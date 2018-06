HSG Baar siegt zum Auftakt 27:23

Die weibliche B-Jugend der HSG Baar hat in der Württembergliga ihr Auftaktspiel gegen den SSV Dornbirn 27:13 (12:14) gewonnen. Die Mannschaft des Trainerduos Oliver Ulrich und Larissa Schuler präsentierte sich topfit und in guter Spiellaune.

Allerdings war der Beginn von Nervosität und einigen Schwierigkeiten in der Defensive geprägt. So kamen die guten Gäste nicht unverdient zur 14:12-Pausenführung.

In der Halbzeitansprache stellten die Trainer der HSG Baar die Mädchen nochmals neu ein und den Defensivblock um. Diese Umstellung fruchtete mit zunehmender Spieldauer immer mehr. Eine nun lauffreudige und kampfstarke Abwehr der HSG ließ in der zweiten Hälfte nur noch neun Gegentreffer zu. Im Angriff gelangen den Gastgeberinnen nun viele schöne Zuspiele und auch das Überzahlspiel klappte hervorragend.

Nach 36 Spielminuten gelang den B-jugendlichen der HSG Baar beim 18:17 die erstmalige Führung. Diese gaben sie dann nicht mehr ab und siegten am Ende gegen die starken Gäste verdient mit 27:23.

Für die HSG Baar waren am Ball: Julia Hauser, Lisa Böhm (beide Tor), Celine Bisinger (3 Tore), Katharina Klein (1), Alicia Erdrich (9), Nicole Walter (1), Aline Kaminski (1), Annkathrin Irion (5), Janina Voßeler, Luisa Köller (7), Alida Racz, Laetitia Messmer. - Das nächste Spiel besreiten die Mädchen der HSG Baar am Samstag um 12.15 Uhr in Nürtiungen gegen RW Neckar. (eb)