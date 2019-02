HSG Baar gewinnt Topspiel gegen Schwenningen 25:20

In der Handball-Bezirksliga Frauen hat Tabellenführer HSG Baar das Spitzenspiel gegen den Zweiten TG Schwenningen sicher gewonnen und bleibt ohne Punktverlust. Das Schlusslicht Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II kam zu einem überraschenden Heimsieg gegen den Dritten Rottweil und gab die rote Laterne an die Reserve der HSG Fridingen/Mühlheim ab, die eine Heimniederlage gegen Spaichingen kassierte. Die HSG Neckartal und Ostdorf/Geislingen kamen in den Kellerduellen gegen Weilstetten II beziehungsweise Winterlingen-Bitz zu wichtigen Punkten.

Bezirksliga Frauen

HSG Fridingen/Mühlheim II – TV Spaichingen 19:24 (9:12). Die Spaichingerinnen fanden gut ins Spiel und führten nach 17 Minuten 8:3. Bis zur Pause konnte die HSG den Rückstand auf drei Tore verkürzen. Nach dem Wechsel wurde Fridingen/Mühlheim stärker und schöpfte beim 13:14 in der 40. Minute wieder Hoffnung. Doch eine schlechte Torausbeute und Schwächen in der Verteidigung wurden von Spaichingen ausgenutzt. Somit war der Gäste-Sieg verdient. Beste Werferinnen: HSG: Burcin Özgentürk 8/1; TVS: Jacqueline Wibiral 7/3.

HSG Baar – TG Schwenningen 25:20 (13:10). Bei wechselnder Führung verlief die Anfangsphase ausgeglichen und bis zum 7:6 in der 19. Minute konnte sich keine Mannschaft Vorteile verschaffen. Dann nutzte der Tabellenführer seine Chancen besser und baute seinen Vorsprung bis zur 25. Minute auf 11:7 aus. Danach schienen die Gastgeberinnen alles im Griff zu haben. Nach dem 16:12 kam aber ein Bruch ins Spiel der HSG und die Schwenningerinnen verkürzten auf 16:15. Nun war es bis zum 19:19 ein offener Schlagabtausch. Mit einem 5:0-Lauf sorgte die HSG aber für klare Verhältnisse. Beste Werferinnen: HSG: Nicole Hess 7; TGS: Sabrina Eberl 8.

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II – HSG Rottweil 31:26 (14:11). Die Anfangsphase verlief ausgeglichen. Danach stellten die Gastgeberinnen ihre Abwehr um und kamen im Angriff zu schönen Toren. Nach dem Wechsel wurden die Gäste wieder stärker und schafften den Ausgleich. Nach der kurzen Schwächephase setzte sich NTW aber wieder mit vier Toren ab. Die Gäste spielten in den letzten zehn Minuten eine offene Deckung, konnten den Rückstand aber nicht mehr verkürzen. Beste Werferinnen: NTW: Philine Baur 7/1; Rottweil: ausgeglichen.

HSG Neckartal –TV Weilstetten II 26:21 (13:7). Die Gäste erzielten das erste Tor und hielten bis zum 5:3 mit. Doch dann wurde die Abwehr der Gastgeberinnen immer stabiler und mit schnellen Angriffen legte die HSG bis zur Pause den Grundstein zum Erfolg. Beste Werferinnern: HSG: Nadine Homuth 8/5; TVW: Celine Bartz 11/5.

HWB Winterlingen-Bitz – HK Ostdorf/Geislingen 21:24 (11:14). Dieses Mal drehte die HK den Spieß um und gewann das Kellerduell gegen Winterlingen-Bitz. Von Beginn an führte Ostdorf/Geislingen und nach zehn Minuten lagen die Gäste 6:2 vorne. Nach der Pause kamen die Gastgeberinnen etwas besser ins Spiel. Die Tore von Lina Gulde hielten den HWB im Spiel. Doch nach dem 18:18-Ausgleich in der 48. Minute war es die hohe Fehlerquote, die die Aufholjagd der Heimmannschaft zunichte machte. Beste Werferinnen: HWB: Lina Gulde 11/3; HK: Samira Poetsch 6/5, Daniela Heidelberg 6.

Bezirksklasse Frauen

Der Tabellenzweite Rottweil II musste beim Vorletzten Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen III eine überraschende Niederlage hinnehmen. Mit einem Sieg bei der Reserve der HSG Baar verbesserte sich Onstmettingen auf den zweiten Platz.

HSG Baar II – TV Onstmettingen 19:25 (9:11). Zunächst erspielten sich die Onstmettingerinnen Vorteile und lagen schnell mit drei Toren vorne. Doch die HSG Baar kämpfte sich immer wieder heran und so war es bis zur Halbzeit eine spannende Angelegenheit. Bis zum 17:19 schenkten sich beide Mannschaften nichts. Mit einem 6:0-Lauf sorgten die Gäste dann für klare Verhältnisse. Beste Werferinnen: HSG: Julia Häring 5/3; TVO: Franziska Dehner 11/3, Alicia Brunner 8.

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen III – HSG Rottweil II 28:26 (15:13). In einem turbulenten Spiel mit vielen Siebenmetern erzielten die Rottweilerinnen das erste Tor. Mit einem 5:0-Lauf drehte NTW die Partie. Die Gastgeberinnen konnten sich nicht so richtig absetzen, bis zur Pause aber einen Vorsprung von zwei Toren halten. Bis zum 18:16 blieb es spannend. Die Gastgeberinnen gaben den Vorsprung nicht mehr aus der Hand und beim 25:19 in der 47. Minute gelang ihnen der entscheidende Vorstoß. Beste Werferinnen: NTW: Maite Barquero Schwarz 14/8; Rottweil: Lena Rieble 7.

Kreisliga A Frauen

Da das Spiel des Tabellenführers Ostdorf/Geislingen II abgesagt wurde, konnte die dritte Mannschaft der HSG Baar durch einen Kantersieg gegen den VfH Schwenningen die Tabellenspitze übernehmen. Einen überlegenen Heimsieg landete auch Frittlingen-Neufra gegen den Tabellenletzten Burladingen.

HSG Baar III – VfH Schwenningen 38:15 (16:9). In einem kampfbetonten Spiel mit vielen Zeitstrafen waren die Gastgeberinnen die spielbestimmende Mannschaft. In der ersten Viertelstunde konnte der VfH noch einigermaßen mithalten. Dann stand die Abwehr der Gastgeberinnen aber wie ein Bollwerk und mit schnellen Angriffen wurde der VfH förmlich überrannt. Beste Werferinnen: HSG: Jasmin Simmerer 12/4, Ramona Hummel 6/2.

HSG Frittlingen-Neufra – TSV Burladingen 25:12. Nicht gemeldet.

HK Ostdorf/Geislingen II – HSG Rottweil III. Das Spiel wurde von Rottweil kurzfristig abgesagt