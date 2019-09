HSG Fridingen/Mühlheim verliert Kellerduell 29:33

Ein enttäuschendes Handball-Wochenende liegt hinter den überregional spielenden Männer-Mannschaften aus dem Kreis Tuttlingen. In der Württembergliga unterlag die HSG Fridingen/Mühlheim auswärts bei der SG Hegensberg-Liebersbronn 29:33. Die Landesligisten HSG Baar, HSG Rietheim-Weilheim und TV Aixheim gingen allesamt leer aus. Das Württembergliga-Frauenteam der Donautal-HSG verlor am Sonntag in Weil-stetten 30:32.

Württembergliga Männer

SG Hegensberg-Liebersbronn – HSG Fridingen/Mühlheim 33:29 (17:15). Auch in diesem Spiel glückte dem HSG-Gegner der bessere Start in die Partie. Im Duell zweier zuvor noch punktloser Teams führte die SG daheim 3:0. Erst ab der sechsten Spielminute nahmen die Donautäler Fahrt auf und glichen beim 5:5 (12. Minute) erstmals aus. Danach lag man dreimal knapp in Führung, ehe beim 11:9 (20.) ein Vorsprung von zwei Treffern erspielt wurde. Nach dem 12:10 nahm Hegensberg-Liebersbronn eine Auszeit. Innerhalb von etwa fünf Minuten sorgte die Heimmannschaft wieder für den Ausgleich. Nach dem 15:15 (27.) gerieten die Gäste sogar in Rückstand und mussten nach dem Seitenwechsel einem 15:17 hinterherrennen. „Wir bringen unser Leistungspotenzial und unsere Leistungsfähigkeit nicht auf die Platte“, wird Ibrahim Parlak, Co-Trainer der Donautal-HSG, deutlich. Hinzu seien fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen in Bezug auf Zeitstrafen gekommen. Ediz Parlak fand für die HSG eine schnelle Antwort auf das 15:18 (32.) und traf zum 16:18 (33.). Mit zwei verwandelten Würfen in der 37. Minute kam man sogar auf 19:20 ran und leitete damit eine umkämpfte Schlussphase ein. Parlak: „Wir schaffen es nicht auf Dauer, das abzurufen, wozu wir in der Lage sind.“ Selbst als es beim 21:24 (43.) und beim 23:27 (49.) nach einem deutlichen Rückstand aussah, ließ die HSG nicht locker. Florian Fritz verkürzte per Siebenmeter auf 26:27 (51.), kurz darauf hatte die SG erneut Überzahl und erspielte sich bis zum 30:26 (55.) einen wichtigen Vorsprung, der für die Gäste nicht mehr zu egalisieren war. Zeitweise spielte Hegensberg-Liebersbronn in doppelter Überzahl. Auch mit einer offensiven Deckung gelang in der Schlussphase nicht mehr der erwünschte Punktgewinn. Für die SG waren es die ersten Punkte nach vier Spielen, die Donautäler sind noch punktlos. - Fridingen/Mühlheim: David Alber, Matthias Hipp (3), Emilian Merk (1), Ediz Parlak (6), Fabian Hipp, Niklas Zepf (2), Florian Fritz (5/3), Andreas Epple, Daniel Ulmschneider, Joscha Slongo (2), Nico Singer, Louis Schick (3), Lasse Fuchs (4/1), Björn Efinger (3).

Württembergliga Frauen

TV Weilstetten – HSG Fridingen/Mühlheim 32:30 (19:13). Nach dem 3:3-Ausgleich durch die HSG Fridingen/Mühlheim setzte sich der TV Weilstetten erstmals ab. Nach einem 4:0-Lauf führte das Heimteam 8:4. Auch beim 12:8 (21. Minute), und 16:12 (27.) bestätigte der TV Weilstetten den Abstand von vier Toren. Drei weitere Tore in Serie führten zum deutlichen 19:13-Halbzeitstand. Frank Rohrmeier, Trainer der Donautal-HSG: „Wir haben in der Abwehr keinen Zugriff bekommen. Zur zweiten Halbzeit haben wir die Abwehr umgestellt.“ Rückraumspielerin Helen Schick war 15 Mal für den TVW erfolgreich. Dann aber begann nach einem anfänglichen Rückstand von 14:22 (37.) die Aufholjagd der Gäste. „Die Mannschaft hat eine Top-Moral gezeigt, hatte Tempo drin und eine super Abwehr“, sagt Rohrmeier. Nach einem 6:0-Lauf stand es plötzlich nur noch 23:24 (47.). Dreimal traf die HSG zwischen der 52. und 55. Minute zum Ausgleich. Schick warf den TVW danach wieder mit 30:28 in Führung. Nach dem 28:31 (58.) verkürzte Rebecca Maurer per Siebenmeter, ehe erneut Schick mit ihrem 15. Treffer für eine Vorentscheidung sorgte (59.). - Fridingen/Mühlheim: Jessica Krämer, Tanja Seiffert, Vanessa Dreer (2), Melissa Karl, Clara Frankenstein (7), Patricia Rebholz, Pia Langeneck (1), Vanessa Fritz (1), Rebecca Maurer (11/9), Caterina Schwarz (5/1), Lisa Buschle, Anna-Lena Gögelein (3).

