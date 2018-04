HSG Baar muss mit Teilerfolgen zufrieden sein

Entwarnung nach einem Amokalarm an der Geschwister-Scholl-Schule des Körperbehindertenzentrums Oberschwaben (KBZO) in Weingarten. Dort lief am Montagnachmittag ein Großeinsatz der Polizei mit Verdacht auf einen Amoklauf.

Kurz nach 15 Uhr war die Polizei verständigt worden, dass gegen 14.30 Uhr in der Schule ein Amok-Alarm ausgelöst worden sei. Das teilte die Polizei nach dem Einsatz mit.

Aufgrund der unklaren Situation habe die Polizei die drei Schulgebäude systematisch durchsucht, in denen sich viele der 350 bis 400 ...