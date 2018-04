HSG Baar steigt aus Landesliga ab

Die HSG Baar hat am letzten Spieltag der Handball-Landesliga einen deutlichen Derbysieg gegen die HSG Rietheim-Weilheim geholt. Allein: Es nützte nichts. Weil Konkurrent Herrenberg II ebenfalls gewann, muss die HSG absteigen. Die Landesliga-Damen der HSG NTW beendeten mit einem Sieg den Negativlauf und die Saison.

Württembergliga Herren

HSG Langenau/Elchingen – HSG Fridingen/Mühlheim 37:28 (18:10). Erst in der zweiten Hälfte zeigten die Gäste ihr wahres Gesicht. „Wären wir so auch in der ersten Hälfte mitgegangen, dann hätten wir knapp verloren. Oder vielleicht wäre sogar etwas drin gewesen“, rechnete Fridingen/Mühlheims Trainer Mike Novakovic vor. War es aber nicht, weil die Donautäler in der ersten Hälfte „Graupen waren“, wie Novakovic nach einer katastrophalen ersten Hälfte urteilte.

Zwar sei das Saisonziel längst übertroffen, der Klassenverbleib gesichert und es menschlich, dass die Spieler nachlassen würden. Aber, dass es „so einen Absturz in ein Loch“ geben würde, war selbst dem erfahrenen Trainer eine Lehre. „Willenskraft, Kondition und vieles mehr. Alles innerhalb von Wochen verschwunden“, staunte Novakovic.

Beim Zweiten Langenau/Elchingen, der noch in die Oberliga aufsteigen will, hielt Fridingen/Mühlheim bis zur zwölften Minute (5:5) mit. Dann setzte sich die Heim-HSG auf 10:5 ab. Die Donautäler kamen noch einmal auf 10:12 (24.) heran. Mit einem weiteren Tore-Lauf zum 18:10 entschied Langenau/Elchingen die Partie vorzeitig. Auch wenn die Gäste die Partie nach dem Seitenwechsel ausgeglichen gestalten konnte, hätten „wir noch fünf Tage spielen können“, sagte Novakovic, um den Rückstand aufzuholen. Insgesamt hätte sich seine Mannschaft zu viele technische Fehler geleistet. Tore: Björn Efinger (7), Louis Schick (6), Daniel Hipp (5/3), Joscha Slongo (3), Moritz Rabus, Fabian Hipp, Emilian Merk (je 2), Ediz Parlak (1).

Landesliga Herren

HSG Baar – HSG Rietheim-Weilheim 39:22 (19:8). Bis zum 3:3 hielten die Gäste das Spiel offen. Dann setzte sich die Heim-HSG auf 7:3 ab. Die Entscheidung fiel zwischen der 21. und 27. Minute. Die gastgebende Mannschaft von Trainer Martin Irion erzielte sieben Treffer in Serie und zog auf 18:6 davon. Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste nicht mehr viel entgegenzusetzen. Nach dem 25:10 von Christoph Hermann betrug der Vorsprung bereits 15 Tore. Der Sieg war für die Heimmannschaft längst eingetütet. Rietheim-Weilheim kam nur noch gelegentlich zu eigenen Torerfolgen und kassierte eine herbe Niederlage. Tore - HSG Baar: Albert Tafelmaier (12/5), Christoph Hermann (9), David Brenner (5), Thomas Ulrich (4), Stefan Schulke (3/1), Nico Bechtold (3), Marco Böhnig (2), Matthias Fleischer (1). - HSG Rietheim-Weilheim: Florian Wenzler (6/4), Robin Hermle (4), Thomas Aicher (3), Luca Martin, Marius Marquardt, Simon Storz (alle 2), Markus Renz (1/1), Pascal Bensch, Tobias Haffa (je 1).

Landesliga Frauen

TG 1859 Schwenningen – HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen 16:20 (10:10). Nach zuvor drei Niederlagen schaffte die HSG NTW mit dem Sieg bei Absteiger Schwenningen doch einen versöhnlichen Saisonabschluss. „Das war in Ordnung“, bilanzierte Trainerin Zeljana Pfeffer nach der Partie. In der heißen, stickigen Halle habe ihre Mannschaft die bessere Kondition gehabt. Nach einem lange ausgeglichenen Spiel setzten sich die Gäste ab der 40. Minute entscheidend ab.

Ein besonderes Lob gab es von Pfeffer für die A-Juniorinnen Jana Renner, Lisa-Marie Hipp, Cara Riester, Laura Luz und Lea-Marie Hauser, die sich trotz Abiturstresses zur Verfügung stellten. Weil gleich sechs Spielerinnen fehlten, habe sie während der Woche gar nicht gewusst, mit wieviel Spielerinnen sie hätte in Schwenningen antreten können.

Trotz des jugendlichen Alters machte es die HSG NTW gut. Mit dem vollen Kader hatten die Gäste das Hinspiel 18:17 gewonnen, die verjüngte Mannschaft setzte sich deutlicher durch. Schwenningen führte nur beim 1:0, kam bis zur Pause wenigstens zum Ausgleich. Nach dem 13:13 sorgten Hauser, Cara Riester und Nina Esslinger für das 16:13, das anschließend entscheidend auf 19:14 ausgebaut wurde. Ihren Anteil am Sieg hatte auch Torhüterin Arzu Civelek, die mit zahlreichen Paraden und gehaltenen Siebenmeter den Erfolg sicherte. Tore: Cara Riester (8/5), Katharina Beiswenger (3/1), Nina Esslinger, Lina Kupferschmid (je 3), Lea-Marie Hauser (2), Anika Kupferschmid (1).