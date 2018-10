HSG Baar gewinnt Spitzenspiel

Im Spitzenspiel der Handball-Bezirksliga der Männer kam Tabellenführer HSG Baar zu einem deutlichen Sieg beim Verfolger TG Schwenningen und ist weiterhin ohne Minuspunkt. Aufsteiger TV Spaichingen siegte beim TV Streichen. Das Bezirksklassen-Schlusslicht schaffte es nicht, dem Spitzenteam VfH Schwenningen ein Bein zu stellen. Der TV Spaichingen II setzte sich gegen die HSG Frittlingen-Neufra durch und verschaffte sich Luft zu den Abstiegsplätzen.

Bezirksliga Männer

TV Streichen – TV Spaichingen 16:21 (8:10). Der Hausherr erwischte einen rabenschwarzen Tag. Im Angriff lief von Beginn an nicht viel zusammen. Dies nutzten die Spaichinger geschickt aus. Nach dem Wechsel ging Streichen beim 11:10 das einzige Mal in diesem fairen Spiel in Führung. Die Gäste konterten und setzten sich auf 18:14 (51.) ab. Das Heimteam war an diesem Tag nicht in der Lage, dem Spiel eine Wende zu geben. Beste Torschützen: Streichen: Simon Flügel 5; Spaichingen: Bryan Kopansky 5/2, Fabian Simmerer 5.

TG Schwenningen – HSG Baar 27:44 (19:18). Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase verschaffte sich die HSG Baar zunächst etwas Luft und setzte sich teilweise mit vier Toren ab. Doch die Schwenninger ließen sich nicht abhängen. Beim 14:14 (25.) gelang der Ausgleich. Danach war es ein offener Schlagabtausch. Nach dem 24:24 (37.) kam aber ein Bruch ins Schwenninger Spiel. Im Angriff lief nicht mehr viel zusammen. Mit einem fulminanten Schlussspurt kam die HSG zu einem überlegenen Sieg. Beste Torschützen: TGS: Tobias Czech 6, Michael Mager 5; HSG: Christoph Hermann 13.

HSG Hossingen-Meßstetten – TG Schömberg 20:28 (12:13). Die Anfangsphase gehörte dem Gastgeber, der 5:2 in Führung ging. Nach einer Auszeit der TG war es ein offenes Spiel. In der zweiten Halbzeit dominierte Schömberg das Spiel. Die HSG fand keinen Zugriff in der Abwehr und im Angriff fiel dem Gastgeber wenig ein. Beste Torschützen: HSG: Stefan Reitspieß 7/1, André Riedlinger 5; TGS: Nico De Bellis 11, Tom Keller 6.

HSG Rottweil II - HK Ostdorf/Geislingen 33:25 (15:13). Die Rottweiler zeigten eine geschlossene Mannschaftsleistung. Dabei gab der zurückgekehrte Routinier Marvin Alf der HSG die nötige Stabilität. Die Gäste kämpften sich zum 13:12 (26.) heran. Beim 21:15 (40.) zogen die Gastgeber erstmals auf sechs Tore weg. Die Gäste waren nicht mehr in der Lage, dagegen zu halten. Beste Torschützen: HSG: Felix Fleig 8/4, Max Haberkorn 6; HK: Luis Herre 7, Simon Uttke 6.

HSG Albstadt II – TSV Dunningen 27:27 (13:10). Die HSG aus Albstadt hat es während des gesamten Spieles nicht geschafft, sich von der einlullenden Spielweise der Dunninger Gäste zu lösen. Es entstand dadurch ein Spiel auf niedrigem Bezirksliga-Niveau. Lange schafften es die Gastgeber sich etwas abzusetzen, ohne für eine Entscheidung zu sorgen. In der zweiten Halbzeit konnte Albstadt nicht an die gewohnte Leistung anknüpfen. Das Unentschieden geht in Ordnung. Beste Torschützen: HSG: Michael Maier 11/3, TSV: Timo Häsler 8.

Bezirksklasse Männer

TV Onstmettingen – HSG Baar II. Das Spiel wurde beim Stand von 1:0 abgebrochen, da sich zwei Spieler bei einem Zusammenprall schwer verletzt hatten und ins Krankenhaus gebracht werden mussten.

VfH Schwenningen – HSG Rietheim-Weilheim II 34:25 (17:9). Anfangs taten sich beide Mannschaften schwer. Nach dem 8:6 wurden die Schwenninger in der Abwehr stärker und setzten sich bis zur Pause mit acht Toren ab. Nach dem Wechsel ließ der VfH den Gegner auf 20:18 herankommen. Dann zog die Heimmannschaft das Tempo noch einmal an und fuhr einen ungefährdeten Heimsieg ein. Beste Torschützen: VfH: Marius Anton 13/8, Heiko Häsler 6; HSG: Sebastian Schneck 7/1.

HSG Frittlingen-Neufra – TV Spaichingen II 26:29 (10:15). Bis zum 4:1 konnte die HSG noch mithalten, doch dann legten die Gäste einen Zwischenspurt ein und setzten sich zum 14:8 ab. Auch nach dem Wechsel hatten die Gäste keine Probleme. Beste Torschützen. HSG: Felix Schellhorn 9/1; TVS: Elias Grosse 5, David Baier 5, Julian Gutmann 5.