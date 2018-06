HSG Fridingen/Mühlheim will Platz eins festigen

Die überbezirklich spielenden Handballmannschaften des Kreises Tuttlingen stehen am Wochenende allesamt vor Auswärtsaufgaben. Die HSG Fridingen/Mühlheim würde bei einem Sieg beim TSV Dettingen auf jeden Fall als Tabellenführer ins neue Jahr gehen. Die Frauen der Donautal-HSG sind gleich zweimal im Einsatz: am Samstag im Punktspiel der Württembergliga beim TV Großbottwar und am Sonntag im Bezirkspokal bei der HSG Albstadt. Die Landesliga-Frauen der HSG Baar sind im Derby Gast der TG Schwenningen.

Landesliga Männer

TSV Dettingen/Erms – HSG Fridingen/Mühlheim (Samstag, 20 Uhr; Sporthalle Neuwiesen). Die HSG Fridingen/Mühlheim hat die Niederlage vor drei Wochen gegen die HSG Schönbuch gut weggesteckt und ihre beiden nachfolgenden Spiele erfolgreich gestaltet. Beim jüngsten 48:29-Sieg gegen die TSG Reutlingen wurde nur knapp die 50-Tore-Marke verfehlt. Die Mannschaft von Trainer Martin Irion leistet sich von allen Spitzenteams die wenigsten Ausrutscher und liegt mit drei Zählern Vorsprung an der Tabellenspitze. Auswärts haben die Donautäler bisher alle Spiele gewonnen. Der TSV Dettingen liegt mit 12:10 Punkten auf Platz sieben im Mittelfeld. Dettingen hatte vor der jüngsten überraschenden Niederlage in Aixheim vier Mal in Folge gewonnen und gilt als heimstark (fünf Siege, eine Niederlage).

SG Lenningen – HSG Rietheim-Weilheim (Samstag, 20 Uhr; Sporthalle Pouilly-en-Auxois-Platz 1 in Unterlenningen). Die HSG Rietheim-Weilheim hat wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden und strebt am Samstag in Unterlenningen den dritten Sieg in Folge an. Mit einem weiteren Erfolg könnte sich die Mannschaft von Trainer Jochen Trinkner, die als Neunter mit 10:14 Punkten drei Zähler vor den Gastgebern liegt, weiter von den Abstiegsrängen absetzen. Der Aufsteiger aus Lenningen befindet sich augenblicklich auf Talfahrt, hat aus den letzten fünf Spielen nur einen Punkt geholt.

TV Neuhausen/Erms II – TV Aixheim (Samstag, 20 Uhr; Hofbühlhalle). Beim TV Aixheim herrscht nach dem Ende der Niederlagenserie (zehn Spiele ohne Punktgewinn) Erleichterung. Die Mannschaft von Trainer Klaus Eickhoff weiß nach dem jüngsten 31:28-Erfolg gegen den TSV Dettingen, dass sie doch noch gewinnen kann. An die Leistung aus diesem Spiel will der TV Aixheim nun in Neuhausen/Erms anknüpfen. Die Gastgeber haben bisher noch keine konstanten Leistungen gebracht, sind immer wieder für Überraschungen im positiven und auch negativen Sinne gut. Bei einer Heimbilanz von bisher drei Siegen und drei Unentschieden dürfen die Aixheimer darauf hoffen, am Samstag erstmals in dieser Saison auswärts nicht leer auszugehen.

Württembergliga Nord Frauen

TV Großbottwar – HSG Fridingen/Mühlheim (Samstag, 20 Uhr; Wunnensteinhalle). Die Donautälerinnen (4.) müssen am Samstag beim Tabellennachbarn TV Großbottwar (5.) antreten. Nach der jüngsten Heimniederlage hoffen die Gäste wieder auf ein Erfolgserlebnis. Für die Gäste spricht, dass sie bisher in dieser Saison noch nicht zweimal in Folge verloren haben. Außerdem gilt Großbottwar in eigener Halle als anfällig: Von den bisherigen sechs Spielen wurden nur zwei gewonnen, vier Partien gingen verloren. Sollte die HSG am Samstag erfolgreich sein, dann hätte sie den Platz in der Spitzengruppe gefestigt.

Landesliga Frauen

TG Schwenningen – HSG Baar (Samstag, 18 Uhr; Deutenberghalle 1). Nach der zuletzt klaren 22:31-Heimniederlage gegen den TV Weilstetten sind die Handballfrauen der HSG Baar (10. Platz/3:13 Punkte) am Samstag zum Lokalderby bei der TG Schwenningen (4. Platz/11:7 Punkte) zu Gast. Die Rollen sind klar verteilt: Tabellenplatz und Heimrecht sprechen für die TG. Die abstiegsgefährdeten Baar-Handballerinnen stehen mit dem Rücken zur Wand. HSG-Trainer Wolfgang Käfer: „Wir müssen jedes Spiel als Endspiel sehen – ob Derby oder nicht. Es gilt alles abzurufen, was in uns steckt, um bei der TG zu bestehen.“

Bezirkspokal Frauen, 2. Runde

HSG Albstadt – HSG Fridingen/Mühlheim (Sonntag, 16 Uhr; Mazmannhalle in Albstadt-Ebingen). Diese Partie ist bereits ein vorweggenommenes Pokalfinale. Der Württembergligist aus dem Donautal muss beim Tabellenführer der Landesliga antreten. Die Gastgeberinnen sind gut in Schwung und haben alle bisherigen Spiele gewonnen. Daher müssen sich die Spielerinnen der HSG Fridingen/Mühlheim auf eine unangenehme Aufgabe einstellen. Außerdem bleibt abzuwarten, wie sie das Auswärtsspiel am Samstag im 170 Kilometer entfernten Großbottwar wegstecken. Die HSG Albstadt ist im Gegensatz zum Pokalverteidiger am Samstag in der Landesliga spielfrei.