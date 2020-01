HSG Fridingen/Mühlheim II hofft auf Heimsieg

Die HSG Rottweil geht in der Handball-Bezirksliga Frauen als klarer Favorit in sein Heimspiel gegen den Vorletzten TG Schwenningen. Mit leichten Vorteilen reisen Weilstetten II und Onstmettingen zur Reserve der HSG Fridingen/Mühlheim beziehungsweise zum TV Spaichingen. Völlig offen ist das Mittelfeldduell Winterlingen-Bitz – SG Dunningen/Schramberg und das Kelleruell HK Ostdorf/Geislingen – HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II.

Bezirksliga Frauen

HSG Rottweil – TG Schwenningen (Samstag, 16.30 Uhr; Doppelsporthalle 1). Die Rottweilerinnen können mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen und werden daher höchst motiviert in ihr Heimspiel gehen. Trotz des sicheren Siegs im Hinspiel sollte der Tabellenvorletzte aus Schwenningen aber keinesfalls unterschätzt werden.

HWB Winterlingen-Bitz – SG Dunningen/Schramberg (Samstag, 18 Uhr; Sporthalle in Bitz). Diese beiden Mannschaften haben gleich viel Punkte auf dem Konto und sind Tabellennachbarn im Mittelfeld. Das Hinspiel konnte Winterlingen-Bitz äußerst knapp für sich entscheiden und daher wollen die Gäste dieses Mal den Spieß umdrehen.

HSG Fridingen/Mühlheim II – TV Weilstetten II (Samstag, 18 Uhr; Sepp-Hipp-Halle in Fridingen). Mit dem Heimvorteil im Rücken will sich die HSG für die Hinspielniederlage revanchieren. Doch die Gäste wollen ihren dritten Platz absichern und werden voll dagegen halten. Man kann daher einen offenen Schlagabtausch erwarten.

HK Ostdorf/Geislingen – HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II (Samstag, 20 Uhr; Kreissporthalle in Balingen). Der Vorletzte Ostdorf/Geislingen wird vor eigenem Publikum alles versuchen, um die rote Laterne abzugeben. Die Gäste haben nur zwei Punkte mehr auf dem Konto, doch sie konnten sich im Hinspiel klar durchsetzen. Es gibt keinen Favoriten in diesem Spiel.

TV Spaichingen – TV Onstmettingen (Sonntag, 15 Uhr; Sporthalle Unterbach). Die Spaichingerinnen haben nur drei Punkte Vorsprung auf den Tabellenletzten und wollen sich mit einem Sieg weiter Luft nach hinten verschaffen. Doch die Gäste aus Onstmettingen, die das Hinspiel für sich entscheiden konnten, werden dabei sicher nicht tatenlos zusehen.

Bezirksklasse Frauen

Der Tabellenletzte Rietheim-Weilheim geht nur als Außenseiter in sein Heimspiel gegen Schömberg II, während die Partie Hossingen-Meßstetten II gegen die Reserve der HSG Baar völlig offen ist.

HSG Rietheim-Weilheim – TG Schömberg II (Samstag, 13.15 Uhr; Kreissporthalle in Tuttlingen). Nachdem Rietheim-Weilheim im jüngsten Heimspiel den ersten Saisonsieg landen konnte, schöpft der Tabellenletzte wieder Hoffnung im Abstiegskampf. Doch die Gäste aus Schömberg wollen den zweiten Platz festigen und werden bestimmt keine Geschenke machen.

HSG Hossingen-Meßstetten II – HSG Baar II (Samstag, 14.15 Uhr; Heuberghalle in Meßstetten). Im Hinspiel konnte sich Hossingen-Meßstetten II durchsetzen. Doch die Gäste wollen den Spieß umdrehen, denn mit einem Sieg könnten sie in der Tabelle vorbei ziehen.

Kreisliga A Frauen

HSG Frittlingen-Neufra – VfH Schwenningen (Sonntag, 16 Uhr; Leintalhalle in Frittlingen). Nach der Niederlage vom vergangenen Wochenende will sich die HSG Frittlingen-Neufra in eigener Halle rehabilitieren und die Tabellenführung ausbauen. Der Vorletzte VfH Schwenningen, der das Hinspiel 14:29 verloren hat, gilt nur als Außenseiter.