Landesliga Männer

HSG Baar – TSV Köngen 32:37 (14:18). Zum einen gelang der HSG Baar in diesem Spiel jeweils kein guter Auftakt in beiden Hälften, zum anderen traf man auf einen Gegner in guter Verfassung. Beides resultierte nach den ersten 15 Minuten in einen Zwischenstand von 6:10 aus HSG-Sicht. Nach einer Auszeit steigerten sich die Gastgeber und verkürzten auf 10:13 (21. Minute). „Wir hatten in der ersten Halbzeit die Chance, auf zwei Tore ranzukommen und diese dann liegengelassen. Dann lagen wir anstatt mit zwei mit vier Toren hinten“, sagt Martin Irion. Der HSG-Coach sah dann, wie sein Team auf 12:14 verkürzte (23.), aber mit einem 14:18 in die Kabine ging. Binnen vier Minuten erspielte sich der TSV Köngen nach dem Wechsel eine 14:22-Führung. In dieser Phase verletzte sich der eingewechselte Florian Wenzler. „Köngen war körperlich stark, machte spielerisch einen guten Eindruck und wir hatten fast keinen Zugriff in der Deckung“, fand Irion lobende Worte für den TSV. Gegen diesen versuchte man sich in anderen Deckungssystemen, aber auch das änderte wenig. Zeitweise führten die Gäste mit elf Toren (22:33, 47.). - HSG Baar: Florian Conradi (2), Christoph Hermann (12), Robin Simmerer (1), Thomas Ulrich (2), Albert Tafelmaier (5/3), Florian Wenzler, Dominic Platzer, Simon Sasse (1), Marco Böhnig (8/1), Daniel Chamula, Matthias Fleischer (1), Kevin Ott, Jannik Sasse.

VfL Pfullingen II – HSG Rietheim-Weilheim 28:22 (15:8). In den Anfangsminuten fanden die Gäste gut ins Spiel (3:3). „Dann kam die erste Schwächephase vom 3:3 zum 3:7. „Wir haben Fehler gemacht und Pfullingen traf mit Gegenstößen“, sagt Alexander Job, seit dieser Saison Trainer der HSG Rietheim-Weilheim. Beim 4:13 (25. Minute) sah es zeitweise nach einer sehr hohen Pausenführung für die Drittliga-Reserve aus, doch die HSG konnte noch zwei Tore gutmachen und traf in Überzahl zum 8:15-Halbzeitstand. Danach steigerte sich die HSG. „Das war natürlich eine Hypothek, die schwer aufzuholen war. Wir haben es in der zweiten Halbzeit deutlich besser gemacht, aber zu viele Zwei-Minuten-Strafen bekommen“, so Job. Dennoch: „Wir haben es im Angriff ganz gut gemacht, 14 Tore sind in Ordnung. Auf die zweite Halbzeit kann man aufbauen.“ Auch durch eine gute Torhüterleistung von Dorian Sauer schlossen die Gäste auf. Nachdem Pfullingen II im ersten Teil der zweiten Halbzeit noch deutlicher in Front lag (22:14, 41. Minute), verkürzte die HSG durch Till Oeschger erst auf 19:24 (52.) und dann auf 20:25 (54.). Job: „Wir sind auf fünf Tore rangekommen, aber haben auch da zu viele einfache Fehler gemacht.“ In der Schlussphase waren mehrere seiner Spieler angeschlagen, was die Aufgabe nicht leichter machte. Am Ende verbuchte der VfL Pfullingen II mit 28:22 verdient seinen zweiten Saisonsieg. - Rietheim-Weilheim: Markus Renz (1), Luca Martin (3), Jan Schutzbach (1), Tobias Haffa, Yoann Mattes (1), Stefan Huber (4), Mario Stiefel, Dorian Sauer, Marius Marquardt (4/3), Till Oeschger (4), Pascal Bensch (4).

SG Ober-/Unterhausen – TV Aixheim 32:25 (14:12). „Wir waren sehr gut vorbereitet auf den Gegner und wussten was sie spielen. Wir haben ähnlich angefangen wie gegen Altensteig“, sagte Holger Hafner, Trainer des TV Aixheim, der von einer konzentrierten Anfangsphase sprach. In dieser erspielte sich seine Mannschaft eine 10:6-Führung (16. Minute). Durch frühe Wechsel kam „ein Bruch ins Spiel“ (Hafner) der Grün-Weißen. Der Favorit sorgte mit einem 5:0-Lauf für die 12:11-Führung und bestrafte einfachste TVA-Fehler mit direkten Gegenstößen. Mit vermeidbaren Regel- oder Passfehlern habe man Ober-/Unterhausen wieder ins Spiel gebracht und den Gegner aufgebaut. Erst ab der 40. Minute etwa wurden die Gäste wieder gefährlicher und hätten durchaus ausgleichen können. Mit einem Doppelschlag verkürzte Fabian Gruler binnen Sekunden auf 20:21 (44.). Die SG sorgte mit drei Toren in Folge wieder für eine beruhigende Führung (51.). „Wir haben auf eine offensive Abwehr umgestellt, sind ins Risiko gegangen. Der Sieg ist zu hoch ausgefallen“, so Hafner. Neun weitere Tore des Heimteams in den letzten zehn Minuten sorgten für das Endergebnis von 25:32 aus Aixheimer Sicht. Hafner: „Wir haben das Spiel selbst aus der Hand gegeben.“ - Aixheim: Frank Plaumann, Nikolas Klingseisen (3), Andreas Faitsch (1), Philip Klingseisen (3/2), Pascal Efinger (4), Michael Klaritsch (3), Philip Hauser, Heiko Honer, Marcel Obergfell, Florian Efinger (1), Sebastian Frey, Axel Baumann (1), Fabian Gruler (9).