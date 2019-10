HSG Baar und NTW auf Erfolgskurs

In der Handball-Landesliga Frauen haben die HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen und die HSG Baar ihre Spiele gewonnen. Beide bleiben damit ohne Punktverlust.

Landesliga Frauen

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen – TV Rottenburg 25:16 (11:7). Zeljana Pfeffer, Trainer der HSG NTW: „Es war kein schönes Spiel. Wir haben die drei, vier Wochen Pause gemerkt. Das hat uns nicht gutgetan.“ Das 0:1 in der ersten Minute war das letzte Mal, dass der TV Rottenburg vorne war. Nach einem 4:0-Lauf (4:1, 8. Minute) lag der Gastgeber bis zur Pause in Führung. Bevor Rottenburg zum 11:7-Halbzeitstand traf, erspielte man sich erstmals eine Führung von fünf Toren. Als sich die HSG NTW nach einer ausgeglichenen Anfangsphase in Halbzeit zwei auf 18:11 absetzte (45.), war die Vorentscheidung gefallen. Die Gäste waren nicht in der Lage, nochmal aufzuschließen. Acht Minuten vor Schluss standen zehn Tore Vorsprung zu Buche. Mehr als Ergebniskosmetik waren die TVR-Tore zum 25:15 und 25:16 (beide 60.) nicht. - NTW: Anika Sattler, Cara Riester (4/2), Nina Esslinger (3), Katharina Beiswenger (4/1), Maite Barquero Schwarz (1), Lena Tröger (1), Hanna Jetter (1), Laura Luz, Anna Schwender (3), Mirjana Misetic (3), Arzu Civelek, Magdalena Krämer (5).

HSG Baar – HSG Albstadt 26:25 (12:10). Der Aufsteiger holte im Derby daheim den vierten Sieg im vierten Spiel. Anfangs musste sich die Mannschaft von Oliver Ulrich erstmals in dieser Saison länger mit einem Rückstand auseinandersetzen. Von der siebten bis zur 25. Minute lag die HSG Albstadt in Front. Ulrich: „Der Gegner spielte anders als erwartet. Wir haben einfache Gegentore bekommen.“ In den ersten zehn Minuten kam die HSG Baar nur zu drei Toren. In der Folgezeit steigerte man sich: Nach dem 10:10 (27.) ging der Gastgeber sogar noch mit einer Führung in die Kabine (12:10). Nach dem 12:12-Ausgleich lag nur noch die HSG Baar vorne und verteidigte die eigene Führung. Nachdem Albstadt zum späteren Endstand von 26:25 getroffen hatte, gab Ulrichs Mannschaft den Ballbesitz nochmal aus der Hand – der letzte Angriff der Partie konnte aber abgewehrt werden. „Nicole Hess war die überragende Spielerin“, so der HSG-Coach. Hess traf elf Mal aus dem Spiel heraus und verwandelte alle Siebenmeter. - Baar: Stefanie Schabert (3), Katharina Klein (1), Alicia Erdrich (3), Nicole Walter (1), Marleen Marquardt, Luisa Köller (2), Larissa Schuler, Sabrina Eberl (1), Noelle Mentzel, Nicole Hess (15/4), Annkatrin Irion, Marilena Kratt, Kristin Eberl.

Bezirksliga Frauen

Im Spitzenspiel der Bezirksliga Frauen hat sich die HSG Rottweil gegen Fridingen/Mühlheim II durchgesetzt und die Tabellenführung ausgebaut. Winterlingen-Bitz und Weil- stetten II glichen durch Siege gegen Ostdorf/Geislingen beziehungsweise Onstmettingen ihr Punktekonto aus. Im Duell der Kellerkinder kam Spaichingen bei Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II zum ersten Sieg.

TV Weilstetten II – TV Onstmettingen 20:15 (10:6). Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und einer gut aufgelegten Torhüterin erspielten sich die Weilstetterinnen von Beginn an leichte Vorteile. Bis zum 7:6 in der 25. Minute war aber noch alles offen. Dann aber setzte sich der TVW immer mehr ab. Beste Werferinnen: Heim: Tanja Steidle 7/5, Nora Bitzer 6; Gast: Lisa Link 3, Melanie Kirsch 3.

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II – TV Spaichingen 13:16 (8:11). Das Spiel wurde von den Abwehrreihen geprägt. Am Ende setzten sich die Spaichingerinnen nicht unverdient durch.

