HSG Baar weist Neckartal in die Schranken

In der Handball-Bezirksliga Frauen hat Tabellenführer TG Schömberg bei der abstiegsbedrohten HK Ostdorf/Geislingen 23:20 gewonnen. Von den Verfolgern musste lediglich Dunningen einen Dämpfer hinnehmen, denn es gab eine deutliche Niederlage bei der Reserve der HSG Fridingen/Mühlheim. Weilstetten II und die HSG Baar kamen zu Siegen gegen Rottweil beziehungsweise die HSG Neckartal.

Bezirksliga Frauen

HSG Rottweil – TV Weilstetten II 23:24 (10:14). Die erste Viertelstunde ging ganz klar an die Weilstetterinnen, die sich auf 2:7 absetzten. Die Rottweilerinnen kämpften sich dann bis auf zwei Tore heran, doch bis zur Pause bauten die Gäste den Vorsprung wieder auf vier Tore aus. Dieser Vier-Tore-Abstand hatte dann bis zum 14:18 Bestand. Die Rottweilerinnen wurden dann immer stärker und holten Tor um Tor auf. Beim 21:21 war die Partie wieder offen. In einer spannenden Schlussphase hatten die Weilstetterinnen das Glück auf ihrer Seite. Beste Werferinnen: HSG: Lena Rieble 6, Madeleine Schirmer 5/3; TVW: Tanja Steidle 12/9.

HSG Fridingen/Mühlheim II – TSV Dunningen 28:20 (11:9). Der Gast aus Dunningen kam gut uns Spiel und legte über ein 4:1 bis zur 17. Minute eine 8:5-Führung vor. Durch eine Umstellung in der Abwehr gelang es Fridingen/Mühlheim II, einen besseren Zugriff auf das Spiel zu bekommen. Mit einem 6:1-Lauf kamen die Gastgeberinnen zu einer 11:9-Pausenführung. Bis zum 22:20 in der 52. Minute war es in der zweiten Hälfte ein offener Schlagabtausch und der TSV Dunningen blieb stets in Schlagdistanz. Das 20. Tor von Dunningen in der 52. Minute sollte aber das letzte Gegentor sein, das die junge HSG-Mannschaft zuließ. Über schnelle Konter kam die HSG noch zu einem ungefährdeten Sieg, der allerdings zu hoch ausfiel. Beste Werferinnen: F/M II; Melissa Karl, Burcin Özgentürk und Hannah Wirth je 5; Dunningen: Corinna Jähn 9/5.

HSG Baar – HSG Neckartal 38:23 (18:11). Nach dem 0:1 nahm die HSG Baar das Heft in die Hand und setzte sich auf 7:2 ab. In der 16. Minute kämpften sich die Gäste aber wieder auf 8:6 heran. Die Gastgeberinnen fingen sich sofort wieder. Sie standen nun sicher in der Abwehr und nutzten ihre Chancen im Angriff konsequent. Nach dem Wechsel blieb die HSG Baar weiter am Drücker und zog mit schnellen Angriffen unaufhaltsam davon. Beste Werferinnen: HSG Baar: Larissa Schuler 11/3, Simone Laufer 8/4, Nicole Hess 7; Neckartal: Sara Mäntele 5, Lilian Ahner 5.

HK Ostdorf/Geislingen – TG Schömberg 20:23 (10:12). Der Tabellenführer aus Schömberg fand besser ins Spiel und führte schnell mit 2:0. Danach fing sich die Heimmannschaft und legte nach dem 4:4-Ausgleich in der 15. Minute zwei Tore vor. Wieder konterten die Gäste und holten sich die Führung bis zur Pause zurück. Der Beginn der zweiten Hälfte ging wieder an die TGS, die ihren Vorsprung auf vier Tore ausbaute. Doch die HK ließ sich nicht abschütteln und schöpfte beim 14:15 wieder Hoffnung. Der entscheidende Vorstoß gelang den Gästen dann beim 17:21. Beste Werferinnen: HK: Henriette Braun 7/4, Melissa Müller 5; TGS: Laura Keller 6/3.

Bezirksklasse Frauen

Die dritte Mannschaft der HSG Fridingen/Mühlheim baute mit einem sicheren Heimsieg gegen Rietheim-Weilheim die Tabellenführung aus. Der unmittelbare Verfolger Spaichingen musste beim Tabellenletzten Rottweil II eine überraschende Niederlage hinnehmen. Rottweil gab mit diesem Erfolg die rote Laterne ab.

HSG Rottweil II – TV Spaichingen 22:18 (11:9). Der Gast aus Spaichingen erzielte das erste Tor in dieser Partie. Danach nahmen die Rottweilerinnen mit einem 3:0-Lauf das Heft in die Hand. Beim 7:4 lagen sie erstmals mit drei Toren vorne. Sie hielten den Vorsprung bis zur Halbzeit und bauten ihn nach dem Wechsel sogar auf fünf Tore (15:10) aus. Die Spaichingerinnen kämpften sich beim 17:15 noch einmal bis auf zwei Tore heran, doch die Gastgeberinnen ließen sich das Spiel nicht mehr aus der Hand nehmen. Beste Werferinnen: HSG: Salome Hoffmann 5; TVS: Jacqueline Wibiral 5/2.

HSG Fridingen/Mühlheim III – HSG Rietheim-Weilheim 21:13 (11:3). Bis zum 3:3 war es ein ausgeglichenes Spiel. F/M III fand dann besser ins Spiel und zog mit einem 8:0-Lauf bis zur Pause vorentscheidend auf 11:3 davon. In der zweiten Hälfte war es eine ausgeglichene Partie, die die Gastgeberinnen verdient mit 21:13 für sich entschieden. Beste Werferinnen: F/M: Jennifer Krämer 9/1; R-W: Karin Bachmann 5/1.

Kreisliga A Frauen

Tabellenführer HSG Baar III und Verfolger Hossingen-Meßstetten II kamen zu überlegenen Erfolgen gegen die Reserve der HSG Neckartal beziehungsweise den TSV Burladingen. Die beiden siegreichen Mannschaften liefern sich weiterhin einen heißen Kampf um den Titel.

TSV Burladingen – HSG Hossingen-Meßstetten II 9:28 (3:14). Die Gastgeberinnen erzielten das erste Tor, waren danach jedoch chancenlos. Die Abwehr der HSG ließ nicht viel zu und so war bereits zur Halbzeit die Vorentscheidung gefallen. Auch im zweiten Spielabschnitt fehlte den Burladingerinnen die Durchschlagskraft im Angriff und so gab es eine deutliche Heimniederlage. Beste Werferinnen: Burladingen: Sophie Leis 4/1; H-M: Nadine Bengel 13/2, Sonja Auer 6/3.

HSG Baar III – HSG Neckartal II 33:10. Nicht gemeldet.