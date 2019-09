HSG Baar und HSG NTW starten mit Heimspielen

Eine Woche nach den ersten Pokalrunden geht es für die überbezirklich spielenden Handballmannschaften aus dem Kreis Tuttlingen auch in der Liga wieder los. Einzig Württembergligist HSG Fridingen/Mühlheim trägt in Laup-heim schon das zweite Spiel aus. Das HSG-Frauenteam tritt beim TSV Urach an. In der Landesliga der Männer meldet sich neben der HSG Rietheim-Weilheim mit der HSG Baar ein Aufsteiger zurück. Ligakonkurrent TV Aixheim ist spielfrei. Die HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen (Landesliga Frauen) startet in Tuttlingen in die neue Runde. Die Baar-Frauen sind zu Beginn spielfrei.

Württembergliga Süd Männer

HV RW Laupheim – HSG Fridingen/Mühlheim (Samstag, 19.30 Uhr; Rottumhalle Laupheim). Die Rot-Weißen siegten zum Württembergliga-Auftakt etwas überraschend 27:22 gegen den TSV Deizisau. Die Gäste warten nach der knappen 27:28-Niederlage gegen die HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf noch auf Punkte. HSG-Trainer Mike Novakovic plagen einige Personalsorgen: „Fabian Hipp hat letzte Woche wieder sein erstes Spiel gemacht. Ich habe ihn sehr gelobt, aber er hat sich bei einer Aktion verletzt und hat Schulterschmerzen. Auch Daniel Ulmenschneider wird wohl nicht dabei sein.“ Mit Joscha Slongo ist aber ein zuletzt verletzter Spieler zurück im Training. Er habe gut und schmerzfrei trainiert, so Novakovic. „Wir haben gut trainiert“, so der HSG-Coach. Entscheidend könnte sein, ob die Donautäler die Leistung aus den ersten 40 Minuten des ersten Spieltags wieder abrufen können – und zwar über das gesamte Spiel. „Wir haben es 40 Minuten lang gut gemacht und dann abgebaut“, sagte Novakovic nach der Partie.

Württembergliga Süd Frauen

TSV Urach – HSG Fridingen/Mühlheim (Samstag, 18 Uhr; Ermstalhalle Bad Urach). Gästetrainer Frank Rohrmeier erwartet beim Aufsteiger kein leichtes Spiel zum Start: „Wir haben einen Riesen-Respekt, das ist Tatsache. Wir wissen selbst noch, welche Euphorie nach unserem Württembergliga-Aufstieg da war.“ Mit vermutlich komplettem Aufgebot kann man die erste Auswärtsfahrt antreten. „Wir wollen uns auf nichts einlassen, unser Spiel auf die Platte bekommen und in unseren Spielrhythmus finden. Die Frage ist dann immer, wie weit man ist zu diesem Zeitpunkt“, so Rohrmeier weiter. Das deutliche 11:37 der Uracherinnen im Pokal beim SC Lehr könne man nicht als Anhaltspunkt nehmen, da der TSV mit wenigen Spielerinnen der ersten Mannschaft angetreten ist. Für die ambitionierte HSG wie für jedes weitere Team geht es in der spannenden Liga vor der Umstrukturierung 2020/21 um jeden einzelnen Punkt.

Landesliga 2 Männer

TSV Altensteig – HSG Rietheim-Weilheim (Samstag, 19.30 Uhr; Eichwaldhalle Altensteig). Die Handballer der HSG Rietheim-Weilheim treffen zum Saisonstart auf einen der selbsternannten Favoriten auf die Meisterschaft. Etwas überraschend musste der TSV Altensteig in der abgelaufenen Saison aus der Württembergliga absteigen. Hinzu kam großes Verletzungspech während der Saison. Dennoch wollen sich die Gäste vom höherklassig erfahrenen Gegner nicht beeindrucken lassen. „Wir wollen auf uns schauen und selbst im Spielsystem stabil sein. Die Mannschaft will auswärts in dieser Saison mutiger agieren“, sagt der neue HSG-Trainer Alexander Job im Vorfeld der Partie. In der klaren Außenseiterrolle wolle man aber für eine Überraschung sorgen. Die „individuell starke Mannschaft“ (Job) hat am ersten Spieltag das Heimrecht auf ihrer Seite. Der Favorit wird auf eine 6:0-Abwehr treffen, für die sich Rietheim-Weilheim im Laufe der Vorbereitung entschieden hat.

HSG Baar – TV Neuhausen/E. II (Hohenlupfen-Sporthalle Talheim). Aufsteiger Baar trifft zum Auftakt auf einen nahezu komplett neuformierten Gegner, der in dieser Saison wieder mit zwei Mannschaften am Spielbetrieb teilnimmt. 16 neue Spieler und der neue Trainer, Vito Cece, wurden in den vergangenen Wochen in den Verein integriert. Ob zum Liga-Auftakt direkt alles greift, ist unwahrscheinlich. Aber mit dem Gewinn des Hummer-Cups in der Vorbereitung hat das Landesliga-Team überzeugen können. Martin Irion, Trainer der HSG Baar, hofft auf einen guten Saisonstart, sodass man nach den ersten Wochen nicht direkt Druck verspürt: „Unser Gegner hat viele junge Spieler. Der Kader ist gespickt mit zwei, drei erfahrenen Spielern, aber ich könnte mir vorstellen, dass er noch nicht so gut eingespielt ist.“ Das könnte dem Landesligisten beim Comeback entgegenkommen und vielleicht die ersten Punkte bringen. In der Hohenlupfen-Sporthalle in Talheim dürfen sich die Mannschaften jedenfalls auf eine gute Kulisse einstellen. Nicht im Aufgebot mit dabei sein werden auf HSG-Seite der langzeitverletzte David Brenner und Nico Bechthold.

Landesliga 3 Frauen

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen – MTG Wangen (Samstag, 18.30 Uhr; Mühlau-Halle Tuttlingen). Mit Vorfreude gehen die Frauen der HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen in die neue Saison. Trainerin Zeljana Pfeffer, die in ihre achte Saison mit der HSG NTW geht, hat ein überraschendes Abschneiden ihrer Mannschaft nicht ausgeschlossen. Pfeffer: „Wangen ist fokussiert auf ein schnelles Spiel und auf den Tempogegenstoß.“ Entscheidend könnte sein, welches der Teams diese Qualitäten am Samstag schon mehr beherrscht, da sowohl die HSG NTW als auch die MTG Wangen ein intensives und schnelles Spiel forcieren. Die externen NTW-Neuzugänge Anna Schwender (SC Korb), Lena Tröger (TV Gerhausen) und Tugba Bektas (TG Schramberg) kommen zu ihrem ersten Pflichtspieleinsatz im neuen Trikot.