HSG Rottweil – HSG Fridingen/Mühlheim II 31:26 (17:15). Die Gäste erwischten den besseren Start und hatten bis zum 8:9 die Nase immer knapp vorne. Mit einem 4:0-Lauf drehten die Rottweilerinnen aber die Partie und setzten sich auf 16:11 ab. Die Gäste kämpften sich wieder auf 16:15 heran. Dann erzielten die Gastgeberinnen aber sechs Tore in Folge, was die Vorentscheidung bedeutete. Beste Werferinnen: Heim: Lena Rieble 7/6, Katrin Süßer 7; Gast: Sophie Dreher 8/8.

HK Ostdorf/Geislingen - HWB Winterlingen-Bitz 18:20 (7:10). Mit einer guten Abwehrleistung nahm Winterlingen-Bitz das Heft in die Hand und setzte sich bis zur Pause mit drei Toren ab. Nach dem Wechsel bauten die Gäste den Vorsprung dann zum 11:16 aus. Die HK kämpfte sich noch einmal auf zwei Tore heran, doch die Gäste brachten den Vorsprung über die Zeit. Beste Werferinnen: Heim: Melissa Müller 4, Henriette Braun 4/2; Gast: Lina Gulde 7/1.

Bezirksklasse Frauen

Mit einem Heimsieg gegen den Letzten Rietheim-Weilheim übernahm die HSG Neckartal die Tabellenführung und ist als einzige Mannschaft ohne Verlustpunkt. Der bisherige Spitzenreiter, Schömberg II, musste eine überraschende Niederlage beim Vorletzten HSG Baar 2 hinnehmen.

HSG Neckartal – HSG Rietheim-Weilheim 48:12 (20:7). Die Gastgeberinnen zeigten eine geschlossene Mannschaftsleistung mit einer starken Abwehr. Mit schnellem Spiel und vielen Tempogegenstößen wurde Rietheim-Weilheim förmlich überrannt. Beste Werferinnen: Heim: Lena Lambacher 8, Jana Niethammer 8; Gast: Malin Bräunlinger 4/2.

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen III – HSG Hossingen- Meßstetten II 22:33 (10:14). In einem guten Spiel erwischten die Gastgeberinnen den besseren Start und führten schnell mit 4:1. Nach dem Ausgleich zum 7:7 wurden die Gäste aber immer stärker und setzten sich erstmals mit vier Toren ab. Nach dem Wechsel zogen die Gäste dann vorentscheidend zum 12:25 davon. Beste Werferinnen: Heim: Lena Riester 11/6; Gast: Sonja Auer 12/8.

HSG Baar II – TG Schömberg II 25:21 (14:12). Es war ein kampfbetontes Spiel mit vielen Zeitstrafen. Dabei ging die Anfangsphase an die Gäste. Nach dem Ausgleich wurde die HSG aber stärker. Die Schlussphase ging dann an die HSG. Beste Werferinnen: Heim: Aline Fleischmann 6; Gast: Aline Frey 5/2.

Kreisliga A Frauen

Im Verfolgerduell setzte sich der Tabellendritte HSG Neckartal II gegen den Zweiten HSG Baar IV durch und somit tauschten die Mannschaften die Plätze. Dunningen/Schramberg II und die dritte Mannschaft der HSG Baar kamen gegen den VfH Schwenningen beziehungsweise Burladingen zu den ersten Saisonsiegen.

HSG Baar III – TSV Burladingen 35:13 (16:5). In den ersten zehn Minuten konnten die Burladingerinnen noch einigermaßen mithalten. Nach dem 5:3 wurde es eine recht einseitige Angelegenheit, die von zwei roten Karten geprägt war. Beste Werferinnen: Heim: Tabea Betzler 14/7; Gast: Sophie Leis 5.

VfH Schwenningen II – SG Dunningen/Schramberg II 26:31 (14:10). In der zweiten Hälfte ging den Gastgeberinnen etwas die Puste aus und so kam die SG zum Auswärtssieg. Beste Werferinnen: Heim: Tamara Held 11, Stefanie Doser 6/3; Gast: Jana King 9/4, Sophia Leopold 8, Larissa Gökoglu 7.

HSG Neckartal II – HSG Baar IV 28:24 (14:12). In einem temporeichen Spiel stellten die Gastgeberinnen eine gute Abwehr. Beim 6:6 gelang der HSG Baar das einzige Mal der Ausgleich in diesem Spiel. Beste Werferinnen: Heim: Michaela Grieb 7/3; Gast: Alexandra Schobel 11/4.