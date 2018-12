HSG Baar kassiert die erste Saison-Niederlage

Im Spitzenspiel der Handball-Beziksliga Männer hat der Zweite TG Schömberg dem Tabellenführer HSG Baar die erste Saison-Niederlage beigebracht und seine Chance im Titelrennen gewahrt. Spaichingen festigte seinen Mittelfeldplatz durch einen Heimsieg gegen die Reserve der HSG Albstadt.

HSG Baar – TG Schömberg 24:25 (12:12). In einem kampfbetonten Spiel, das von vielen Zeitstrafen geprägt war, erwischten die Gäste aus Schömberg den besseren Start. Bis zur 22. Minute hatten die Schömberger in diesem Spitzenspiel die Nase immer knapp vorne, ehe die HSG Baar beim 8:7 erstmals in Führung ging. Kurz nach dem Wechsel legte die HSG zwei Tore vor. Doch Schömberg konterte in diesem abwechslungsreichen Spiel wieder und so stand es nach 47 Minuten 16:19. Nun war es ein offener Schlagabtausch, bei dem die Gäste kurz vor Spielende noch den glücklichen Siegtreffer erzielten. Beste Torschützen: HSG: Thomas Ulrich 8; TGS: Christian Kühn 7/6.

HSG Fridingen/Mühlheim II – HSG Hossingen-Meßstetten 30:31 (12:15). Von Anfang an lag der Gastgeber zwei Tore im Rückstand. Es ging über 3:5, 5:7, 9:11 zum 12:15-Halbzeitstand. In der zweiten Hälfte war die Partie beim 18:22 schon fast entschieden, ehe die Heimmannschaft durch eine bessere Abwehrleistung wieder ins Spiel kam und zum 28:28 ausglich. Vier Minuten vor Schluss führte der Gastgeber sogar 30:28. Durch leichte Fehler wurde dieser Vorsprung wieder verspielt, sodass in Unterzahl die 30:31-Niederlage hingenommen werden musste. Beste Torschützen: F/M: Matthias Hipp 6, Daniel Ulmschneider 6/3; H-M: Stefan Reitspieß 10/3.

TSV Dunningen – HSG Rottweil II 23:23 (15:11). Die Gäste erwischten zwar den besseren Start, doch nach dem Ausgleich zum 4:4 stand die Abwehr der Dunninger besser und so stand es nach 22 Minuten 14:8. Bis zum 18:13 in der 37. Minute hatten die Gastgeber alles in Griff. Dann fanden die Gäste aber wieder ins Spiel und glichen in der 42. Minute zum 18:18 aus. Nun war es ein offener Schlagabtausch mit wechselnder Führung, bei dem den Dunningern 17 Sekunden vor Spielende der verdiente Ausgleich gelang. Beste Torschützen: TSV: Timo Häsler 10/1; HSG: Felix Fleig 11/4.

HSG Neckartal – TG Schwenningen 24:27 (11:14). Zunächst wechselte die Führung ständig. Nach dem 8:8 hatten die Schwenninger immer die Nase knapp vorne. Doch die HSG Neckartal ließ sich nicht abschütteln und kämpfte sich immer wieder heran. Beim 23:22 in der 53. Minute gingen die Gastgeber das einzige Mal in der zweiten Hälfte in Führung. In der Schlussphase hatten die Gäste das größere Stehvermögen und drehten die Partie noch zu ihren Gunsten. Beste Torschützen: HSG: Sebastian Haaga 7; TG: Dominik Vetter 11/7.

TV Spaichingen – HSG Albstadt II 26:23. Nicht gemeldet.