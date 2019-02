HSG Baar will weiße Weste auch in Rottweil wahren

In der Handball-Bezirksliga Frauen muss der Spitzenreiter HSG Baar am Samstag beim Dritten HSG Rottweil antreten. Die Gäste wollen mit einem weiteren Sieg der Meisterschaft näher kommen. Einen Heimsieg kann man vom Tabellenzweiten TG Schwenningen gegen Ostdorf/Geislingen erwarten.

Bezirksliga Frauen

TV Weilstetten II – HSG Fridingen/Mühlheim II (Samstag, 16 Uhr; Längenfeldhalle in Balingen). In diesem Kellerduell wollen sich die Weilstetterinnen für die Hinspielniederlage revanchieren. Sie haben nur zwei Punkte Vorsprung auf den Gast, der zur Zeit am Tabellenende liegt.

HSG Rottweil – HSG Baar (Samstag, 16.10 Uhr, Doppelsporthalle 1). Der Tabellendritte Rottweil führt das Mittelfeld an und kann ohne Druck in das Spiel gehen. Mit dem Heimvorteil im Rücken will man versuchen, dem Tabellenführer die ersten Punkte abzunehmen. Doch die HSG Baar will ihre weiße Weste verteidigen und wird bestimmt keine Geschenke machen.

TG Schwenningen – HK Ostdorf/Geislingen (Sonntag, 15 Uhr; Deutenberghalle 2). Nach der Niederlage am vergangenen Wochenende hat der Tabellenzweite Schwenningen nur noch eine theoretische Chance auf den Titel. Diese will man in eigener Halle wahren. Die Gäste konnten sich zuletzt mit einem Sieg Luft zu den Abstiegsplätzen verschaffen und sollten nicht unterschätzt werden.

TSV Dunningen – HSG Neckartal (Sonntag, 15.15 Uhr; Wehle-Sporthalle). Im Hinspiel gab es ein Unentschieden. Auch im Rückspiel ist ein offener Schlagabtausch zu erwarten. Dunningen steht im sicheren Mittelfeld, doch die Gäste wollen mit einem Sieg aufschließen.

Bezirksklasse Frauen

Der Tabellenzweite Onstmettingen geht als Favorit in sein Heimspiel gegen Fridingen/Mühlheim III. Offen ist dagegen die Partie zwischen der Reserve der HSG Baar und Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen III.

TV Onstmettingen – HSG Fridingen/Mühlheim III (Samstag, 17.15 Uhr; Raichberghalle). Bei einem Sieg können die Onstmettingerinnen nach Punkten mit Tabellenführer Hossingen-Meßstetten gleichziehen. Die HSG steht im hinteren Mittelfeld und will sich weiter Luft nach hinten verschaffen.

HSG Baar II – HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen III (Sonntag, 12.30 Uhr; Hohenlupfen-Sporthalle in Talheim). In eigener Halle will sich die HSG Baar II für die knappe Hinspielniederlage revanchieren. Doch die Gäste wollen ihr Punktekonto ausgleichen und werden sich nicht kampflos geschlagen geben.

Kreisliga A Frauen

Nach dem deutlichen Sieg im Hinspiel reist der Tabellendritte Schömberg II als Favorit zum Schlusslicht nach Burladingen. Ostdorf/Geislingen II kann mit einem Sieg wieder die Tabellenführung übernehmen und daher gilt der VfH Schwenningen, trotz des Heimvorteils, nur als Außenseiter. - Die Begegnungen im Einzelnen: TSV Burladingen – TG Schömberg II (Sonntag, 15 Uhr, Trigema-Arena), VfH Schwenningen – HK Ostdorf/Geislingen II (Sonntag, 15.15 Uhr; Deutenberghalle 1).