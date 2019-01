HSG Baar steht in Meßstetten auf dem Prüfstand

In der Handball-Bezirksliga Männer reist der Tabellenführer HSG Baar am Samstag mit guten Siegchancen zur HSG Hossingen-Meßstetten. Rottweil II und die TG Schwenningen gehen mit Vorteilen in ihre Heimspiele gegen die HSG Neckartal beziehungsweise HSG Fridingen/Mühlheim II.

Bezirksliga Männer

HSG Rottweil II – HSG Neckartal (Samstag, 18.10 Uhr; Doppelsporthalle 1). Die HSG Neckartal will sich etwas Luft zu den Abstiegsplätzen verschaffen und sich für die knappe Hinspielniederlage revanchieren. Doch die Rottweiler stehen im vorderen und sicheren Mittelfeld und können daher ohne Druck in diese Partie gehen.

HSG Hossingen-Meßstetten – HSG Baar (Samstag, 19.30 Uhr; Heuberghalle in Meßstetten). Hossingen-Meßstetten nimmt einen sicheren Mittelfeldplatz ein und wird in eigener Halle alles daran setzen, um dem Tabellenführer ein Bein zu stellen Man will sich auf jeden Fall besser verkaufen als bei der deutlichen Niederlage im Hinspiel. Doch die Gäste wollen ihre Tabellenführung ausbauen und werden sich wohl keine Blöße geben.

TG Schwenningen – HSG Fridingen/Mühlheim II (Samstag, 20 Uhr; Deutenberghalle 2). Auf Grund ihrer Position im Mittelfeld können die Schwenninger unbeschwert in dieses Spiel gehen. Dagegen brauchen die Gäste, die sich noch mitten im Abstiegskampf befinden, ganz dringend die Punkte. Sie werden sich daher auch nicht kampflos in ihr Schicksal ergeben.

Bezirksklasse Männer

Der VfH Schwenningen geht mit einem leichten Heimvorteil in das Verfolgerduell gegen Winterlingen-Bitz. Auch in den Partien zwischen Balgheim und der Reserve der HSG Baar sowie Spaichingen II und Onstmettingen gibt es keinen klaren Favoriten. Als Außenseiter geht der Tabellenletzte Frittlingen-Neufra in sein Heimspiel gegen den Tabellenführer Aixheim II. Mit leichten Vorteilen reist auch Ostdorf/Geislingen II zur Schömberger Reserve.

VfH Schwenningen – HWB Winterlingen-Bitz (Samstag, 20 Uhr; Deutenberghalle 1). Der Tabellenzweite Schwenningen will vor eigenem Publikum seine Chance im Kampf um die Meisterschaft wahren. Bei einem Sieg hätten aber auch die Gäste wieder eine Chance auf einen der beiden ersten Plätze. Im Hinspiel gab es ein Unentschieden.

TG Schömberg II – HK Ostdorf/Geislingen II (Samstag, 20 Uhr; Sporthalle in Schömberg). Die Schömberger stehen noch im Abstiegskampf und wollen den Sieg aus dem Hinspiel wiederholen. Die Gäste haben sich zwischenzeitlich ins sichere Mittelfeld verbessert und wollen dieses Mal den Spieß umdrehen.

TSV Balgheim – HSG Baar II (Sonntag, 11.25 Uhr; Leintalhalle in Frittlingen). Beide Mannschaften mussten am vergangenen Wochenende Niederlagen hinnehmen und daher hat nur noch der Sieger dieser Begegnung eine theoretische Chance im Kampf um einen der beiden ersten Plätze. Wie beim Unentschieden im Hinspiel ist wieder mit einem umkämpften Spiel zu rechnen.

TV Spaichingen II – TV Onstmettingen II (Sonntag, 13.15 Uhr; Leintalhalle in Frittlingen). Diese beiden Mannschaften sind zur Zeit Tabellennachbarn im Mittelfeld, können sich aber noch keinesfalls in Sicherheit wiegen. Man kann daher eine kampfbetonte und interessante Begegnung erwarten.

HSG Frittlingen-Neufra – TV Aixheim II (Sonntag, 17 Uhr; Leintalhalle in Frittlingen). Der Tabellenletzte Frittlingen-Neufra hat bislang erst einen Sieg auf dem Konto und braucht ganz dringend wieder ein Erfolgserlebnis. Die Aixheimer wollen ihre Tabellenführung festigen und werden das Spiel sicher nicht auf die leichte Schulter nehmen.

Kreisliga B Männer

Der Tabellenzweite Hossingen-Meßstetten will in eigener Halle seine Chance im Kampf um die Meisterschaft wahren und geht mit Vorteilen in die Partie gegen den Vorletzten Rietheim-Weilheim III. Die Reserve der HSG Neckartal konnte das Hinspiel gegen die vierte Mannschaft der HSG Rottweil sicher für sich entscheiden und reist daher auch mit leichten Vorteilen an. - Die Begegnungen im Einzelnen: HSG Rottweil IV – HSG Neckartal II (Samstag, 20 Uhr; Doppelsporthalle 2), HSG Hossingen-Meßstetten II –HSG Rietheim-Weilheim III (Sonntag, 15.10 Uhr; Heuberghalle in Meßstetten).

Kreisliga C Männer

VfH Schwenningen II – HWB Winterlingen-Bitz II (Samstag, 16.45 Uhr; Deutenberghalle 1). Beide Mannschaften liegen noch aussichtsreich im Titelrennen. Es ist ein spannendes Verfolgerduell zu erwarten, bei dem die Schwenninger mit einem Heimsieg die Tabellenführung übernehmen können. Das Vorspiel endete unentschieden.