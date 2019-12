HSG Baar gewinnt Pokalduell

In der Handball-Kreisliga A der Männer hat die HSG Baar III gegen den TSV Stetten a.k.M. gewonnen. Die Damen gewannen im Pokal gegen den TV Onstmettingen.

Männer Kreisliga A

Tabellenführer Stetten a.k.M. kam beim Verfolger HSG Baar 3 richtig unter die Räder und kassierte die erste Niederlage. Burladingen kam im Mittelfeldduell gegen Rottweil 3 ebenfalls zu einem Heimsieg und konnte so sein Punktekonto ausgleichen.

HSG Baar III – TSV Stetten a.k.M. 32:22 (15:10). Die Gastgeber lagen von Beginn an in Führung, doch bis zum 5:5 war es ein offener Schlagabtausch. Danach nutzte die HSG ihre Chancen konsequenter und setzte sich zum 14:9 ab. Nach dem Wechsel kam Stetten noch einmal auf drei Tore heran, aber die HSG erhöhte das Tempo und ließ nichts mehr anbrennen. Beste Torschützen: Heim: Raphael Schmider 7, Gast: Lars Rademacher 7/1.

Bezirkspokal Frauen 2. Runde

TV Onstmettingen – HSG Baar 18:26 (5:12). Mit einer starken Abwehr hatte der Landesligist HSG Baar von Beginn an alles im Griff. Lediglich beim 1:1 konnten die Gastgeberinnen ausgleichen. Mit schnellen Gegenstößern setzte sich die HSG dann bis zur Pause mit sieben Toren ab. Nach dem 9:19 in der 43. Minute ließ es die HSG dann etwas ruhiger angehen und so konnte Onstmettingen die Schlussphase wieder ausgeglichen gestalten, war am Ende jedoch chancenlos. Beste Torschützen: Heim: Alicia Brunner 7/2, Gast: Katharina Klein 7.