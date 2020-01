HSG Fridingen/Mühlheim will Serie ausbauen

Mit den Landesligateams der HSG Baar melden sich zwei weitere überbezirklich spielende Handball-Mannschaften aus dem Kreis Tuttlingen aus der Weihnachtspause zurück. Beide empfangen in Trossingen die SpVgg Mössingen. Auch die Männer der HSG Fridingen/Mühlheim (Württembergliga) haben Heimrecht und wollen ihre Serie fortsetzen. In der Landesliga Männer stehen Aixheim und Rietheim-Weilheim in Altensteig beziehungsweise Reutlingen vor Herausforderungen. Frauen-Landesligist HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen genießt am Sonntag Heimrecht.

Württembergliga Männer

HSG Fridingen/Mühlheim – HV RW Laupheim (Samstag, 20 Uhr; Sepp-Hipp-Halle Fridingen/Hinspiel: 20:32). Der Tabellensiebte (17:13-Punkte) reist zur formstarken HSG Fridingen/Mühlheim ins Donautal. „Wir spielen eine aggressive Deckung und haben damit die letzten Gegner ärgern können“, fasst Ibrahim Parlak, Co-Trainer des Tabellen-13. (9:21)), vor dem kommenden Heimspiel zusammen. Laup-heims Trainer Roland Kroll erwartet eine „unangenehme“ Auswärtsaufgabe, wie er auf der vereinseigenen Homepage mitteilt. Auch weil man gegen die HSG vor ganz andere Aufgaben gestellt werde als zuletzt, unter anderem durch die offensive Abwehr. „Wir haben nie gut ausgesehen gegen Laupheim und haben eine Rechnung zu begleichen“, sagt Parlak. Der Gastgeber könnte zum fünften Mal in Serie ungeschlagen bleiben. Gegen Laupheim kann Trainer Mike Novakovic auf den gesamten Kader zurückgreifen. Laupheim startete am Sonntag mit einem 25:35 beim TSV Deizisau ins neue Jahr und will im Donautal darauf eine Reaktion zeigen.

Landesliga Männer

TSV Altensteig – TV Aixheim (Samstag, 19.30 Uhr; Eichwaldhalle Altensteig/ 21:36). „Wir müssen einen sehr guten Tag erwischen und Altensteig nicht den besten“, beschreibt TVA-Coach Holger Hafner die Chance auf Punkte aus seiner Sicht vor dem Rückspiel. Zum Saisonauftakt glänzten die Grün-Weißen in der eigenen Halle und kamen gegen den Württembergliga-Absteiger zu einem 36:21-Sieg. „Altensteig hat kräftig aufgerüstet und will eine Serie starten. Die Rollen sind klar verteilt“, so Hafner zu den Ambitionen der Hausherren. Ein Ausrufezeichen setzte Aixheim aber auch zum Start ins neue Jahr: Mit der Euphorie aus dem 35:20 gegen Esslingen reist man zum Auswärtsspiel an. Zeitgleich setzte sich der TSV bei der HSG Rietheim-Weilheim durch (32:25). Die körperliche Überlegenheit wird sich auch gegen den TVA zeigen. Ausgleichen will man das durch schnelle Gegenstoßbewegungen, wenige Fehler, ein gutes Rückzugsverhalten und mit der richtigen Moral. Hafner: „Wir sind nahezu komplett.“ Auch Michael Mey steht wieder im Aufgebot. Hinter Andreas Scholz und Benedikt Gruler steht noch ein Fragezeichen.

