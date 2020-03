HSG Fridingen/Mühlheim und HSG NTW feiern Siege

Die Handballerinnen der HSG Fridingen/Mühlheim (Württembergliga) und der HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen haben ihre Ausgangslage im Klassement verbessert. Beide bejubelten am Samstag einen doppelten Punktgewinn. Die Frauen der HSG Baar (Landesliga) verloren in Albstadt 23:30.

Württembergliga Süd Frauen

HSG Fridingen/Mühlheim – SG Burlafingen/Ulm 32:22 (15:10). Am Ende feierte die HSG Fridingen/Mühlheim einen deutlichen Heimerfolg und schraubt die Wahrscheinlichkeit damit weiter nach oben, auch in der kommenden Saison Württembergliga zu spielen. Erneut schaffte es die Donautal-HSG, sich nach der Anfangsphase aus einer sicheren Deckung heraus ein Polster zu erarbeiten. Nach einigen Sechs-Tore-Rückständen nutzte die SG Burlafingen/Ulm dann vor der Pause eine eigene Überzahl zum 10:15 (29.). Mit einem 4:0-Lauf binnen 160 Sekunden meldete sich das Heimteam aus seiner Sicht optimal zurück. „Ulm hat lange Angriffe probiert, um das Tempo zu verhindern“, erkannte HSG-Trainer Frank Rohrmeier, dessen Team sich aber nicht aus dem Konzept bringen ließ und in der Abwehr nur wenig zuließ. Für die Gäste war die Hypothek nach dem 19:10 (33.) der HSG zu groß. „Es war eine sehr, sehr gute zweite Hälfte. Alle haben dazu beigetragen“, lobt Rohrmeier den Auftritt. Als es die SG Burlafingen/Ulm nicht mehr schaffte, Anschluss zu halten, bauten die Gastgeber die Führung auf am Ende zehn Tore aus und revanchierten sich damit für die 21:28-Hinspielniederlage. - HSG Fridingen/Mühlheim: Jessica Krämer, Tanja Seiffert (5), Melissa Karl, Burcin Özgentürk (5), Clara Frankenstein (7), Alina Neff, Pia Langeneck (1), Vanessa Fritz (2/1), Rebecca Maurer (4), Hannah Wirth, Caterina Schwarz (7/2), Lisa Buschle, Svenja Diesenberger, Anna-Lena Gögelein (1).

Landesliga Frauen

TV Rottenburg – HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen 17:22 (5:9). Mit einem zusammengebastelten Kader ging es bei der HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen in Rottenburg nur um die wichtigen zwei Punkte. In der torarmen ersten Spielhälfte kam das punktlose Schlusslicht daheim von einem 0:5 (7. Minute) auf ein 5:9 (29.) bis zur Halbzeit. Im weiteren Verlauf schaffte es die HSG NTW, den Gastgeber auf Distanz zu halten und setzte sich weiter ab (19:11, 53.). Erst in den Schlussminuten schraubten die Gastgeber ihr Tore-Konto auf 17 hoch, was die HSG aber nicht mehr gefährdete. „Es war kein schönes Spiel, aber die zwei Punkte zählen“, sagte Trainerin Zeljana Pfeffer, die ebenfalls im Aufgebot stand und mit dem Treffer zum 22:17 (60.) sogar noch den Schlusspunkt setzen konnte. - Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen: Anika Sattler, Cara Riester (6/1), Nina Esslinger (4), Maite Barquero Schwarz (2), Lena Tröger (6/2), Romy Epple (1), Hanna Jetter, Laura Luz (1), Anna Schwender, Jule Geiselmann, Maria Claudia Roba (1), Arzu Civelek, Zeljana Pfeffer (1).

HSG Albstadt – HSG Baar 30:23 (17:10). Im zweiten Abschnitt des ersten Durchgangs verloren die Gäste aus der Baar mehr und mehr den Anschluss, kassierten acht Gegentore zwischen der 18. und 30. Minute. „Dann wird es schwierig. Wir waren zu offen, haben einfache Zweikämpfe verloren. Der Gegner war dynamischer und ist zu einfachen Toren gekommen“, so Baar-Trainer Oliver Ulrich nach dem Spiel. Sein Team sei nicht präsent genug gewesen. Hinzu kam der Ausfall von vier Spielerinnen. Nach der Pause standen die Gäste defensiver und verkürzten auf 18:23 (47. Minute). „Sowohl im Sechs-gegen-Sechs als auch in der Überzahl mit sechs gegen fünf haben wir es uns selbst schwer gemacht“, nennt Ulrich Gründe für die sechste Saisonniederlage. Durch den großen Vorsprung der gastgebenden Albstädterinnen war die Partie in der Schlussphase vorentschieden. - Baar: Stefanie Schabert (1), Katharina Klein (3), Alicia Erdrich, Mirjana Giuffrida (1), Luisa Köller (2), Annkatrin Irion, Simone Laufer, Nicole Hess (6/1), Aline Spehar (7/5), Sabrina Eberl (1), Marilena Kratt (2), Kristin Eberl.