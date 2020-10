HSG Baar III gewinnt Bezirksduell

Die Corona-Pandemie hat dem Handball am Wochenende so gut wie den Garaus gemacht. Die Begegnungen der überbezirklich spielenden Mannschaften aus dem Landkreis Tuttlingen waren coronabedingt allesamt abgesetzt worden. Im Bezirk Neckar-Zollern wurden immerhin noch einige wenige Spiele ausgetragen.

Bezirksliga Männer

VfH Schwenningen – TV Streichen 35:25 (19:10). - Beste Torschützen: Heim: Marius Anton 8/3, Sven Walter 8, Gast: Marvin Marstaller 8/1, Heiko Herrmann 6. Spielfilm: 6:1, 7:5, 18:9, 23:11, 27:21, 31:22.

HSG Albstadt II – HK Ostdorf/Geislingen 24:22 (12:11). - Beste Torschützen: Heim: Jonas Menger 6, Marco Vorgic 5, Gast: Jan Alexander Riccobono 6/2, Jannik Walter 6. Spielfilm: 0:3, 6:5, 11:11, 16:13, 18:19, 22:21.

HSG Fridingen/Mühlheim II – HSG Rottweil II. Abgesetzt wegen Covid-19.

HSG Neckartal – TG Schwenningen. Abgesetzt wegen Covid-19.

SG Dunningen/Schramberg – HWB Winterlingen-Bitz. Abgesetzt wegen Covid-19.

Bezirksklasse Männer

SG Dunningen/Schramberg II – HC Frittlingen-Balgheim-Neufra 23:22 (12:13). Das Spiel wogte von Beginn an hin und her. Ständig wechselte die Führung, ohne dass sich eine Mannschaft entscheidende Vorteile erspielen konnte. Daran änderte sich auch im zweiten Spielabschnitt nichts und so blieb die Partie bis zum Schluss spannend. Beim Stand von 23:22 verwarf der Gast dann einen 7-Meter und verpasste dadurch den Punktgewinn. Best Torschützen: Heim: Marco Meyer 6/1, Gast: Tobias Kolb 8. Spielfilm: 3:3, 6:4, 8:9, 14:14, 20:20, 22:20.

TV Weilstetten III – HSG Rietheim-Weilheim II. Abgesetzt wegen Covid-19.

Bezirksliga Frauen

TV Weilstetten II – HK Ostdorf/Geislingen 25:19 (16:12). - Beste Werferinnen: Heim: Ann-Kathrin Demmer 6, Gast: Ann Leykam 9/4. Spielfilm: 3:2, 9:9, 15:12, 19:13, 22:14, 27:17.

HSG Neckartal – HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II. Abgesetzt wegen Covid-19.

HWB Winterlingen-Bitz – TV Spaichingen. Abgesetzt wegen Covid-19.

Bezirksklasse Frauen

HSG Neckartal II – TG Schwenningen. Abgesetzt wegen Covid-19.

Männer Kreisliga A

HSG Albstadt III – TSV Burladingen 26:24 (12:14). - Beste Torschützen: Heim: Lukas Hofele 7, Kevin Abelmann 5, Felix Pagallies 5, Gast: Manuel Göz 7, Niklas Klatt 5, Thomas Pfister 5. Spielfilm: 2:2, 4:8, 11:14, 15:15, 23:19, 24:23.

HSG Baar III – HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen 25:19 (13:9). Die Gastgeber konnten von Beginn an in Führung gehen. Bis zum 8:6 in der 20. Minuten konnten die Gäste aber den Anschluss halten. In der zweiten Halbzeit stand die Abwehr der HSG Baar dann besser und mit schnell vorgetragenen Angriffen setzte sich vorentscheidend zum 21:15 ab. Beste Torschützen: Heim: Alexander Ulrich 6, Florian Manger 5/3, Gast: Christian Scheunemann 6, Benedikt Börsig 5, Adrian Jäger 5/3. Spielfilm: 3:1, 6:4, 11:7, 14:10, 19:14, 24:18.

HSG Hossingen-Meßstetten II – TV Hechingen 29:25 (11:13). - Beste Torschützen: Heim: Dennis Sontheim 8, Gast: Uli Kaelber 10. Spielfilm: 2:1, 5:8, 10:10, 12:14, 17:20, 25:25.

HSG Neckartal II – TG Schwenningen II. Abgesetzt wegen Covid-19.

Männer Kreisliga B

HK Ostdorf/Geislingen III - HSG Rietheim-Weilheim III. Abgesetzt wegen Covid-19.

HSG Fridingen/Mühlheim III – HSG Rottweil III. Abgesetzt wegen Covid-19.

SG Dunningen/Schramberg III – HWB Winterlingen-Bitz II. Abgesetzt wegen Covid-19.