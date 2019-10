HSG Baar gewinnt mit beiden Landesliga-Mannschaften

Die HSG Baar hat mit ihren beiden Handball-Landesliga-Teams (Männer und Frauen) ihren Heimvorteil genutzt und wichtige Siege eingefahren. Dagegen waren die HSG Fridingen/Mühlheim (Württembergliga Männer), der TV Aixheim und die HSG Rietheim-Weilheim unter den Verlierern.

Württembergliga Männer

HSG Langenau/Elchingen – HSG Fridingen/Mühlheim 32:25 (15:13). Im ersten Durchgang hielten die Gäste aus dem Donautal laut Co-Trainer Ibrahim Parlak gut mit. In der ausgeglichenen Anfangsphase stand es oft unentschieden. Erst nach dem 11:11 (20. Minute) setzte sich die HSG Langenau/Elchingen erstmals ab (14:11). Zuvor bekamen die Gäste drei Zwei-Minuten-Strafen in kurzer Zeit. Neben acht Hinausstellungen gab es auch eine Disqualifikation für die Gäste, die Heimmannschaft musste deutlich seltener in Unterzahl agieren. In die Kabine ging es aus Gäste-Sicht mit 13:15. Parlak: „Wir hätten führen können zur Halbzeit.“ In den zweiten 30 Minuten begann der Gastgeber früh, seine Führung auszubauen. Begünstigt wurde das durch eine lange Phase, in der der HSG Fridingen/Mühlheim kein Treffer gelang. Fabian Hipp verkürzte in der 37. Minute auf 16:18, das 17. Gästetor fiel erst in der 50. Minute. In der Zwischenzeit zog der Gegner auf 24:16 davon und ließ sich diesen Acht-Tore-Vorsprung auch nicht mehr aus der Hand nehmen. Beim 28:20 (55.) und 30:22 (57.) hatte der Vorsprung weiter Bestand. Der späten Disqualifikation für Fabian Hipp (60.) folgte das Tor zum 32:25-Endstand. - Fridingen/Mühlheim: Milan Djuricin, Matthias Hipp (3), Emilian Merk (1), Ediz Parlak (1), Fabian Hipp (2), Niklas Zepf, Florian Fritz (4/4), Andreas Epple, Daniel Ulmschneider (1), Joscha Slongo (3), Nico Singer, Louis Schick (2), Lasse Fuchs (1/1), Björn Efinger (7/1).

Landesliga Männer

HSG Baar – TSV Altensteig 31:27 (14:13). Für Martin Irion, Trainer der HSG Baar, und sein Team ist am Samstag „alles aufgegangen wie erhofft“. Von einer guten Abwehr- und Torwartleistung bis hin zu einem „schnellen Ball“ in der Offensive. Bis zum 5:4 (10. Minute) führte die HSG Baar, dann drehte Altensteig das Ergebnis und lag bis zum 8:9 (17.) in Führung. Beim Stand von 14:13 kurz vor der Pause verlor Altensteig durch eine rote Karte seinen linken Rückraumspieler Jannik Holzäpfel, was den Gastgebern im weiteren Verlauf der Partie in die Karten spielte. Ein weiterer TSV-Rückraumspieler konnte wegen einer Verletzung nicht weiterspielen. „Knackpunkt war der Anfang der zweiten Hälfte“, sagte Irion. Den 14:13-Halbzeitstand baute sein Team binnen fünf Minuten auf 18:14 aus. „Wir kamen in dieser Phase vom Gegner weg und haben zwei Überzahlsituationen gut ausgespielt.“ In der Folgezeit kam Altensteig wieder an die HSG ran (20:19). Ein 3:0-Lauf der Heimmannschaft sorgte neun Minuten vor Spielende für eine beruhigende 27:20-Führung, die sich der Aufsteiger vom Absteiger nicht mehr nehmen ließ. Die HSG erhöhte auf 30:22 (56.). Nachdem man in Überzahl einen Siebenmeter liegenließ, verkürzte der TSV nochmal, das Spiel wurde aber nicht mehr spannend. - HSG Baar: Florian Conradi, Christoph Hermann (5), Robin Simmerer (4), Thomas Ulrich (4), Albert Tafelmaier (6/3), Florian Wenzler (1), Dominic Platzer, Simon Sasse (5), Marco Böhnig (5), Daniel Chamula (1), Matthias Fleischer, Kevin Ott, Jannik Sasse.

