HSG Baar hat leichte Aufgabe vor der Brust

Tabellenführer HSG Baar und Verfolger Schömberg reisen mit guten Siegchancen zur Reserve der HSG Fridingen/Mühlheim und zum TV Streichen.

Bezirksliga Männer

HSG Fridingen/Mühlheim II – HSG Baar (Samstag, 15.50 Uhr, Sepp-Hipp-Halle in Fridingen). Beide Mannschaften brauchen die Punkte dringend. Tabellenführer HSG Baar im Kampf um die Meisterschaft und die Gastgeber im Abstiegskampf. Man kann daher einen Kampf auf Biegen und Brechen erwarten. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit für die HSG Baar. HSG Rottweil II – HSG Albstadt II (Samstag, 18.10 Uhr, Doppelsporthalle 1). Obwohl es hier um nichts mehr geht, werden die Rottweiler vor eigenem Publikum alles daran setzen, um ihren dritten Platz zu festigen. Die Albstädter zeigten in den letzten Spielen einen Aufwärtstrend und werden sich nicht verstecken.

TV Streichen – TG Schömberg (Samstag, 19.30 Uhr, Kreissporthalle in Balingen). Nachdem die Streichener den Klassenerhalt gesichert haben, können sie nun befreit aufspielen. Vor eigenem Publikum wollen sie sich auf jeden Fall besser verkaufen als bei der deutlichen Niederlage im Hinspiel. Doch der Tabellenzweite Schömberg wird sich keine Blöße geben, will er doch seine Chance im Titelrennen wahren.

HSG Neckartal – HK Ostdorf/Geislingen (Samstag, 19.30 Uhr, Stadionhalle in Sulz). Hier ist Abstiegskampf pur angesagt. Beide Mannschaften trennen nur einen Punkt, und mit einem Sieg könnten sie einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

TV Spaichingen – HSG Hossingen-Meßstetten (Sonntag, 17 Uhr, Schillersporthalle). In diesem Mittelfeldduell geht es lediglich noch um die Platzierung. Nach dem Unentschieden im Hinspiel kann man auch dieses Mal wieder ein Spiel auf Augenhöhe erwarten.

Bezirksliga Frauen

HSG Fridingen/Mühlheim II – HWB Winterlingen-Bitz (Samstag, 14.10 Uhr, Sepp-Hipp-Halle in Fridingen). Winterlingen-Bitz konnte sich mit einem Sieg am letzten Wochenende etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen. Dennoch sind die Gäste noch keinesfalls in Sicherheit, denn sie haben nur drei Punkte Vorsprung auf den Tabellenvorletzten Fridingen/Mühlheim I.

HSG Rottweil – TV Spaichingen (Samstag, 16.30 Uhr, Doppelsporthalle 1). In diesem Mittelfeldduell geht es nur noch um die Platzierung. Beide Mannschaften haben gleich viele Pluspunkte. Die Rottweilerinnen könnten mit einem Heimsieg an den Spaichingerinnen vorbeiziehen.

HSG Neckartal – HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II (Samstag, 17.30 Uhr, Stadionhalle in Sulz). Beide Teams sind punktgleich und haben nur einen Punkt Vorsprung auf den Tabellenletzten. Daher ist hier Abstiegskampf angesagt.

TSV Dunningen – HSG Baar (Samstag, 20 Uhr, Wehle-Sporthalle). Die HSG Baar steht bereits als Meister fest, und für den Tabellendritten Dunningen geht es um nichts mehr. Vor eigenem Publikum will sich der TSV aber besser verkaufen als bei der deutlichen Niederlage im Vorspiel.