HSG Baar verliert Kellerduell gegen Grabenstetten

Die Württembergliga-Handballer der HSG Fridingen/Mühlheim haben ihre Erfolgsserie ausgebaut. Die Donautäler gewannen am Samstag bei der SG Hegensberg/Liebersbronn in Esslingen 31:19. In der Landesliga unterlag die HSG Baar im Kellerduell dem TSV Grabenstetten 28:30. Die HSG Rietheim-Weilheim verlor beim TSV Köngen 28:35.

Württembergliga Männer

SG Hegensberg/Liebersbronn – HSG Fridingen/Mühlheim 19:31 (8:16). „Wir sind aktuell sehr zufrieden“, sagte Co-Trainer Deniz Parlak nach dem vierten Sieg in Folge. Für ihn ist die Leistungssteigerung im Abwehrbereich einer der Gründe, warum es momentan so gut läuft. So machte die Mannschaft den Ausfall von Ediz Parlak mit ihrer Kompaktheit in der Defensive wett. Nach einem ausgeglichenen Beginn, das 2:1 sollte die einzige Führung der Gastgeber bleiben, wurden die Donautäler immer sicherer. In den letzten zwölf Minuten vor der Pause ließen die Gäste nur noch zwei Gegentore zu und zogen von der 25. bis 30. Minute von 10:8 auf 16:8 davon. Parlak: „Die jüngsten Siege geben Selbstvertrauen. Die Spieler machen wenig technische Fehler, treten mit breiten Schultern auf und treffen im Angriff die richtigen Entscheidungen.“ Auch nach der Pause hielten die Gäste die Konzentration hoch und bauten die Führung bis zur 42. Minute auf 22:11 aus. „Wir schaffen es, einfache Tore zu erzielen“, freut sich Parlak über den guten Lauf der Mannschaft, aus der in Esslingen Florian Fritz mit zwölf Toren herausragte. Die Donautal-HSG ließ bis zum Schluss nichts mehr anbrennen und feierte mit 31:19 einen deutlichen Erfolg. Im nächsten Spiel müssen die Donautäler am 17. Februar bei der Spitzenmannschaft TSV Heiningen antreten. - HSG: Milan Djuricin, Andreas Epple; Emilian Merk, Dominic Steiner, Hannes Leibinger (3 Tore), Fabian Hipp (1), Florian Fritz (12), Joscha Slongo (1/1), Daniel Hipp (4), Louis Schick (5), Moritz Rabus (4) und Björn Efinger (1).

Landesliga Männer

HSG Baar – TSV Grabenstetten 28:30 (12:12). Die HSG Baar hat im Kampf um den Klassenerhalt einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Gastgeber verloren bereits in der dritten Minute einen Spieler durch eine rote Karte. Die Partie war über weite Strecken ausgeglichen. In der ersten Hälfte lagen die Gastgeber meistens in Führung, konnten sich aber nicht absetzen. Auch nach der Pause blieb es spannend, die Führung wechselte jetzt aber ins Lager der Gäste. Beim Stand von 20:21 mussten die Baar-Handballer drei Tore in Folge zum 20:24 hinnehmen (50. Minute). Diesen Rückstand konnte die HSG dann nur noch verkürzen, aber nicht mehr wettmachen. Baar-Trainer Martin Irion: „Wir hatten uns so viel vorgenommen. Daher ist die Niederlage sehr enttäuschend. Wir haben es in der ersten Hälfte verpasst, uns mit sechs oder mehr Toren abzusetzen. Nach der Pause waren wir in der Deckung nicht mehr so stabil.“ - Die Tore für die HSG Baar erzielten: Albert Tafelmaier (7/4), Robin Simmerer (6), Marco Böhnig (5), Nico Bechtold (3), Florian Conradi (2), David Brenner (2), Alexander Ulrich (2) und Stefan Schullke (1).

TSV Köngen – HSG Rietheim-Weilheim 35:28 (21:10). Für die HSG Rietheim-Weilheim war es die dritte Niederlage hintereinander. Zur Pause zeichnete sich ein Debakel für die Gäste als, als sie bereits vorentscheidend mit elf Toren Unterschied zurücklagen. Die Gäste schienen nach dem Anpfiff gar nicht auf dem Platz, denn bereits vor Ablauf der dritten Minute hieß es 3:0 für Köngen. Rietheim-Weilheim kam dann etwas besser ins Spiel, verkürzte auf 3:2 und hielt die Partie bis zum 10:7 nach 17 Minuten noch offen. Doch dann kassierten die Gäste laut Spielprotokoll innerhalb von zweieinhalb Minuten sechs Tore in Folge. Angesichts der hohen Gastgeber-Führung verflachte die Partie nach der Pause. Nach dem 35:22-Zwischenstand gehörten die letzten sieben Minuten der HSG, die dann mit sechs Toren in Folge zum 35:28-Endstand das Ergebnis noch etwas freundloicher gestalten konnte. - Die HSG-Tore erzielten: Stefan Huber (9), Florian Wenzler (6), Simon Storz (5), Thorsten Haag (3), Marius Marquardt (2), Markus Renz (2/1) und Robin Hermle (1).