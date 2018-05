HSG Baar will näher an Spitzengruppe heranrücken

In der Handball-Bezirksliga Frauen will die zweite Mannschaft der HSG Fridingen/Mühlheim ihren Aufwärtstrend bestätigen und den Heimvorteil gegen Dunningen nutzen. Die HSG Baar hofft auf einen Sieg gegen die HSG Neckartal. In den Partien HSG Rottweil gegen TV Weilstetten II und HK Ostdorf/Geislingen gegen TG Schömberg muss mit Auswärtssiegen gerechnet werden.

Bezirksliga Frauen

HSG Rottweil – TV Weilstetten II (Samstag, 17 Uhr; Doppelsporthalle 1). Die Rottweilerinnen stehen mit einem ausgeglichenen Punktekonto im Tabellenmittelfeld, wollen sich aber von den hinteren Plätzen etwas mehr absetzen. Der TV Weilstetten II als Zweiter gilt in dieser Partie als Favorit.

HSG Fridingen/Mühlheim II – TSV Dunningen (Samstag, 18.15 Uhr; Sporthalle in Mühlheim). Nach dem schwachen Saisonstart zeigte die Leistungskurve der zweiten HSG-Mannschaft in den vergangenen Spielen klar nach oben. Die Gastgeberinnen verbesserten sich mittlerweile auf den siebten Platz, können sich aber noch nicht in Sicherheit wiegen. Der Tabellendritte aus Dunningen strebt noch einen der beiden Spitzenplätze an.

HSG Baar – HSG Neckartal (Sonntag, 16.10 Uhr; Solweghalle in Trossingen). Der Tabellenvierte HSG Baar liegt noch aussichtsreich im Rennen um einen der beiden ersten Plätze und wird sich daher in eigener Halle keine Blöße geben. Die Gäste wollen ihren Platz im vorderen Mittelfeld festigen. Im Hinspiel gab es ein Unentschieden. In der Halbzeit dieses Spiels wird der Förderverein der HSG Baar alle Jugendmannschaften vorstellen.

HK Ostdorf/Geislingen – TG Schömberg (Sonntag, 17 Uhr; Kreissporthalle in Balingen). Ostdorf/Geislingen steht derzeit auf dem drittletzten Platz und befindet sich im Abstiegskampf. Mit dem Heimvorteil im Rücken wird man daher versuchen, dem Tabellenführer aus Schömberg ein Bein zu stellen. Die HK musste sich im Hinspiel klar geschlagen geben.

Bezirksklasse Frauen

Tabellenführer Fridingen/Mühlheim III geht mit Vorteilen in sein Heimspiel gegen die HSG Rietheim-Weilheim. Einen Auswärtssieg kann man dagegen vom Tabellenzweiten TV Spaichingen beim Schlusslicht Rottweil II erwarten.

HSG Fridingen/Mühlheim III – HSG Rietheim-Weilheim (Samstag, 14.20 Uhr; Sporthalle in Mühlheim). Tabellenführer Fridingen/Mühlheim III steht vor einer schweren Aufgabe, denn Rietheim-Weilheim hat mit sechs Minuspunkten selbst noch eine Chance auf einen der Spitzenplätze und wird sich nicht kampflos geschlagen geben. Der bisherige Saisonverlauf und der Heimvorteil lassen aber einen Erfolg des Tabellenführers erwarten.

HSG Rottweil II – TV Spaichingen (Samstag, 15.20 Uhr; Doppelsporthalle 1). Vor eigenem Publikum streben die Rottweilerinnen den zweiten Saisonsieg an und wollen die rote Laterne abgeben. Der Zweite aus Spaichingen will aber weiter im Rennen um die Meisterschaft bleiben und seiner Favoritenrolle gerecht werden. Im Hinspiel gab es einen klaren Spaichinger Sieg.

Kreisliga A Frauen

Tabellenführer HSG Baar III geht als klarer Favorit in sein Heimspiel gegen den Vorletzten HSG Neckartal II. Auch der Zweite Hossingen-Meßstetten II sollte keine Probleme haben, um sich beim Schlusslicht in Burladingen durchzusetzen. - Die Begegnungen im Einzelnen: HSG Baar III – HSG Neckartal II (Sonntag, 14.30 Uhr; Solweghalle in Trossingen), TSV Burladingen – HSG Hossingen-Meßstetten II (Sonntag, 15 Uhr; Trigema-Arena). (fro)