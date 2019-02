HSG Fridingen/Mühlheim und TV Streichen trennen sich 29:29

Fridingen/Mühlheim II hat sich als Tabellenvorletzter der Bezirksliga der Männer beim TV Streichen ein Unentschieden erkämpft. Die Damen der HSG NTW III siegten in der Bezirksklasse der Damen gegen die HSG Baar II mit 24:20 Toren.

Bezirksliga Männer

TV Streichen – HSG Fridingen/Mühlheim II 29:29 (14:15). Beide Mannschaften zeigten nicht ihre stärkste Abwehrleistung. Die Gäste eröffneten in dieser kampfbetonten Partie den Torreigen. Sie hatten in der ersten Halbzeit die Nase vorn. Streichen startete dann besser in die zweite Hälfte und konnte beim 16:15 in der 35. Minute erstmals in Führung gehen. Nun war es ein offener Schlagabtausch, bei dem es am Ende zu einem gerechten Unentschieden kam. Beste Torschützen: TVS: Simon Flügel 9/7, HSG: Lasse Fuchs 12/4.

HSG Albstadt II – HSG Hossingen-Meßstetten 24:19 (12:10). In einem kampfbetonten Spiel konnte sich die HSG Albstadt auf Grund der besseren Einstellung am Ende durchsetzen. Dabei gerieten die Gastgeber mit 1:4 in Rückstand. Nach dem Ausgleich zum 4:4 war es dann eine glückliche Halbzeitführung für die Albstädter. Nach dem Wechsel setzten die Gastgeber ihren Drang nach vorne weiter durch und kamen zu einem verdienten Heimsieg. Beste Torschützen: Albstadt: Michael Maier 7, H-M: Stefan Reitspieß 5/4.

TG Schwenningen – TG Schömberg 20:29 (10:17). Die Schwenninger erwischten den besseren Start. Nach dem Ausgleich zum 3:3 stellte sich die Abwehr der Schömberger besser auf die Angriffe der Gastgeber ein. So verschaffte sich Schömberg ein Übergewicht und setzte sich mit schnellen Angriffen bis zur Pause mit sieben Toren ab. Nach dem Wechsel kamen die Schwenninger nie näher als bis auf sechs Tore heran. So brachten die Gäste ihren Vorsprung sicher über die Zeit. Beste Torschützen: Heim: Max Mager 7, Gast: Bastian Zanker 6, Christian Kühn 6/4. Tom Keller 6.

TSV Dunningen – HSG Neckartal 43:32 (16:14). Dunningen fand besser ins Spiel und lag schnell mit 4:1 vorn. Teilweise bauten die Gastgeber ihren Vorsprung auf fünf Tore aus. Doch die HSG Neckartal kämpfte sich immer wieder heran. So blieb es bis zur Halbzeit spannend. Nach dem Wechsel baute Dunningen seinen Vorsprung auf sieben Tore aus. Beim 31:22 in der 47. Minute war Dunningen endgültig auf der Siegerstraße. Die HSG Neckartal spielte bis zum Schluss offensiv, ermöglichte aber dadurch den Gastgebern viele einfache Tore. Beste Torschützen: TSV. Timo Häsler 18/3, HSG: Sebastian Haaga 8.

Bezirksklasse Männer

TV Onstmettingen – TV Aixheim II 30:19 (12:8). Bis zum 3:4 in der 12. Minute hatten die Gäste aus Aixheim die Nase immer knapp vorn. Dann hatte sich die Abwehr der Onstmettinger besser auf die Angriffe der Gäste eingestellt. Mit schnellen Angriffen setzten sich die Gastgeber bis zur Halbzeit zum 12:8 ab und bauten den Vorsprung gleich nach dem Wechsel auf sieben Tore aus. Den Aixheimern gelang nun nicht mehr viel. So hatten die Onstmettinger am Ende leichtes Spiel. Beste Torschützen. TVO: Michael Grzesch 11/5, Florian Weber 8, TVA: Marcel Obergfell 5/5, Michael Mey 5/1.

