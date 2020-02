HSG Baar im Final Four

Im Viertelfinale des Handball-Bezirkspokals der Frauen sind von den drei Landesligisten zwei auf der Strecke geblieben. Von den überbezirklich spielenden Mannschaften erreichte nur die HSG Baar mit einem 28:23-Heimsieg gegen die TG Schömberg das Final Four. Die HSG Rottweil setzten sich bei der HSG Hossingen-Meßstetten in der Verlängerung durch.

HSG Baar – TG Schömberg 28:23 (12:12). Es war von Beginn an ein offener Schlagabtausch. Doch bei wechselnder Führung konnte sich zunächst keine Mannschaft Vorteile erspielen. Beim 11:8 legte die HSG Baar erstmals drei Tore vor. Schömberg konterte jedoch zum 12:13 und bis zum 18:18 in der 41. Minute blieb es weiter spannend. Dann gelang den Gastgeberinnen ein 4:0-Lauf. Die Gäste waren nun nicht mehr in der Lage, den Rückstand wettzumachen und so brachte die HSG ihren Vorsprung sicher über die Zeit. Beste Werferinnen: Heim: Nicole Hess 7/2, Larissa Schuler 6; Gast: Stefanie Schütz 9/8.

HSG Neckartal – HSG Albstadt 26:25 (11:15). Die Albstädterinnen erwischten den besseren Start und verschafften sich mit schnellen Gegenstößen etwas Luft. Beim 5:4 lag die HSG Neckartal das einzige Mal in der ersten Halbzeit in Führung. Doch bis zur Pause drehten die Gäste die Partie wieder. Nach dem Wechsel kamen die Gastgeberinnen immer besser ins Spiel. Auf Grund der besseren Abwehr drehten sie noch das Spiel und kamen in der Schlussphase zu einem knappen Sieg. Beste Werferinnen: Heim: Jana Niethammer 10/4; Gast: Katharina Mitreiter 9.

HSG Hossingen-Meßstetten – HSG Rottweil 28:31 (14:12, 23:23) nach Verlängerung. Die Anfangsphase verlief ausgeglichen, ehe sich die Gastgeberinnen beim 10:5 etwas Luft verschafften. Doch die Rottweilerinnen konterten mit einem 5:0-Lauf, ehe Landesligist HSG Hossingen-Meßstetten bis zur Halbzeit wieder zwei Tore vorlegte. In der zweiten Hälfte setzte sich Hossingen-Meßstetten auf fünf Tore ab, aber Rottweil kämpfte sich bis zum regulären Spielende zurück und schaffte noch den Ausgleich. In der Verlängerung hatte die HSG Rottweil das bessere Ende für sich und siegte verdient. Beste Werferinnen: Heim: Elena Frey 8/1; Gast: Berit Berner 8/5.

HSG Rottweil II – HWB Winterlingen-Bitz 19:32 (8:19). Winterlingen-Bitz nahm von Beginn an das Heft in die Hand und führte schnell 3:0. Mit schnell vorgetragenen Angriffen schaffte Winterlingen-Bitz bis zur Halbzeit bereits eine Vorentscheidung. Nach dem Wechsel blieben die Gäste weiter am Drücker und beim 13:29 war der größte Abstand hergestellt. Beste Werferinnen: Heim: Lea Franz 7; Gast: Luana Errico 7/1.