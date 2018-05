HSG Baar will gegen Grabenstetten nachlegen

In den überbezirklichen Handballligen spielen am Wochenende alle Teams aus dem Kreis Tuttlingen um Punkte. Das Frauen- und Männerteam der HSG Fridingen/Mühlheim (Württembergliga) muss jeweils auswärts antreten. Wichtige Punkte werden in Trossingen vergeben: Dort empfängt die abstiegsbedrohte HSG Baar (Landesliga Männer) das Schlusslicht TSV Grabenstetten. Die HSG Rietheim-Weilheim (Landesliga Männer) spielt beim TSV Köngen, die HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen (Landesliga Frauen) empfängt die HSG Hossingen-Meßstetten.

Württembergliga Männer

SG Hegensberg-Liebersbronn – HSG Fridingen/Mühlheim (Samstag, 20.15 Uhr; Sporthalle Römerstraße Esslingen). Die Donautäler wollen den Schwung aus den letzten Spielen mitnehmen und den nächsten Sieg einfahren. Mit dem Heimerfolg über den bis zu diesem Zeitpunkt zweitplatzierten TSV Wolfschlugen (24:21) stellte die Mannschaft von Mike Novakovic und Deniz Parlak die gute Form unter Beweis, auch wenn der Gegner nicht in Bestbesetzung antreten konnte. Mit 19 Zählern liegt der Aufsteiger auf dem guten sechsten Platz. Das Hinspiel entschied man mit 31:26 für sich. „In diesem Spiel haben wir uns schwer getan. Daher bereiten wir uns auf diesen Gegner auch ausführlich vor. Jedenfalls dürfen wir uns nicht von der tabellarischen Situation täuschen lassen. Die Tabelle sagt in dieser Liga nichts aus“, sagt HSG-Coach Mike Novakovic zum Gegner. Zuletzt musste er immer wieder aufgrund von kleineren Verletzungen oder Krankheiten auf mehrere Spieler verzichten. Bisher kamen seine Spieler aber mit dieser Belastung gut zurecht. „Wir haben noch genug Kraft und Potential für die kommenden Partien. Die Spieler ziehen gut mit. Ab und an fehlen Spieler unter der Woche wegen des Studiums oder wegen Verletzungen, aber ansonsten trainieren alle regelmäßig“, so Novakovic weiter.

Württembergliga Frauen

FA Göppingen II – HSG Fridingen/Mühlheim (Samstag, 15.15 Uhr; EWS-Arena Göppingen). Das Frauenteam der HSG Fridingen/Mühlheim spielt zu ungewohnter Uhrzeit bei der Bundesliga-Reserve von Frisch Auf Göppingen. Der Tabellenzweite macht sich noch Hoffnungen auf den Aufstieg und hat nichts zu verschenken. Im Heimspiel gegen die HSG muss ein Sieg her, um nicht den Anschluss an Spitzenreiter TG Biberach zu verlieren. Diese hat das Team von Frank Rohrmeier und Uwe Langeneck am vorletzten Spieltag besiegt und damit erneut unter Beweis gestellt, dass man die Topmannschaften besiegen kann. Ziel wird es sein, die gute Form zu bestätigen und auch in Göppingen zu punkten.

Landesliga Männer

TSV Köngen – HSG Rietheim-Weilheim (Sonntag, 17 Uhr; Sporthalle bei der Burgschule Köngen). In Köngen möchte die HSG Rietheim-Weilheim eine Reaktion auf die deutliche Heimniederlage am vergangenen Spieltag zeigen (22:36 gegen TSG Reutlingen). „Wir sind im Moment nicht auf unserem Leistungsniveau. Ich erwarte auf jeden Fall eine Reaktion der Mannschaft. Wir konnten die Woche über gut und konzentriert trainieren und sind zuversichtlich“, sagt der sportliche Leiter Gunter Haffa zur aktuellen Lage. Gastgeber Köngen liegt im Tabellenmittelfeld und könnte mit einem Sieg an der HSG vorbeiziehen. „Diese Mannschaft ist schwer einzuschätzen. Köngen liefert unterschiedliche Ergebnisse ab. Uns fehlen erneut einige Spieler, trotzdem wollen wir eine Reaktion zeigen“, so Haffa weiter. Zuletzt lieferten beide Mannschaften keine konstanten Leistungen ab.

HSG Baar – TSV Grabenstetten (Sonntag, 18 Uhr; Solweghalle Trossingen). Am Sonntag reist das Landesliga-Schlusslicht TSV Graben-stetten nach Trossingen. Beide Mannschaften müssen punkten und sind direkte Konkurrenten im Abstiegskampf. Mit dem etwas unerwarteten Sieg gegen die SG Herrenberg II konnte sich die HSG ein wenig Luft verschaffen und belegt mit zehn Punkten Tabellenplatz zwölf. Der Hinspielsieg Anfang November (27:24) war eines der wenigen Erfolgserlebnisse der Hinrunde. Mit einem erneuten Sieg könnte das Team von Martin Irion die Chance auf den Verbleib in der Landesliga wahren.

Landesliga Frauen

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen – HSG Hossingen-Meßstetten (Samstag, 18 Uhr; Elta-Halle Wurmlingen). Mit der HSG Hossingen-Meßstetten tritt eine der besseren Landesligamannschaften in der Wurmlinger Elta-Halle an. Die HSG NTW hat zuletzt fünf Spiele in Serie gewonnen und möchte weiterhin an Tabellenführer TV Weilstetten dranbleiben. Im Hinspiel musste das Team von Trainerin Zeljana Pfeffer eine 25:29-Niederlage hinnehmen. Mittlerweile hat ihre Mannschaft Platz zwei gefestigt.