VfH Schwenningen – HK Ostdorf/Geislingen II30:34 (12:15). Der VfH kam nur sehr schwer ins Spiel und war nach einer ausgeglichenen Anfangsphase permanent im Hintertreffen. Ostdorf/Geislingen hatte daher leichtes Spiel, denn die Schwenninger waren gefühlsmäßig alle auf der Fasnacht. Nach dem Wechsel kam der VfH dann wieder heran und führte beim 20:18 sogar wieder mit zwei Toren. Doch diese Führung gab nicht die nötige Sicherheit, sodass das Spiel am Ende mit 30:34 verloren ging. Beste Torschützen: VfH: Marius Anton 7/2, Benjamin Früh 6/1, HK: Andreas Haug 8, Jannik Walter 8/3.

Bezirksliga Frauen

HSG Rottweil – HSG Baar 19:23 (7:12). In einem guten Bezirksligaspiel erwischten die Rottweilerinnen den besseren Start und gingen schnell mit 2:0 in Führung. Doch Tabellenführer HSG Baar konterte mit einem 4:0-Lauf. Bis zum 6:8 in der 20. Minute konnten die Gastgeberinnen den Anschluss halten. Bis zur Pause konnten sich die Gäste dann mit fünf Toren absetzen. Nach dem Wechsel blieb die HSG Baar weiter am Drücker. Beim 10:19 in der 45. Minute war die Vorentscheidung gefallen. Die Rottweilerinnen gaben nie auf, doch sie kamen nie mehr näher als bis auf vier Tore heran. Beste Werferinnen: Rottweil: Salome Hoffmann 6/1, Baar: Nicole Hess 7.

TV Weilstetten II – HSG Fridingen/Mühlheim II 14:21 (4:9). Zunächst war es ein Abtasten. Daher stand es nach zwölf Minuten erst 2:3. Danach nutzten die Gäste ihre Chancen besser und bauten ihren Vorsprung bis zur Halbzeit auf fünf Tore aus. Auch nach dem Wechsel ließen die Weilstetterinnen die Durchschlagskraft im Angriff vermissen. So zog die HSG weiter davon. Beim 12:18 in der 54. Minute war alles gelaufen. Beste Werferinnen: TVW: Christin Schlotterbeck 7/1, HSG: Burcin Özgentürk 11/3.

TG Schwenningen – HK Ostdorf/Geislingen 32:25 (16:13). Die Schwenningerinnen führten nach sechs Minuten mit 5:0. Doch nun wurden die Gäste stärker und kamen in der 24. Minute bedrohlich nahe. Die TG gab die Führung nie aus der Hand, konnte sich bis zum 22:19 in der 47. Minute aber auch nicht entscheidend absetzen. Mit einem starken Schlussspurt sorgten die Schwenningerinnen dann aber für klare Verhältnisse. Beste Werferinnen: TGS: Angelina Kny 12, HK: Michaela Koch 6/4.

TSV Dunningen – HSG Neckartal 19:16 (10:8). In einem kampfbetonten Spiel erwischte die HSG Neckartal den besseren Start. Beim 5:4 ging Dunningen dann erstmals in Führung. Danach konnten sich die Gastgeberinnen teilweise mit drei Toren absetzen. Gleich nach dem Wechsel schaffte die HSG aber wieder den Anschluss zum 10:9. Bis zum 16:15 in der 49. Minute war es dann ein offener Schlagabtausch, doch Dunningen gab den Vorsprung bis zum Schluss nicht mehr aus der Hand. Beste Werferinnen: TSV: Corinna Jähn 9/2, HSG: Lilian Ahner 6.

Bezirksklasse Frauen

TSV Onstmettingen – HSG Fridingen/Mühlheim III. Das Spiel wurde von Fridingen/Mühlheim III abgesagt.

HSG Baar II – HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen III 20:24 (10:13). Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase fanden die Gäste zunächst besser ins Spiel. Beim 9:9 in der 23. Minute gelang den Gastgeberinnen aber wieder der Ausgleich. Der Beginn der zweiten Hälfte ging klar an die HSG NTW. Und so war beim 12:20 in der 42. Minute die Vorentscheidung gefallen. Die HSG Baar konnte das Ergebnis noch freundlicher gestalten, doch der Sieg der Gäste geriet zu keiner Zeit in Gefahr. Mit diesem Erfolg konnte sich der Vorletzte um zwei Plätze verbessern. Beste Werferinnen: Baar: Michaela Irion 6, NTW: Cara Riester 11/6.