HSG Baar muss sich in Sulz auf einen ehrgeizigen Gegner einstellen

In der Handball-Bezirksliga Männer reist der Tabellenführer HSG Baar als Favorit zur HSG Neckartal. Offen ist das Verfolgerduell zwischen Rottweil II und der TG Schwenningen. Ebenfalls keine klaren Favoriten gibt es in den Partien Fridingen/Mühlheim II gegen HSG Albstadt II und Spaichingen gegen Streichen. Einen Heimsieg kann man dagegen von den Schömbergern gegen den Tabellenletzten Ostdorf/Geislingen erwarten.

Bezirksliga Männer

HSG Fridingen/Mühlheim II – HSG Albstadt II (Samstag, 16 Uhr; Sepp-Hipp-Halle in Fridingen). Die Gastgeber stehen auf dem drittletzten Platz und wollen sich mit einem Heimsieg etwas Luft nach hinten verschaffen. Doch die Gäste aus Albstadt haben nichts zu verschenken, denn sie haben nur zwei Punkte mehr auf dem Konto.

HSG Rottweil II – TG Schwenningen (Samstag, 18.10 Uhr; Doppelsporthalle 1). Im Verfolgerduell empfängt der Dritte den Zweiten. Beide Teams wollen den Abstand zum Tabellenführer nicht zu groß werden lassen und daher ist ein spannendes Spiel zu erwarten. Mit dem Heimvorteil im Rücken wollen die Rottweiler an den Gästen vorbeiziehen.

HSG Neckartal – HSG Baar (Sonntag, 17 Uhr; Stadionhalle in Sulz). Mit einem Auswärtssieg am vergangenen Wochenende glich die HSG Neckartal ihr Punktekonto aus und tankte neues Selbstvertrauen. Die Aufgabe in Sulz wird daher für den noch ungeschlagenen Tabellenführer HSG Baar sicher kein Selbstläufer. Vor eigenem Publikum wird die HSG Neckartal versuchen, dem Tabellenführer ein Bein zu stellen.

TV Spaichingen – TV Streichen (Sonntag, 17 Uhr; Schillersporthalle). Die Spaichinger haben nur zwei Punkte mehr auf dem Konto als der Vorletzte aus Streichen. Mit dem Heimvorteil im Rücken will Spaichingen versuchen, sein Punktekonto auszugleichen und sich etwas Luft nach hinten zu verschaffen. Doch die Gäste suchen den Anschluss an das Mittelfeld.

TG Schömberg – HK Ostdorf/Geislingen (Sonntag, 17 Uhr; Sporthalle in Schömberg). Der Vierte Schömberg ist noch in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen und wird sich daher vor eigenem Publikum keine Blöße geben. Das Schlusslicht Ostdorf/Geislingen feierte am vergangenen Wochenende den ersten Saisonsieg und reist selbstbewusst an.

Bezirksklasse Männer

Völlig offen ist das Verfolgerduell zwischen Aixheim II und Balgheim. Auch im Kellerduell zwischen Onstmettingen und Frittlingen-Neufra gibt es keinen Favoriten. Heimsiege kann man von der Reserve der HSG Baar und Winterlingen-Bitz gegen Rietheim-Weilheim II beziehungsweise und Ostdorf/Geislingen II erwarten.

TV Aixheim II – TSV Balgheim (Samstag, 17.30 Uhr; Sporthalle in Aldingen). Die Aixheimer haben erst einen Minuspunkt auf dem Konto und können mit einem Heimsieg zum spielfreien Tabellenführer aufschließen. Doch die Balgheimer, die nur zwei Punkte weniger haben, wollen ebenfalls vorne mitspielen.

TV Onstmettingen – HSG Frittlingen-Neufra (Samstag, 19 Uhr; Raichberghalle). In diesem Kellerduell streben beide Mannschaften den zweiten Saisonsieg am, um sich näher an das Mittelfeld heranzuarbeiten. Beide Teams sind bislang hinter den Erwartungen zurück geblieben und werden daher ihre ganze Kampfkraft in die Waagschale werfen, um die Wende herbei zu führen.

HSG Baar II – HSG Rietheim-Weilheim II (Samstag, 19.30 Uhr; Solweghalle in Trossingen). Die Gastgeber liegen als Dritter in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen und werden daher motiviert in diese Partie gehen. Die Gäste sind Letzter und konnten als einzige Mannschaft noch kein Spiel gewinnen.

HWB Winterlingen-Bitz – HK Ostdorf/Geislingen II (Sonntag, 15.15 Uhr; Sporthalle in Bitz). Mit dem Heimvorteil im Rücken will der Dritte Winterlingen-Bitz seine Position festigen und vorne mitspielen. Doch die Gäste, die auf einem Mittelfeldplatz stehen, sind immer für eine Überraschung gut und sollten nicht unterschätzt werden. Die HK will ihr Punktekonto ausgleichen.

Kreisliga A Männer

Im Spitzenspiel empfängt Tabellenführer Hechingen den Zweiten HSG Baar III. Auch in der Partie Rottweil III gegen Burladingen wird wohl die Tagesform über den Erfolg entscheiden. Als Favorit geht dagegen der Dritte Weilstetten III in sein Heimspiel gegen Stetten a.k.M. - Die Begegnungen im Einzelnen: HSG Rottweil III – TSV Burladingen (Samstag, 17.10 Uhr; Doppelsporthalle 2), TV Hechingen – HSG Baar III (Samstag, 19.30 Uhr; Kreissporthalle in Hechingen), TV Weilstetten III – TSV Stetten a.k.M. (Sonntag, 15 Uhr; Längenfeldhalle in Balingen).

Kreisliga B Männer

Tabellenführer TG Schwenningen II ist als einzige Mannschaft noch ohne Verlustpunkt und reist mit guten Siegchancen zur vierten Mannschaft der HSG Rottweil, die mit einem ausgeglichenen Punktekonto im Mittelfeld steht. Einen Heimsieg kann man vom Dritten HSG Neckartal II gegen den Tabellenletzten Rietheim-Weilheim III erwarten. - Die Spiele im Einzelnen: HSG Rottweil IV – TG Schwenningen II (Samstag, 18.40 Uhr; Doppelsporthalle 2), HSG Neckartal II – HSG Rietheim-Weilheim III (Sonntag 13.45 Uhr Stadionhalle in Sulz).

Kreisliga C Männer

Tabellenführer Spaichingen III geht als Favorit in das Auswärtsspiel bei der Reserve des VfH Schwenningen. Im Verfolgerduell treffen die punktgleichen Mannschaften Winterlingen-Bitz II und Ostdorf/Geislingen III aufeinander. - Die Begegnungen im Einzelnen: VfH Schwenningen II – TV Spaichingen III (Samstag, 19 Uhr; Baarsporthalle in Donaueschingen), HWB Winterlingen-Bitz II – HK Ostdorf/Geislingen III (Sonntag, 17 Uhr Sporthalle in Bitz).