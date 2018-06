HSG Fridingen/Mühlheim ist Favorit auf den Sieg

Im Handballbezirk Neckar-Zollern werden am Samstag die Bezirkspokalsieger ermittelt. Die Männer spielen das Final Four in der Längenfeldhalle in Balingen, die Frauen in der Schlossparkhalle in Geislingen. Die HSG Fridingen/Mühlheim gilt mit ihren Männern und Frauen als Favorit auf den Pokalsieg.

Final Four der Männer

Ausrichter der Spiele ist der TV Streichen. Folgende vier Mannschaften kämpfen um den Bezirkspokal und um die Plätze im HVW-Pokal: TV Weilstetten II , HSG Rottweil II, TV Streichen und die HSG Fridingen/Mühlheim. Dem Handballbezirk Neckar-Zollern stehen zwischen ein und drei Plätze im HVW-Pokal zu. Das hängt davon ab wie viele württembergische Teilnehmer in der nächsten Saison in der Baden-Württemberg-Oberliga spielen. Diese greifen nämlich erst in der zweiten HVW-Pokalrunde in das Geschehen ein. Im Bezirkspokal muss man wohl den Landesligisten TV Weilstetten II und HSG Fridingen/Mühlheim die besten Chancen auf das Erreichen des Endspiels einräumen.

TV Weilstetten II – HSG Rottweil II (Samstag, 13 Uhr). Die Weilstetter schafften am letzten Spieltag den Klassenerhalt in der Landesliga und können daher völlig befreit in dieses Pokalspiel gehen. Die zwei Klassen tiefer, in der Bezirksklasse, spielenden Rottweiler werden sich aber bestimmt nicht verstecken und ihre ganze Erfahrung in die Waagschale werfen.

HSG Fridingen/Mühlheim – TV Streichen (Samstag, 15 Uhr). Die Streichener werden hier gleich zu spüren bekommen, was sie in der nächsten Saison erwarten könnte, sollten sie die Relegationsspiele um den Landesliga-Aufstieg gewinnen. Fridingen/Mühlheim gehört nämlich zu den Spitzenmannschaften in der Landesliga und bestreitet als Tabellenzweiter noch Aufstiegsspiele zur Württemberg-Liga. Die HSG wird das Spiel sicherlich nicht auf die leichte Schulter nehmen und daher kann man Streichen nur die Rolle des Außenseiters einräumen.

Das Spiel um Platz drei wird um 18 Uhr, das Finale um 20 Uhr angepfiffen.

Final Four der Frauen

Die Endrunde im Bezirkspokal der Frauen wird von der HK Ostdorf/Geislingen in der Schlossparkhalle in Gelsingen ausgerichtet. Folgende vier Mannschaften kämpfen um den Pokalsieg und die beiden Plätze, die dem Handballbezirk Neckar-Zollern im HVW-Pokal zustehen: HSG Fridingen/Mühlheim, HK Ostdorf/Geislingen, TSV Dunningen und die HSG Hossingen-Meßstetten. Da nur zwei Teilnehmer in den HVW Pokal kommen wird das Spiel um Platz drei gar nicht ausgetragen.

HSG Fridingen/Mühlheim – HK Ostdorf/Geislingen (Samstag, 14 Uhr). Die HK Ostdorf/Geislingen hat die schwerste Aufgabe zu bewältigen, denn Fridingen/Mühlheim belegte in der abgelaufenen Saison den guten dritten Platz in der Württembergliga. Mit den Zuschauern im Rücken will der Bezirksligist aber versuchen, das Unmögliche möglich zu machen. Der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze, die zwei Klassen höher spielende HSG geht aber als Favorit in dieses Pokalspiel.

TSV Dunningen – HSG Hossingen-Meßstetten (Samstag 16 Uhr). In diesem Bezirksligaduell wollen sich die Dunningerinnen für die beiden Punktspielniederlagen schadlos halten. Erst am vergangenen Wochenende standen sich die beiden Mannschaften gegenüber und dabei sicherte sich Hossingen-Meßstetten mit einem überlegenen Sieg den zweiten Platz in der Abschlusstabelle. Die HSG verfügt derzeit über das nötige Selbstvertrauen und sieht dieses Spiel als Test für die beiden Relegationsspiele um den Aufstieg in die Landesliga an.

Das Endspiel ist anschließend auf 19 Uhr terminiert. (fro)