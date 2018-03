HSG-Derby in Tuttlingen: Neben dem Prestige zählen vor allem die Punkte

In der Handball-Bezirksklasse der Frauen stehen sich die HSG Rietheim-Weilheim und die HSG NTW III gegenüber. Beide Mannschaften benötigen die Zähler, um sich dem Ziel Klassenerhalt zu nähern.

Bezirksliga Frauen

HSG Rottweil – TG Schömberg (Sonntag, 15.15 Uhr; Doppelsporthalle 2). In eigener Halle möchten die Rottweilerinnen ihr Punktekonto ausgleichen und sich weiter von den Abstiegsplätzen absetzen. Im Hinspiel (20:22) ging die HSG gegen den Tabellenführer aus Schömberg knapp leer aus. Trotz des Heimvorteils gelten die Rottweilerinnen nur als Außenseiter.

Bezirksklasse Frauen

HSG Rietheim-Weilheim – HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen III (Sonntag, 15.30 Uhr; Kreissporthalle in Tuttlingen). Beide Mannschaften sind punktgleich im hinteren Mittelfeld und nur zwei Zähler von den Abstiegsplätzen entfernt. Da beide Teams sich etwas Luft nach hinten verschaffen wollen, wird ein Aufeinandertreffen mit viel Einsatz und Kampf erwartet. Im Hinspiel setzten sich die Gäste knapp 18:17 durch. Einen Favoriten gibt in dem Duell der beiden HSG-Mannschaften deshalb dennoch nicht.

Kreisliga A Frauen

TSV Burladingen – VfH Schwenningen (Sonntag, 15 Uhr; Trigema-Arena in Burladingen). Der Letzte aus Burladingen wartet weiter auf den ersten Punktgewinn in dieser Saison. Mit dem Heimvorteil im Rücken will man dies gegen Schwenningen ändern. Die Mannschaft aus der Doppelstadt ist als Dritter Favorit und gewann bereits das Hinspiel deutlich 23:16.