HSG Rottweil – TV Aixheim 23:15 (11:7). Im Lokalderby fand der TV Aixheim nie richtig ins Spiel. Nur beim 3:2 durch Fabian Gruler (14. Minute) ging der TVA in Führung, ansonsten war die HSG tonangebend. Nach jeweils mehreren Toren in Serie führte Rottweil 9:5. In Überzahl kassierten die Gäste noch kurz vor der Pause das elfte Gegentor. „Rottweil hat keine Manndeckung gespielt, aber körperbezogen. Wir sind nicht wirklich durchgekommen“, sagte Trainer Holger Hafner zur geringen Durchschlagskraft im Offensivspiel. Nach einem 5:0-Lauf und dem Zwischenstand von 20:11 (50.) war eine Vorentscheidung gefallen. „Rottweil wollte mehr in diesem Spiel. Sie haben es sich verdient“, gratulierte Hafner dem Derbysieger nach dem Spiel. Vier Tore in den letzten zehn Minuten sorgten nur für einen Abstand von acht Toren zur HSG, bei der die Aixheimer auch in dieser Saison erneut nicht punkten konnten. - Aixheim: Frank Plaumann, Markus Gruler, Nikolas Klingseisen (1), Andreas Faitsch (3), Philip Klingseisen (2/1), Michael Klaritsch (3/3), Philip Hauser, Benno Bosch (1), Florian Efinger (1), Sebastian Frey, Axel Baumann, Andreas Scholz, Fabian Gruler (3), Michael Mey (1).

TV Weilstetten II – HSG Rietheim-Weilheim 32:16 (11:6). Nach ausgeglichenen ersten zehn Minuten begann der Gastgeber, sich abzusetzen. Nach dem 6:0-Lauf zum 9:3 blieben noch sieben Minuten bis zur Pause. Lediglich sechs Treffer gelangen der HSG Rietheim-Weilheim in der ersten Hälfte. „Der Anfang der zweiten Halbzeit war gut, da waren wir noch dran. Dann ist der Gegner weggezogen“, sagt Gästetrainer Alexander Job, der mehrere angeschlagene Spieler im Kader hatte. Das wirkte sich aus. Die eigene Chancenauswertung und technische Fehler im Angriffsspiel verhinderten ein besseres Ergebnis. Job sagt deutlich: „Die Chancenauswertung reicht nicht, um in der Landesliga auswärts zu gewinnen.“ Nach dem 17:12-Anschlusstreffer von Stefan Huber (HSG) nahm Weilstetten eine Auszeit und sorgte anschließend für eine deutlichere Führung. Sechs Tore in Folge brachten den Hausherren das 25:13 ein (52.). „In der zweiten Hälfte gab es einen Zeitpunkt, an dem wir uns aufgegeben haben. Das tut weh, so deutlich zu verlieren“, sagt der HSG-Trainer. - Rietheim-Weilheim: Markus Renz (1/1), Sebastian Schneck, Thorsten Haag (1), Luca Martin (2), Jan Schutzbach (1), Tobias Haffa (2), Yoann Mattes, Stefan Huber (2), Mario Stiefel, Dorian Sauer, Marius Marquart, Till Oeschger (4), Niklas Horakh, Pascal Bensch (3).

Landesliga Frauen

HSG Baar – TV Rottenburg 38:21 (15:7). Der Aufsteiger feierte daheim verdient und deutlich den dritten Sieg im dritten Spiel. Nachdem sich die HSG Baar anfangs noch schwertat, steigerte sie sich nach einer eigenen Auszeit (8. Minute, 2:1). Das erste Tor der Partie erzielte das Heimteam in der vierten Minute. Trainer Oliver Ulrich: „Die 6:0-Deckung lag uns eigentlich, aber wir haben Chancen liegengelassen. Nach der Auszeit haben wir Vollgas gespielt.“ Das Spiel sei geprägt gewesen von Tempogegenstößen, der schnellen Mitte und generell vom Tempospiel. Acht Tore ohne zwischenzeitlichen Gegentreffer sorgten für das 12:3 nach 20 Minuten. Bis zur Pause trafen die Gäste noch vier weitere Male und verkürzten damit auf acht Tore Differenz zur Halbzeit (15:7). Bis zur 40. Spielminute baute der Gastgeber die Führung auf zehn Tore aus (21:11). Im letzten Drittel des Spiels war der Abstand zu groß, als dass der TV Rottenburg nochmal für Spannung hätte sorgen können. - Baar: Stefanie Schabert (3), Katharina Klein (4), Alicia Erdrich (5), Andrea-Melinda Hobaj (2), Luisa Köller (2), Larissa Schuler (7/4), Sabrina Eberl, Noelle Mentzel, Simone Laufer (4), Nicole Hess (9), Aline Spehar (1), Annkatrin Irion, Marilena Kratt (1), Kristin Eberl.