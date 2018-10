HSG Baar siegt und ist alleiniger Tabellenführer

In der Handball-Bezirksliga der Männer hat die HSG Baar das Spitzenspiel gegen den Tabellendritten HSG Rottweil II für sich entschieden und ist nun alleiniger Tabellenführer. Die TG Schwenningen, die bislang punktgleich war, kam beim Tabellenletzten HK Ostdorf/Geislingen nicht über ein Unentschieden hinaus. Auch die Reserve der HSG Albstadt musste bei der TG Schömberg den ersten Punkt abgeben. Der TV Streichen und die HSG Neckartal kamen gegen den TSV Dunningen und den TV Spaichingen zu den ersten Saisonsiegen.

TG Schömberg – HSG Albstadt II 30:30 (13:13). Von Beginn an schenkten sich beide Mannschaften nichts, dennoch verlief die Begegnung recht fair. Die Gäste eröffneten den Torreigen und danach wechselte die Führung ständig. Beim 7:10 konnte sich Albstadt das einzige Mal mit drei Toren absetzen. Nach dem Ausgleich erspielze sich keine Mannschaft mehr entscheidende Vorteile. Der zweite Spielabschnitt wurde vielmehr zu einem offenen Schlagabtausch. Weil beide Teams auf die Führung des anderen eine Antwort hatten, war das Unentschieden das gerechte Ergebnis. Beste Torschützen: TGS: Tobias Kirschbaum 7, Tom Keller 6/1; HSG: Michael Maier 14/4.

HSG Baar – HSG Rottweil II 35:29 (14:13). Beide Mannschaften lieferten sich in der ersten Halbzeit einen intensiven Kampf. Ständig wechselte die Führung, ohne dass sich ein Team Vorteile hätte erspielen können. Nach dem Wechsel konnten die Rottweiler noch einmal zum 15:15 ausgleichen. Dann wurden sie aber eiskalt erwischt. Die Abwehr der HSG Baar stand wie ein Bollwerk und mit einem 8:0-Lauf stellten die Gastgeber die Weichen auf Sieg. Die Gäste konnten die Partie bei dem klaren Rückstand wieder ausgeglichen gestalten, waren jedoch nie in der Lage, das Blatt noch zu wenden. Beste Torschützen: Baar: Nico Bechtold 7; Rottweil: Felix Fleig 6/2.

HSG Neckartal – TV Spaichingen 33:27 (15:9). Die HSG erwischte den besseren Start und führte schnell 2:0. Weil der Gastgeber sicher in der Abwehr stand und seine Chancen konsequenter nutzte, erspielte sich Neckartal bis zur Pause einen beruhigenden Vorsprung. Im zweiten Abschnitt hielten die Spaichinger dann besser mit. Die Partie wurde ausgeglichen gestaltet. Doch die HSG gab ihren Vorsprung bis zum Schluss nicht mehr aus der Hand. Beste Torschützen: HSG: Robin Heizmann 7/1, Sebastian Haaga 7, Tim Reule 7/2; TVS: Bryan Kopansky 8/5.

HK Ostdorf/Geislingen – TG Schwenningen 29:29 (13:13). Die Hausherren zeigten von Beginn an eine engagierte Leistung und wollten vor eigenem Publikum die ersten Punkte einfahren. Die noch ungeschlagenen Gäste wurden überrascht. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Die Führung wechselte immer wieder und keine Mannschaft konnte sich entscheidende Vorteile erspielen. Daher geht das Unentschieden auch in Ordnung. Beste Torschützen: HK: Andreas Haug 7/4, Luis Herre 6; TG: Richard Kellerer 7/1, Steffen Hericks 6, Tobias Götz 6.

TSV Dunningen – TV Streichen 19:26 (11:9). In einem kampfbetonten Spiel mit vielen Zeitstrafen und drei roten Karten erwischte Dunningen den besseren Start und führte schnell 4:1. In der 19. Minute konnte Streichen zum 8:8 ausgleichen. Doch die Gastgeber legten bis zur Halbzeit wieder zwei Tore vor. Auch nach dem Wechsel hatte Dunningen zunächst die Nase vorne. Beim 15:16 (42.) ging Streichen erstmals in Führung. Nun machte sich beim TSV die dünn besetzte Auswechselbank bemerkbar und Streichen kam noch zu einem deutlichen Erfolg. Beste Torschützen: Dunningen: Timo Häsler 8/1; Streichen: Simon Flügel 11/5, Matthias Drach 6.