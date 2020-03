HSG Fridingen/Mühlheim II schlägt TG Schwenningen 25:22

Mit einem klaren Sieg bei der TG Schwenningen hat Spaichingen wieder die Tabellenführung in der Handball-Bezirksliga der Männer übernommen. Auch bei der Reserve der HSG Fridingen/Mühlheim musste die TG Schwenningen die Punkte lassen. Durch den ungefährdeten Heimsieg gegen Fridingen/Mühlheim konnte sich Ostdorf/Geislingen auf den vierten Platz verbessern. Das Schlusslicht Streichen kassierte bei der HSG Neckartal ebenso eine Niederlage wie der Vorletzte Aixheim II gegen die Reserve der HSG Albstadt.

Bezirksliga Männer

HSG Fridingen/Mühlheim II – TG Schwenningen 25:22 (12:13). Das Spiel begann, wie es die Tabellensituation zeigte: Es war auf Augenhöhe. Keine Mannschaft konnte sich absetzen, die Führung wechselte bis zur Halbzeit ständig – bis zum Halbzeitstand von 12:13. In der zweiten Hälfte hatte der Gast in einem kampfbetonten Spiel beim 14:15 noch die Nase vorne. Die spielentscheidende Phase war schließlich beim 21:20. Minutenlang standen da die Torhüter im Mittelpunkt, die auf beiden Seiten nicht mehr zu überwinden waren. Schließlich stellte die Heimmannschaft mit Thomas Stehle den Sieger in diesem Duell. Der Bann war dann kurz vor Schluss gebrochen, und mit dem 24:21 konnte der zweite Heimsieg in Folge eingefahren werden. Beste Torschützen: Heim: Markus Buhl: 5/1, Gast Manuel Arts: 8/1.

TV Aixheim II – HSG Albstadt II 23:25 (10:12). Wie schon in der Vorwoche gegen Geislingen/Ostdorf musste sich der Aufsteiger gegen eine Mittelfeld-Mannschaft, trotz solider Leistung, knapp geschlagen geben. Nach einem sehr guten 3:0-Start brachte man Albstadt durch eine schwache Chancenverwertung ins Spiel. Und so stand es nach 7:5 plötzlich 7:8 für die Gäste. In einer von zwei guten Abwehrreihen geprägten Halbzeit scheiterte man des öfteren am Aluminium oder am Gästetorhüter, der vor allem von außen stark hielt. Albstadt war auch nach der Pause nicht unbedingt das bessere Team, aber machte deutlich weniger Fehler und zog auf fünf Tore davon (14:19). Der TVA gab sich aber nicht auf und schien die besseren Reserven am Ende zu haben, als man zwei Minuten vor Ende plötzlich auf zwei Tore dran war und in Ballbesitz (22:24). Symptomatisch für das Spiel des Aufsteigers war, dass man aber mit zwei weiteren unnötigen Ballverlusten die Chance auf einen Punkt wortwörtlich wegwarf. Beste Torschützen: Heim: Marcel Obergfell 6/3, Gast: Marco Vorgic 5.

HK Ostdorf/Geislingen – HSG Fridingen/Mühlheim II 34:21 (18:7). Die Gastgeber nahmen von Beginn an das Heft in die Hand und führten schnell mit 4:0. Weiterhin stand die Abwehr der HK sehr sicher. Mit schnell vorgetragenen Angriffen zog man unaufhaltsam davon und baute den Vorsprung bis zur Halbzeit auf neun Tore aus. Auch in der zweiten Halbzeit fanden die Gäste kein Mittel, um die Abwehr der HK in Verlegenheit zu bringen. Die HK hielt das Tempo weiter hoch, und so war beim 28:14 in der 43. Minute die Vorentscheidung gefallen. Beste Torschützen: Heim: Jan Alexander Riccobono 8/1, Gast: Vincent Pfeiffer 6.

TG Schwenningen – TV Spaichingen 26:35 (14:18). Die Spaichinger erwischten den besseren Start, doch die TG kämpfte sich immer wieder heran und konnte beim 8:7 erstmals in Führung gehen. Nun war es bis zum 13:13 ein offener Schlagabtausch. Mit einem 4:0-Lauf konnten sich die Gäste bis zur Halbzeit aber etwas Luft verschaffen. Bis zur 45. Minute kämpfte sich die TG wieder zum 22:24 heran und schöpfte Hoffnung. Diese wurde aber mit einem 5:0-Lauf der Gäste zunichte gemacht, denn die Schwenninger hatten nicht mehr die Kraft, um noch einmal ernsthaft dagegen zu halten. Beste Torschützen: Heim: Manuel Arts 9/1, Gast: Daniel Koscher 7, Fabian Simmerer 7.

Bezirksklasse Männer

HSG Rietheim-Weilheim II – TSV Balgheim 28:26 (12:11). Es war von Beginn an ein offener Schlagabtausch, bei dem sich beide Mannschaften nichts schenkten. Ständig wechselte die Führung, und mit einem knappen Vorsprung für die Heimmannschaft ging es dann in die Halbzeitpause. Daran änderte sich auch im zweiten Spielabschnitt nichts. Die Gastgeber legten vor und Balgheim zog nach. Beim 22:23 in der 55. Minute ging Balgheim in der zweiten Halbzeit das erste Mal in Führung, und das Spiel schien zu kippen. Doch die HSG konterte mit einem 3:0-Lauf und gab die Führung bis zum Schluss nicht mehr aus der Hand. Beste Torschützen: Heim: Noah Faude 7, Niklas Horakh 6/5, Gast: Jens Werth 11/5.

TV Hechingen – TV Spaichingen II 30:41 (16:20). Zu Beginn gestaltete sich das Spiel recht ausgeglichen, jedoch auch mit wenigen Abwehraktionen beider Mannschaften. So ging es zunächst im Gleichschritt, ehe Mike Hafner beim 6:10 die Gäste erstmals mit vier Toren in Führung brachte. Hechingen kämpfte sich kurz vor der Halbzeitpause wieder heran, machte dann aber einige technische Fehler, die von den Gästen gnadenlos ausgenutzt wurden. Die Pause schien den Hechingern nicht gut getan zu haben, denn sie kamen völlig verschlafen aus der Kabine. So konnten sich die Spaichinger bis zur 37. Minute zum 19:29 absetzen. Diesen Rückstand konnten die Hechinger dann bis zum Schluss nicht mehr aufholen. Beste Torschützen: Heim: Matthias Samuel Linne 10, Hans-Joachim Koch 8/5, Gast: Patrick Sindele 10/2, Julian Gutmann 6.

VfH Schwenningen – TSV Balgheim 33:24 (18:9). Nur bis zum 2:2 konnte Balgheim in der Anfangsphase mithalten. Dann zog der VfH unaufhaltsam davon. So stand es nach 15 Minuten bereits 11:3 für den VfH. Bis zur Halbzeit führten die Gastgeber dann ungefährdet mit 18:9. Nach der Pause konnte Balgheim dann eine Schwächephase der Schwenninger nutzen und verkürzte bis zur 41. Minute zum 24:17. Doch nun gab man beim VfH wieder Gas und zeigte Balgheim eindeutig die Grenzen auf. Beim 29:21 in der 50. Minute war dann die Vorentscheidung gefallen. Beste Torschützen: Heim: Marius Anton 7/2, Florin Gheorghe Cuciula 7, Patrick Unterholzner 7/5, Gast: Jens Werth 6/5, Tobias Kolb 5, Sebastian Menrath 4.