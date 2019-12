HSG Fridingen/Mühlheim feiert 29:23-Sieg

Die Handballerinnen der HSG Fridingen/Mühlheim und die Handballer des TV Aixheim sind am Samstag erfolgreich in die Rückrunde gestartet und haben sich als letzte überbezirklich spielende Teams aus dem Kreis Tuttlingen in die Winterpause verabschiedet.

Württembergliga Frauen

HSG Fridingen/Mühlheim – TSV Urach 29:23 (16:10). Nach frühen Zeitstrafen und Siebenmetern gegen den TSV Urach startete die HSG Fridingen/Mühlheim von Beginn an mit einer Führung ins Spiel. Die aggressive Gästeabwehr konnte das 6:3 (12. Minute) durch Burcin Özgentürk, achtfache Torschützin, nicht verhindern. „Urach ist drangeblieben und hat den Anschluss geschafft. Wir sind dann mit einem 5:0-Lauf weggezogen“, fasste HSG-Coach Frank Rohrmeier die Phase zwischen der 15. und 21. Minute zusammen. Die Führung bauten die Gastgeber bis zur Pause noch um ein Tor aus (16:10). Der Trainer lobte die gute Defensivleistung. Der TSV Urach versuchte sich wenige Minuten nach dem Seitenwechsel mit der siebten Feldspielerin. „Wir mussten uns darauf einstellen. Urach kamen näher ran, aber nie so, dass der Gast das Spiel drehen konnte“, so Rohrmeier, dessen Team in Mühlheim auf den erwartet starken Aufsteiger traf. Mehrere Male landete der Ball durch das Spiel ohne Torwart auch im leeren Gästetor. Bis zur Schlussphase hielt die Donautal-HSG einen Vorsprung von zwei bis vier Toren aufrecht. Spätestens beim 28:23 (58.) war eine Vorentscheidung auf den sechsten Saisonsieg gefallen. Für das Ziel, es in die eingleisige Württembergliga zu schaffen, erspielte sich Fridingen/Mühlheim nach zwölf Spieltagen als Tabellensechster eine gute Ausgangslage (13:11-Punkte). Im neuen Jahr wartet ein schweres Auftaktprogramm auf die HSG.

Fridingen/Mühlheim: Jessica Krämer, Anna Merz, Vanessa Dreer, Melissa Karl, Burcin Özgentürk (8), Clara Frankenstein (4), Patricia Rebholz (1), Pia Langeneck (1), Vanessa Fritz, Rebecca Maurer (5), Caterina Schwarz (8/4), Lisa Buschle, Tanja Seiffert, Anna-Lena Gögelein (2).

Landesliga Männer

TV Aixheim – SG Ober-/Unterhausen 29:29 (16:14). Die SG Ober-/Unterhausen hat in Aldingen erst zum vierten Mal in dieser Spielzeit Punkte liegen gelassen. In der engen Schlussphase waren die Gäste aber auch von Sieg oder Niederlage nicht weit entfernt. Aixheim spielte die bessere erste Hälfte. „Wir haben ein gutes Tempo gespielt, aber lassen klare Chancen liegen“, ärgerte sich TVA-Trainer Holger Hafner. Von fünf Siebenmetern fand in 60 Minuten nur einer den Weg ins SG-Tor. Der TVA nahm ein 16:14 mit in die Pause. Schon wenige Spielzüge nach Wiederbeginn drehte der Favorit auf. Beim 18:21 (39. Minute) und 20:23 (44.) legte die SG drei Tore vor, ehe nach dem 20:25 (46.) schon fast alles auf einen Gästesieg hindeutete. Hafner: „Wir haben auf eine 4:2-Abwehr umgestellt.“ Mit dieser Ausrichtung stellte man den Tabellendritten vor Probleme (26:26, 55.). Torschütze war erneut Rückraumspieler Fabian Gruler (neun Tore), bei dem sich laut Hafner bemerkbar machte, dass es sein drittes Spiel in Folge war. Wie mehrere andere Akteure konnte auch er die Hinrunde nicht komplett spielen. Zwei Minuten vor dem Ende warf Andreas Faitsch den TVA in Führung – 29:28 (58.). „In der Auszeit haben wir klare Anweisungen gegeben. Keine Zwei-Minuten und keine blöden Abschlüsse.“ Da den Hausherren exakt diese Fehler unterliefen, kam die SG O/U zum Ausgleich (59.) und verpasste Sekunden vor dem Ende sogar noch den Siegtreffer.

Aixheim: Frank Plaumann, Nikolas Klingseisen (2), Andreas Faitsch (3), Philip Klingseisen (2), Pascal Efinger (2), Michael Klaritsch (3/1), Philip Hauser (1), Benedikt Gruler (2), Florian Efinger (2), Kevin Stutz (3), Sebastian Frey, Axel Baumann, Fabian Gruler (9), Michael Mey.