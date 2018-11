HSG Fridingen/Mühlheim will Niederlagenserie beenden

In den überbezirklichen Handballligen wollen die Württembergliga-Männer der HSG Fridingen/Mühlheim in der Fridinger Sepp-Hipp-Halle für eine Trendwende sorgen. Gegner ist der Tabellennachbar SKV Oberstenfeld, der einen Punkt mehr auf dem Konto hat. Die Landesligisten TV Aixheim (beim VfL Pfullingen II) und HSG Rietheim-Weilheim (beim TV Weil-stetten II) stehen vor wichtigen Auswärtsaufgaben.

Württembergliga Männer

HSG Fridingen/Mühlheim – SKV Oberstenfeld (Samstag, 20 Uhr; Sepp-Hipp-Halle Fridingen). Der Tabellennachbar SKV Oberstenfeld startete schlecht in die Runde und fand erst in den vergangenen Spielen besser in die Liga. Gegen den TSV Alf/Lorch (26:22), die HSG Schönbuch (28:23) und gegen den TSV Altensteig kam Oberstenfeld zu sechs Punkten, durch die man auf Rang neun vorrückte. Beim 27:30-Pokal-aus unter der Woche gegen den Oberligisten Remshalden schonte HSG Trainer Mike Novakovic seine Rückraumspieler Daniel Hipp und Ediz Parlak mit Hinblick auf die kommenden, wichtigeren Ligaspiele. Die Niederlagenserie soll am Samstag in Fridingen ein Ende finden. Für die Gastgeber wird entscheidend sein, wie lange der schmale Kader das Tempo mitgehen und ob eine erneute späte Niederlage abgewendet werden kann. Sollten die Stammkräfte auf dem Optimum ihrer Möglichkeiten spielen können, sind die Mannschaften mindestens auf Augenhöhe einzuschätzen. Auch das Angriffsspiel muss optimiert werden: In den letzten beiden Heimspielen erzielte die HSG gerade einmal 41 Treffer. Es wird sich zeigen, ob die Donautäler die Niederlagenserie stoppen können oder ob Oberstenfeld weiter Boden gutmachen kann.

Landesliga Männer

VfL Pfullingen II – TV Aixheim (Samstag, 17.30 Uhr; Kurt-App-Halle Pfullingen). Bisher ist es dem TV Aixheim noch nicht gelungen, auch auswärts Punkte zu sammeln. Auch in der Pfullinger Kurt-App-Halle wartet auf die Mannschaft von Holger Hafner keine leichte Aufgabe. Die VfL-Zweite geht mit drei siegreichen Spielen in Folge in das Heimspiel und will gegen den Aufsteiger keine Punkte liegen lassen, denn in den kommenden Wochen stehen die Duelle mit dem zweitplatzierten Ober-/Unterhausen und dem Dritten TV Neuhausen an. Der aktuelle Vierte empfängt mit Aixheim einen Aufsteiger, der zuletzt den TV Weilstetten II deutlich bezwingen konnte (37:27) und seit letzter Woche nahezu vollzählig antreten kann. Beim VfL fehlt aktuell nur ein Spieler, ansonsten kann das Team mit komplettem Aufgebot ins Spiel gehen. Auch A-Jugendliche sind in den Spielbetrieb miteingebunden. Damit es für Hafners Team bei den formstarken Pfullingern zu Punkten reicht, muss vieles stimmen.

TV Weilstetten II – HSG Rietheim-Weilheim (Samstag, 18 Uhr; Längenfeldhalle Balingen). Für die Handballer der HSG Rietheim-Weilheim steht in der Längenfeldhalle eine äußerst wichtige Begegnung an. Die HSG ist mit 3:11-Punkten Zehnter, der TV Weilstetten II mit 2:12-Punkten 13. der Liga und damit Vorletzter. „Jeder weiß, um was es in dem Spiel geht. Nicht nur für uns, sondern auch für Weilstetten. Die Erwartung ist groß“, sagt Gunter Haffa, der sportliche Leiter des Landesligisten. Haffa ist zuversichtlich. Das letzte Ergebnis gegen die HSG Albstadt (20:33) sollte nicht überbewertet werden. „Wir haben gegen eine der besten Mannschaften der Liga in den ersten 25 Minuten guten Handball gespielt. Wenn wir diese Leistung abliefern, bin ich überzeugt, dass wir eine gute Partie machen können.“ Was das Team von Dirk Salmen in Weilstetten erwarten wird, ist „eine Wundertüte“, wie Haffa weiß. „Es ist immer eine besondere Atmosphäre dort. Die jungen Talente der ersten Mannschaften dürfen in beiden Teams antreten, daher weiß man nie, mit welchem Kader sie antreten.“ HSG-Akteur Thomas Aicher, der zuletzt krankheitsbedingt fehlte, ist zurück im Aufgebot. „Ansonsten werden wir mit unserem gewohnten Kader antreten“, so der sportliche Leiter.