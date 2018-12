HSG Baar und TV Spaichingen feiern souveräne Auswärtssiege

In der Handball-Bezirksliga Männer hat der Tabellenführer HSG Baar einen sicheren Auswärtssieg beim neuen Schlusslicht HK Ostdorf/Geislingen gelandet. Der TV Spaichingen gewann bei Rottweil II. Dem Tabellenletzten TV Streichen gelang mit einem souveränen Auswärtssieg bei der TG Schwenningen ein Befreiungsschlag. Neues Schlusslicht ist jetzt Ostdorf/Geislingen, nach der deutlichen Heimniederlage gegen Tabellenführer HSG Baar. Einen ungefährdeten Heimsieg verbuchte der Tabellenzweite Schömberg gegen die HSG Neckartal.

Bezirksliga Männer

TG Schwenningen – TV Streichen 23:36 (11:18). Die Gäste aus Streichen erzielten das erste Tor und nahmen gleich das Heft in die Hand. Sie zeigten eine starke Abwehrleistung und mit schnellen Angriffen setzten sie sich bis zur 15. Minute auf 10:4 ab. Schwenningen gelang im Angriff nicht viel und so baute Streichen seinen Vorsprung bis zur Halbzeit auf sieben Tore aus. Auch nach dem Wechsel waren die Gäste die dominierende Mannschaft. Die Schwenninger fanden nicht zu ihrem Spiel und so war beim 15:27 in der 44. Minute die Vorentscheidung gefallen. Beste Torschützen: TGS: Dominik Vetter 8/2; TVS: Simon Flügel 8/5.

HSG Rottweil II – TV Spaichingen 29:35 (14:23). Die erste Viertelstunde verlief ausgeglichen. Danach lief bei den Rottweilern bis zur Halbzeit nicht mehr viel zusammen. Dadurch konnten die Spaichinger den Grundstein zum Erfolg legen. Nach dem Wechsel versuchten die Gastgeber dann alles, um noch eine Wende herbeizuführen. Sie probierten verschiedene Abwehrformationen, doch der Rückstand war bereits zu groß und so gelang nur noch eine leichte Resultatsverbesserung. Beste Torschützen: HSG: Felix Fleig 9/7; TVS: Daniel Koscher 9.

TG Schömberg – HSG Neckartal 35:17 (15:8). Die Schömberger erwischten den besseren Start und führten schnell 4:1. Bis zum 7:5 in der 17. Minute hielt die HSG Neckartal noch mit. Danach zeigten die Schömberger aber eine überragende Abwehrleistung und setzten sich bis zur Halbzeit mit sieben Toren ab. Nach dem Wechsel waren die Gäste chancenlos. Sie wurden mit schnellen Gegenstößen überrannt und zeigten im Angriff wenig Durchschlagskraft. Beste Torschützen: TGS: Tom Keller 8; HSG: Sebastian Haaga 6.

HK Ostdorf/Geislingen – HSG Baar 23:37 (10:20). Tabellenführer HSG Baar war von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft. Aus einer sicheren Abwehr heraus zogen die Gäste schnell auf 4:0 davon. Mit einer konzentrierten Leistung bauten sie ihren Vorsprung bis zur 21. Minute auf 14:3 aus. So war bereits zur Halbzeit die Vorentscheidung gefallen. Ostdorf/Geislingen kämpfte bis zum Schluss aufopferungsvoll, war aber nie in der Lage, den Gästen ernsthaft Paroli zu bieten. Beste Torschützen: HK: Jan Alexander Riccobono 6; HSG: Christoph Hermann 8.

HSG Hossingen-Meßstetten – TSV Dunningen 28:26. Nicht gemeldet.

Bezirksklasse Männer

Winterlingen-Bitz und die Reserve der HSG Baar kamen durch ihre Erfolge gegen Onstmettingen beziehungsweise Schömberg II näher an die spielfreien Spitzenmannschaften heran. Ostdorf/Geislingen II festigte mit einem Heimsieg gegen den Tabellenletzten Rietheim-Weilheim II seinen Mittelfeldplatz.

TG Schömberg II – HSG Baar II 28:34 (13:17). Es war von Beginn an ein kampfbetontes Spiel mit vielen Zeitstrafen. Dabei erwischte die HSG Baar den besseren Start, doch nach 15 Minuten kämpften sich die Schömberger wieder auf 6:7 heran. Mit schnellem Spiel verschafften sich die Gäste bis zur Halbzeit aber wieder etwas Luft. Nach dem Wechsel hatte die HSG Baar die Partie im Griff und beim 25:30 in der 56. Minute war die Vorentscheidung gefallen. Beste Torschützen: TGS: Frank Eha 11/4; HSG: Kevin Ott 9/1, Dennis Naifert 7.

HK Ostdorf/Geislingen II – HSG Rietheim-Weilheim II 29:26 (17:14). Der Gastgeber erwischte den besseren Start und führte nach 15 Minuten mit vier Toren. Nach einer Auszeit der Gäste kamen diese besser ins Spiel. Die zweite Hälfte war geprägt von technischen Fehlern und ausgelassenen Torchancen der Heimmannschaft. So kam die Reserve der HSG Rietheim-Weilheim in der 52. Minute auf ein Tor heran. In der Schlussphase nutzte die HK ihre Chancen besser und siegte verdient. Beste Torschützen: HK: Tobias Stengel 9/1, Phillip Koch 7; HSG: Sebastian Schneck 12/3.

HWB Winterlingen-Bitz – TV Onstmettingen 18:17 (7:9). Dieses spannende Spiel wurde von Beginn an von den starken Abwehrreihen geprägt. Kurz vor Spielende legten die Gastgeber zwei Tore vor und retteten einen knappen Vorsprung über die Zeit. Beste Torschützen: HWB: Til Henkel 4/2, Lewin Schaudt 4, Timo Schlagenhauf 4; TVO: Michael Grzesch 8/4.

Kreisliga B Männer

HSG Rottweil IV – HSG Albstadt III 23:40 (13:19). Zu Beginn des Spiels zogen die Albstädter gleich mit sechs Toren davon. Danach gestalteten die Rottweiler das Spiel ausgeglichen, sodass es bis zur Halbzeit beim Sechs-Tore-Abstand blieb. Nach dem Seitenwechsel legten die Albstädter einen Acht-Tore-Lauf hin und waren auch in der Folge immer wieder mit schnellen Gegenstößen erfolgreich, sodass die Partie eine klare Angelegenheit für die Gäste war. Dadurch verschafften sich die Albstädter, die nun punktleich mit Rottweil IV sind, etwas Luft nach hinten. Beste Torschützen: Rottweil: Armin Holzer 6, Siggi Katzmeier 6/3; Albstadt: Kevin Abelmann 20/1, Daniele Garofalo 9/3.