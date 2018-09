HSG Baar gegen Hossingen-Meßstetten in Favoritenrolle

In der Handball-Bezirksliga Männer sollte die HSG Baar am Samstag ihr Heimspiel gegen die HSG Hossingen-Meßstetten gewinnen können. Mit leichten Vorteilen reisen die HSG Rottweil II und die TG Schwenningen zur HSG Neckartal beziehungsweise der Reserve der HSG Fridingen/Mühlheim. Offen ist die Partie zwischen Ostdorf/Geislingen und Schömberg.

Bezirksliga Männer

HSG Neckartal – HSG Rottweil II (Samstag, 19.30 Uhr; Stadionhalle in Sulz). Nach der Auswärtsniederlage am vergangenen Wochenende hat die HSG Neckartal vor eigenem Publikum etwas gutzumachen. Aufsteiger Rottweil II reist aber mit breiter Brust an, denn die beiden ersten Spiele konnten die Gäste gewinnen.

HSG Baar – HSG Hossingen-Meßstetten (Samstag, 19.30 Uhr; Hohenlupfen-Sporthalle in Talheim). Der Landesliga-Absteiger HSG Baar kam bislang zu zwei überlegenen Siegen und gehört zu den Favoriten im Titelrennen. Der Gast konnte sein Auftaktspiel ebenfalls erfolgreich bestreiten und reist daher mit dem nötigen Selbstvertrauen an. Die bisherigen Ergebnisse sprechen aber für einen Heimsieg der HSG Baar.

HSG Fridingen/Mühlheim II – TG Schwenningen (Sonntag, 14.10 Uhr; Sporthalle in Mühlheim). Die Gastgeber mussten eine knappe Auswärtsniederlage hinnehmen und streben nun mit dem Heimvorteil im Rücken die ersten Punkte an. Dies dürfte aber nicht einfach werden, denn der Gast aus Schwenningen kann bereits zwei Siege vorweisen.

HK Ostdorf/Geislingen – TG Schömberg (Sonntag, 17 Uhr; Kreissporthalle in Balingen). Beide Mannschaften starteten mit deutlichen Niederlagen in die Saison und streben nun das erste Erfolgserlebnis an.

Bezirksklasse Männer

Offen ist die Partie zwischen der Reserve der HSG Baar und dem TSV Balgheim. Auch im Spiel Ostdorf/Geislingen II und Schömberg II gibt es keinen klaren Favoriten. Dagegen muss man Winterlingen-Bitz einen leichten Heimvorteil gegen Rietheim-Weilheim II einräumen.

HSG Baar II – TSV Balgheim (Samstag, 15.45 Uhr; Hohenlupfen-Sporthalle in Talheim). Beide Teams starteten mit sicheren Siegen in die neue Saison und werden alles daran setzen, um ihre weiße Weste zu behalten. Obwohl die HSG Baar II Heimvorteil genießt, wird gegen den spielstarken Aufsteiger aus Balgheim ein interessantes Spiel erwartet.

HK Ostdorf/Geislingen II – TG Schömberg II (Sonntag, 13.50 Uhr; Kreissporthalle in Balingen). Die Gastgeber starteten mit einem Sieg und einer Niederlage in die Saison, während die Gäste aus Schömberg bislang noch keinen Einsatz hatten.

HWB Winterlingen-Bitz – HSG Rietheim-Weilheim II (Sonntag, 17 Uhr; Sporthalle in Bitz). Winterlingen-Bitz startete mit einem Heimspiel, während die Gäste bereits eine Niederlage auf dem Konto haben. Die Gastgeber haben sich für diese Saison einiges vorgenommen und mit dem Heimvorteil im Rücken muss man dem HWB auch die größeren Siegchancen einräumen.

Kreisliga A Männer

Nach dem überlegenen Auswärtssieg am vergangenen Wochenende gehen die Hechinger auch mit leichten Vorteilen in das Heimspiel gegen Rottweil III. Burladingen kassierte eine deutliche Heimniederlage und will es dieses Mal besser machen. Die Partie gegen die dritte Mannschaft der HSG Baar dürfte daher auch völlig offen sein. Auch im Spiel zwischen Weilstetten III und Streichen II wird wohl die Tagesform über den Erfolg entscheiden. - Die Begegnungen im Einzelnen: TV Hechingen – HSG Rottweil III (Samstag, 19.30 Uhr; Kreissporthalle in Hechingen), TG Weilstetten III – TV Streichen II (Sonntag, 15 Uhr; Längenfeldhalle in Balingen), TSV Burladingen – HSG Baar III (Sonntag, 17 Uhr; Trigema-Arena).

Kreisliga B Männer

Rietheim-Weilheim III und die Reserve der HSG Neckartal starteten mit Niederlagen und wollen sich in eigener Halle rehabilitieren. Die Gäste Hossingen-Meßstetten II beziehungsweise Rottweil IV greifen erstmals in den Kampf um die Punkte ein. - Die Spiele im Einzelnen: HSG Rietheim-Weilheim III – HSG Hossingen-Meßstetten II (Sonntag, 13 Uhr; Mühlau-Halle in Tuttlingen), HSG Neckartal II – Rottweil IV (Sonntag, 17 Uhr; Stadionhalle Sulz).

Kreisliga C Männer

HWB Winterlingen-Bitz II – HSG Baar IV (Sonntag, 15.25 Uhr; Sporthalle in Bitz). In eigener Halle wird der HWB alles daran setzen, um sein erstes Saisonspiel erfolgreich zu gestalten. Der Gast gestaltete den Saisonauftakt mit einem Sieg und einer Niederlage ausgeglichen.