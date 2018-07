HSG-Frauen wollen Fans mit Heimsieg verwöhnen

Von den heimischen höherklassig spielenden Handballmannschaften müssen an diesem Wochenende nur die Männer der HSG Fridingen/Mühlheim reisen. Die Donautal-HSG ist am Samstag beim MTG Wangen im Allgäu zu Gast.

Alle anderen Teams genießen Heimrecht. In der Landesliga Männer empfängt der TV Talheim am Samstag die SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell und der TSV Rietheim den Bezirksrivalen TV Weilstetten. Schlusslicht TV Spaichingen erwartet am Sonntag den SV Böblingen. Die Frauen der HSG Fridingen/Mühlheim (Württembergliga) müssen sich mit der SG Lenningen auseinandersetzen und der TSV Rietheim erwartet den TV Echterdingen.

Württembergliga Männer

MTG Wangen – HSG Fridingen/Mühlheim (Samstag, 20 Uhr; Argenhalle Wangen). Von der Papierform her spricht vieles für einen Wangener Sieg. Die Gastgeber sind Tabellendritter, der Gast liegt auf dem drittletzten Platz. Die Wangener haben ihre bisherigen vier Heimspiele allesamt deutlich gewonnen, so dass ein Punktgewinn der Donautal-HSG einer Überraschung gleich käme. Nach zuvor acht Siegenin Folge kamen die Allgäuer am vergangenen Wochenende jedoch bei der TG Nürtingen unter die Räder (22:31). Die Gäste haben im Abstiegskampf nichts zu verschenken und werden um die Punkte kämpfen.

Landesliga Männer

TV Talheim – SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell (Samstag, 18 Uhr; Hohenlupfen-Sporthalle). Auf die Talheimer wartet hier eine schwere Aufgabe. Der Gast reist als Tabellenzweiter an und will mit einem Sieg seine Titelchancen wahren. Der TV Talheim hofft jedoch seinen Heimvorteil nutzen zu können, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren. Mit den Fans im Rücken ist ein Heimsieg nicht ausgeschlossen.

TSV Rietheim – TV Weilstetten (Samstag, 19.30 Uhr; Kreissporthalle Tuttlingen). Der TSV Rietheim (11:9 Punkte) will sich mit einem Sieg wieder näher an die Spitzengruppe heranschieben. Der TV Weilstetten liegt mit 13:5 Punkten auf dem dritten Platz, hat aber ein Spiel weniger als die Konkurrenz ausgetragen. In den letzten beiden Auswärtspartien mussten die Weilstetter mit leeren Händen nach Hause fahren. Die Rietheimer wollen diese Serie verlängern.

TV Spaichingen – SV Böblingen (Sonntag, 17 Uhr; Sporthalle am Stadion). Für Schlusslicht TV Spaichingen bietet sich am Sonntag die Gelegenheit, zu Punkten. Gegner SV Böblingen liegt mit einem negativen Punktekonto (9:11) sechs Zähler vor den Primstädtern. Allerdings waren die Böblinger zuletzt erfolgreich und sind seit drei Spielen (5:1 Punkte) ungeschlagen. Das wollen die Spaichinger am Sonntag ändern.

Württembergliga Frauen

HSG Fridingen/Mühlheim – SG Lenningen (Samstag, 20 Uhr; Sporthalle Mühlheim). Die HSG Fridingen/Mühlheim hat ihre letzten beiden Heimspiele verloren und ist auf den dritten Platz zurückgefallen. Nun will man die eigenen Anhänger wieder mit einem Sieg verwöhnen. Das sollte gegen die abstiegsgefährdete SG Lenningen, die als Tabellenvorletzter nach Mühlheim reist, möglich sein.

Landesliga Frauen: TSV Rietheim – TV Echterdingen (Samstag, 17.30 Uhr; Kreissporthalle Tuttlingen). Die noch punktlosen Frauen des TSV Rietheim erwarten mit dem TV Echterdingen erneut einen schweren Gegner. Die Gäste reisen als Tabellenzweiter an und haben beim Schlusslicht einen Sieg fest eingeplant. Es wäre schon eine Überraschung, wenn die Rietheimerinnen nach dem elften Spiel ihre ersten Pluspunkte auf dem Konto hätten.