HSG Fridingen/Mühlheim will Tabellenführer ärgern

Von den überbezirklich spielenden Handballteams genießen am Samstag die Frauen der HSG Fridingen/Mühlheim in der Württembergliga (gegen Weilstetten) und die HSG Rietheim-Weilheim (gegen Pfullingen II) in der Landesliga Heimrecht. Die Männer der Donautal-HSG (Wangen) und der HSG Baar (Köngen) sowie die Frauen der HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen (Langenau/Elchingen) müssen reisen.

Württembergliga Süd Männer

MTG Wangen – HSG Fridingen/Mühlheim (Samstag, 20 Uhr; Argenhalle Wangen/ 31:27). „Wangen ist zu Hause relativ stark einzuschätzen, vor allem mit dem Hintergrund der Zuschauer ist es eine Hochburg“, schätzt Fridingen/Mühlheims Co-Trainer Ibrahim Parlak die Auswärtsaufgabe ein. „Wenn wir nicht den Faden verlieren wie gegen Laup-heim und von Anfang an konzentriert sind, haben wir die Chance, einen Punkt mitzunehmen“, so Parlak weiter. Sollte man in Wangen eine Schwächephase haben und höher in Rückstand geraten, werde es umso schwerer. Ob Moritz Rabus (krank) und Torwart David Alber (Leistenverletzung) im Kader sein werden, sei noch unklar. Sperren und Geldstrafen gab es nach dem Laupheim-Spiel gegen zwei HSG-Akteure. Matthias Hipp wird wegen seines Fehlverhaltens an der Bank (Tritt gegen eine Wasserflache) nach einer Auswechslung zwei Spiele fehlen, Daniel Ulmschneider soll sich nach dem vom HSG-Keeper gehaltenen Siebenmeter „vor dem Schiedsrichter aggressiv aufgerichtet und aufgebäumt haben“, so Parlak. „Die erste Sperre ist nachvollziehbar. Der Spieler hat sich auch sofort entschuldigt. Die zweite Sperre ist aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar.“

Württembergliga Süd Frauen

HSG Fridingen/Mühlheim – TV Weilstetten (Samstag, 20 Uhr; Sporthalle Mühlheim/ 30:32). Der TVW hat bisher sieben Auswärtsspiele bestritten und ist ohne Punktverlust geblieben. „Wir werden in allen Bereichen an das Maximum kommen müssen“, deutet HSG-Coach Frank Rohrmeier an, was nötig sein wird, um die Serie des Tabellenführers zu beenden. „Weilstetten ist durch die Neuzugänge und dadurch, dass sie eingespielt sind, eher noch einen Tick stärker“, vergleicht Rohrmeier die Form des Gegners im Vergleich zum Hinspiel, welches unglücklich mit 30:32 verloren ging. Nach der Vorbereitungsphase im Januar sieht er die Mannschaft gewappnet für die vier anspruchsvollen Partien vor Fastnacht. Mit Vanessa Dreer (krankheitsbedingt) fehlt eine Spielerin im HSG-Kader. Gegen den klaren Favoriten wolle man sich nicht verstecken, so Rohrmeier, der vor heimischer Kulisse einen Sieg als Ziel ausgibt.

Landesliga Männer

HSG Rietheim-Weilheim – VfL Pfullingen II (Samstag, 19.30 Uhr; Kreissporthalle Tuttlingen/ 22:28). Die hohe Niederlage bei der TSG Reutlingen (14:35) gilt es für die HSG Rietheim-Weilheim abzuhaken, um den Kopf für die anstehende Aufgabe freizuhaben. Die VfL-Zweite aus Pfullingen peilt mit einer Wiederholung des Hinspielerfolgs (28:22) den zweiten Sieg in Folge an. Vergangenen Samstag setzte man mit dem 39:28 gegen Tabellenführer TSV Köngen ein Ausrufezeichen und trifft nun auf einen Gegner, der dringend wieder ein Erfolgserlebnis benötigt. Die Voraussetzungen dafür passten unter der Woche: „Die Stimmung und die Trainingsbeteiligung waren gut. Wenn wir das im Spiel umsetzen, bin ich zufrieden“, ist Gunter Haffa, sportlicher Leiter bei der HSG, guter Dinge. Niklas Vorwalder wird im Kader zurück sein, Markus Renz fehlt weiter verletzt.

TSV Köngen – HSG Baar (Sonntag, 17 Uhr; Sporthalle bei der Burgschule Köngen/ 37:32). Die HSG Baar will beim Tabellenführer „die Chance nutzen“, sagt Trainer Martin Irion. „In der Anfangsphase hatten wir das eine oder andere Mal Probleme. Der erste Ansatz ist, in den ersten 15 Minuten präsent zu sein“, verlangt der HSG-Coach ein konzentriertes Auftreten gegen „die beste Mannschaft in der Vorrunde“. Die TSV-Qualitäten hatte die HSG beim Heimspiel in Trossingen Ende September bemerkt, als man trotz einiger erzielter Treffer unterlegen war (32:37). Personell sieht es bei beiden Teams nicht optimal aus: Bei Köngen gab es bei der jüngsten Heimniederlage gegen den VfL Pfullingen II (28:39) mehrere Ausfälle. Bei den Gästen fällt auch Kevin Ott aus, Florian Wenzler und Thomas Ulrich fehlten unter der Woche krankheitsbedingt.

Landesliga Frauen

HSG Langenau/Elchingen – HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen (Sonntag, 17 Uhr; Brühlhalle Elchingen-Unterelchingen/ 29:34). Die Hinspielbegegnung liegt am Sonntag genau eine Woche zurück. Daher werden sich die beiden Mannschaften sehr gut aufeinander einstellen können und wissen, wo die Qualitäten und Schwachstellen beim Gegner liegen. Zeljana Pfeffer, Trainerin der HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen, setzt mit ihrer Mannschaft auf das schnelle Umschalten. Wenn die HSG NTW die Leistung auch in dieser Woche bestätigen kann, darf mit einem Auswärtssieg des Tabellendritten (15:7-Punkte) gerechnet werden.