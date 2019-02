HSG Baar gewinnt Spitzenspiel gegen Schwenningen

In der Handball-Bezirksliga der Männer hat die HSG Baar einen weiteren Schritt in Richtung Landesliga-Rückkehr gemacht. Der Spitzenreiter besiegte im Spitzenspiel den Dritten TG Schwenningen und baute die Tabellenführung aus. Der TV Spaichingen kam zu einem mühsamen Auswärtssieg beim TSV Dunningen. Die HSG Fridingen/Mühlheim II unterlag der HSG Rottweil II knapp 25:27. Die Partie zwischen HK Ostdorf/Geislingen und der HSG Hossingen-Meßstetten wurde abgesagt.

HSG Baar – TG Schwenningen 33:24 (18:13). In einer kampfbetonten Partie lag die HSG bereits nach sieben Minuten 5:1 vorne. Anschließend bauten die Gastgeber ihren Vorsprung auf acht Tore aus. Dann kam ein Bruch ins Spiel der Gastgeber. Die Schwenninger holten Tor um Tor auf und beim 18:16 (35.) schien das Spiel zu kippen. Doch die HSG fing sich wieder und sorgte mit einem 5:0-Lauf für klare Verhältnisse. Die Gäste konnten nicht mehr zulegen und mussten sich am Ende deutlich geschlagen geben. Beste Torschützen: HSG: Albert Tafelmaier 9/2, Thomas Ulrich 7; TGS: Tobias Czech 6, Tobias Götz 5.

HSG Fridingen-Mühlheim II - HSG Rottweil II 25:27 (12:17). Der Gast zog gleich auf 0:3 weg. Die Donautäler kamen dann aber ins Spiel und glichen zum 5:5 aus. Doch Rottweil legte immer vor, und konnte sich zur Halbzeit einen Vorsprung von fünf Toren erspielen. In der zweiten Hälfte zeigte sich die junge Heimmannschaft in der Abwehr verbessert und kämpfte sich über das 14:18 und 19:20 zum 23:23-Ausgleich. Es folgte auf beiden Seiten die Zeit der verworfenen Großchancen. Da waren es die Gäste, die zuerst wieder den Ball in die Maschen setzten. Somit war Rottweil der knappe Sieger. Beste Torschützen: Fri./Mü.: Daniel Ulmschneider 6; Rottweil: Fabian Eglof 7.

TSV Dunningen – TV Spaichingen 25:27 (11:11). Die Dunninger eröffneten das Spiel mit dem ersten Treffer. Danach erspielten sich die Gäste aus Spaichingen leichte Vorteile und setzten sich teilweise mit drei Toren ab. Dunningen kämpfte sich heran und lag beim 11:10 wieder vorne. Mit vier Toren in Folge vor und nach der Pause drehte Spaichingen die Partie aber wieder. Dunningen war in der Abwehr nicht konsequent genug und ließ einfache Gegentore zu. So setzte sich Spaichingen wieder mit fünf Toren ab. Den Gastgebern gelang nur noch Ergebniskosmetik. Beste Torschützen: TSV: Timo Häsler 6/1, Daniel Koscher 8/3.

TV Streichen – HSG Albstadt II 25:24 (12:12). Die Gastgeber fanden nur schwer ins Spiel. In der ersten Viertelstunde wurden zu viele klare Chancen vergeben. Dazu zeigte sich auch die Abwehr nicht sattelfest. Nach dem 4:8 fand Streichen besser ins Spiel. Der TVS schaffte bis zur Halbzeit den Ausgleich. Nach dem Wechsel gingen die Gastgeber beim 13:12 erstmals in Führung. Nun war es ein offener Kampf bei dem sich keine Mannschaft Vorteile erspielen konnte. Am Ende hatte Streichen das Glück auf seiner Seite. Beste Torschützen: TVS: Simon Flügel 6/4, Steven Rauschke 6; HSG: Felix Pagallies 7.