TSG Reutlingen – HSG Rietheim-Weilheim (Storlach-Sporthalle Reutlingen-Storlach/ 27:23). Gegen den TSV Altensteig fehlte es der HSG Rietheim-Weilheim vor einer Woche vor allem in der Kaderbreite, um länger mitzuhalten oder gar zu punkten. Die TSG Reutlingen liegt im Klassement zwischen Altensteig und Aixheim auf Platz sechs und wird das Heimrecht nutzen wollen, um den Abstand nach hinten zu vergrößern. In der Vorsaison unterlag die HSG in Reutlingen 28:33 und punktete dann zum Saisonabschluss daheim (26:26). In der Hinrunde ging man gegen diesen Gegner leer aus. Wichtig für die HSG Rietheim-Weilheim wäre, wenn Till Oeschger und Markus Renz wieder zum Einsatz kommen könnten. Oeschger fehlte gegen den TSV krank, Renz musste mit einer Fersenverletzung aussetzen. Die Gäste (8:20-Punkte) wollen den Anschluss zu Platz elf nicht verlieren (11:17).

HSG Baar – SpVgg Mössingen (Solweghalle Trossingen/ 27:31). In Trossingen ist der punktgleiche Konkurrent aus Mössingen zu Gast, der sich ebenso wie die HSG mit weiteren Zählern in Richtung Tabellenmittelfeld orientieren möchte. Beide beendeten die Hinserie mit 12:14-Punkten. Für die Regeneration war die mehrwöchige Winterpause bei den Gastgebern nötig. Florian Wenzler und Thomas Ulrich sind wieder ins Training eingestiegen und gegen die Sportvereinigung dabei, auch David Brenner wird wieder langsam herangeführt. Die Einsätze von Kevin Ott (umgeknickt) und Matthias Fleischer (Fieber) sind noch ungewiss. „Wir haben noch eine Rechnung offen“, spielt Trainer Martin Irion auf die Niederlage in Mössingen an, wo man erst in der Schlussphase nochmal ins Spiel zurückfand. „Ich rechne mit einem tollen Rückrundenstart was die Zuschauerzahl und das Spiel betrifft“, so der Coach weiter.

Landesliga Frauen

HSG Baar – SpVgg Mössingen (Samstag, 17.40 Uhr; Solweghalle Trossingen/ 23:20). Im Januar nahm die HSG bereits an einem Turnier teil und hat zudem ein Trainingsspiel und ein Trainingslager absolviert. Somit hat Trainer Oliver Ulrich vor dem ersten Pflichtspiel ein gutes Gefühl: „Ich bin ganz optimistisch, dass wir eine gute Leistung bringen können. Wir haben gut trainiert. Stand jetzt sind alle dabei.“ Während die HSG Baar im zweiten Teil der Hinrunde die Ergebnisse zu Saisonbeginn nicht mehr bestätigen konnte – auf fünf Siege folgten fünf Niederlagen – hat sich Mössingen im Tabellenkeller eine etwas bessere Ausgangslage erspielen können. Seit Ende November wurden drei von vier Spielen gewonnen. Gelingt dem Gastgeber im neuen Jahr wieder die Trendwende oder bleibt Mössingen erfolgreich?

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen – HSG Langenau/Elchingen (Sonntag, 18 Uhr; Ludwig-Uhland-Sporthalle Tuttlingen). Es ist eine Kuriosität, die der Landesliga-Spielplan für diese beiden Mannschaften bereithält. Das Spiel in Tuttlingen in das Hinspiel, kommende Woche reist die HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen zur HSG Langenau/Elchingen und bestreitet das Rückspiel. „Es ist ein unbekannter Gegner für uns“, sagt Co-Trainerin Sabine Mattes vor der Begegnung. Die Gäste reisen als Fünfter (11:9-Punkte) zum Dritten (13:7), der eine Reaktion auf das unglückliche 22:23 in Wangen zeigen möchte. Mattes: „Die Stimmung in der Mannschaft ist gut.“ Dass die Mannschaft durch die vielen Studentinnen oft nur am Wochenende komplett ist und selten gemeinsam trainieren kann, wirkt sich darauf also nicht aus. Mit komplettem Kader will man am Sonntag die ersten Punkte im neuen Jahr verbuchen.