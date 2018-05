HSG Baar und TVA spielen um Aufstieg

Die reguläre Saison in den Handballligen der Region ist beendet. Die meisten Entscheidungen sind gefallen. Für die Handballer des TV Aixheim und die Frauen der HSG Baar geht die Runde in die Verlängerung. In der Relegation wollen die beiden Teams noch für ein glückliches Ende der Serie sorgen und in die Landesliga aufsteigen.

Herren

SG Hofen/Hüttlingen – TV Aixheim (Samstag, 20 Uhr; Talsporthalle Aalen-Wasseralfingen). Als Zweiter der Bezirksliga haben sich die Aixheimer für die Relegation qualifiziert. Nun treffen sie auf die SG, die in ihrer Bezirksliga im Bezirk Stauferland noch nachsitzen mussten. Erst in einem Entscheidungsspiel gegen den TV Treffelhausen (30:24) sicherte sich Hofen/Hüttlingen als Zweiter die Teilnahme an den Aufstiegsspielen. Gegen die erste Wertung des Spiels Hofen/Hüttlingen gegen Treffelhausen (21:20) hatten die Gäste Einspruch eingelegt. Im Wiederholungsspiel setzte sich Hofen/Hüttlingen dann aber durch.

An Nervenstärke und Selbstvertrauen wird es aber auch den Aixheimern im Spiel im 180 Kilometer entfernten Wasseralfingen nicht fehlen. Als Außenseiter hatte sich die Mannschaft gegen Landesligist HSG Baar im Siebenmeterwerfen den Bezirkspokal gesichert.

Das Rückspiel findet am Donnerstag, 10. Mai, statt. Die Partie wird um 16 Uhr in der Sporthalle in Aldingen angepfiffen. Sollte sich der TVA gegen Hofen/Hüttlingen durchsetzen, geht es am Samstag, 12. Mai, mit den nächsten Relegationsspielen weiter. Der mögliche nächste Gegner der Aixheimer wird im Duell zwischen dem HC Lustenau und der SG Tübingen ermittelt.

Frauen

SG Herbrechtingen-Bolheim – HSG Baar (Sonntag, 17 Uhr; Buchfeldhalle Herbrechtingen-Bolheim). Mit einer Serie von fünf Spielen ohne Niederlage stellen sich die Gäste im gut 180 Kilometer entfernten Herbrechtingen-Bolheim vor. Bei der SG dürfte es dennoch schwer werden. Herbrechtingen-Bolheim war in der Bezirksliga im Bezirk Stauferland zu Hause eine Macht. Nur einmal blieb die SG beim 24:29 gegen den späteren Meister HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf daheim ohne Punkte. Die weiteren vier Pleiten in der Bezirksliga setzte es in der Fremde.

Die Entscheidung zwischen diesen beiden Mannschaften fällt deshalb ebenfalls erst am Donnerstag, 10. Mai. Das Rückspiel beginnt um 17 Uhr in der Hohenlupfenhalle in Talheim. Im Falle des Weiterkommens trifft die HSG am Sonntag, 13. Mai, ab 17 Uhr auf den Sieger der Partie TSG Ailingen gegen den TSV Neuhengstett.