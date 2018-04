HSG Frittlingen-Neufra steigt aus Bezirksklasse ab

Der TV Aixheim wird in Relegationsspielen um den Aufstieg in die Handball-Landesliga spielen. Gegen den Tabellenvorletzten der Bezirksliga, die HSG Fridingen-Mühlheim II, verbuchte der TVA die notwendigen Zähler. Zumal Verfolger TV Streichen bei der HSG Neckartal patzte. Nach der Niederlage beim TV Aixheim II steigt die HSG Frittlingen-Neufra aus der Bezirksklasse in die Kreisliga A ab. Die HSG Rietheim-Weilheim II rettete sich durch einen knappen Sieg bei der HSG Baar II.

Bezirksliga Männer

TV Aixheim – HSG Fridingen/Mühlheim II 27:20 (16:10). In dieser kampfbetonten Partie standen die Aixheimer sicher in der Abwehr. Beim 1:2 lagen die Gäste das einzige Mal in Führung. Mit einem 7:0-Lauf drehten die Gastgeber die Partie. Die Gäste aus dem Donautal kamen beim 10:7 noch einmal heran. Daraufhin zogen die Aixheimer das Tempo wieder an und machten nach dem Wechsel den Sack zu. Der TVA hatte alles im Griff. Die Spannung war damit aus dem Spiel. Den Gästen gelang in der Schlussphase noch eine Resultatsverbesserung. Beste Torschützen: TVA: Michael Klaritsch 5; HSG: Matthias Hipp 10/4.

TG Schömberg – VfH Schwenningen 40:18 (21:8). Beste Torschützen: TGS: Simon Bohnert 10; VfH: Dean Wessel 6.

HSG Albstadt II – TSV Dunningen 29:20 (13:7). Beste Torschützen: HSG: Felix Pagallies 7; TSV: Peter Kuner 6.

HSG Neckartal – TV Streichen 28:25 (13:15). Beste Torschützen: HSG: Robin Heizmann 7/5; TVS: Simon Flügel 16/8.

HSG Rottweil – HSG Hossingen-Meßstetten 28:22 (14:10). Beste Torschützen: Rottweil: Florian Wycisk 5; H-M: Stefan Reitspieß 12/4.

TG Schwenningen – HK Ostdorf/Geislingen 32:26 (17:14). Beste Torschützen: TGS: Richard Kellerer 7/3; HK: Luis Herre 9/2.

Bezirksklasse Männer

TV Aixheim II – HSG Frittlingen-Neufra 30:29 (14:12). Zunächst war es ein offener Schlagabtausch mit wechselnder Führung. Nach dem 8:8 gelang den Gastgebern ein 4:0-Lauf. Die knappe Halbzeitführung bauten die Aixheimer nach dem Wechsel weiter aus. Beim 25:19 schien bereits alles gelaufen. Die aufopferungsvoll kämpfenden Gäste gaben nie auf, schafften jedoch nur noch den Anschlusstreffer. Beste Torschützen: TVA: Marcel Obergfell 6/3, Lukas Mauch 6; HSG: Lukas Müller 10/6.

HSG Baar II – HSG Rietheim-Weilheim II 19:20 (7:11). Die Gastgeber starteten gut in die Partie. Nach dem 2:0 riss jedoch der Faden und Rietheim-Weilheim gelang ein 7:0-Lauf. Bis zur Halbzeit hielten die Gäste einen vier-Tore-Vorsprung. Der Beginn der zweiten Hälfte ging dann wieder an die HSG Baar. Bis zum 19:17 (55.) hatten die Gastgeber dann alles im Griff. In der Schlussphase gelang ihnen dann kein Tor mehr und die Gäste drehten die Partie. Beste Torschützen: Baar: Luca Moosmann 4/4; R-W: Luca Martin 5/1.

TV Onstmettingen – TG Schömberg II 34:23 (12:13). Beste Torschützen: TVO: Kai Müller 7, Michael Schmeling 6; TGS: Jonas Lösch 7.

HSG Rottweil II – TV Hechingen 43:26 (21:12). Beste Torschützen: HSG: Marvin Alf 9, Elias Honer 8/3; TVH: Uli Kälber 8.

HK Ostdorf/Geislingen II – HWB Winterlingen-Bitz 19:21 (12:13). Bericht wurde nicht hochgeladen.

Männer Kreisliga A

HSG Baar III – TSV Balgheim 23:31 (13:17). Die Anfangsphase verlief ausgeglichen. Nach dem 2:2 erspielten sich die Balgheimer Vorteile und setzten sich bis zur Pause ab. Nach dem Wechsel gaben die Gäste die Führung nie aus der Hand und beim 17:23 (46.) war die Vorentscheidung gefallen. Beste Torschützen: Baar: Jan-Philipp Schmider 5/2; Balgheim: Philipp Schmidt 8/5.

Männer Kreisliga B

HSG Albstadt III – TV Streichen II 26:18 (12:11). Beste Torschützen: HSG: Daniele Garofalo 10/4; TVS: Heiko Herrmann 6.

TG Schwenningen II – TSV Burladingen 24:27 (10:15). Beste Torschützen: TGS: Cedric Schulz 8; TSV: Manuel Göz 8.