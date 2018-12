HSG Baar feiert nächsten Kantersieg

Tabellenführer HSG Baar ist in der Handball-Bezirksliga Frauen weiter das Maß aller Dinge und kam bei der Reserve der HSG Fridingen/Mühlheim zu einem sicheren Erfolg. Aber auch Verfolger TG Schwenningen gab sich keine Blöße und erreichte gegen Weilstetten II einen Heimsieg. Mit einem Erfolg gegen die ebenfalls abstiegsgefährdete HWB Winterlingen-Bitz gab Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II die rote Laterne ab.

Bezirksliga Frauen

HSG Fridingen/Mühlheim II – HSG Baar 23:35 (12:18). In der Anfangsphase dieser torreichen Partie war es ein ausgeglichener Schlagabtausch. Die HSG Baar setzte sich nach 15 Minuten bis zur Halbzeit auf 18:12 ab. In der zweiten Hälfte wurde der Tabellenführer seiner Favoritenrolle gerecht und baute die Führung weiter aus. Die junge Mannschaft der HSG F/M II steckte zu keinem Zeitpunkt auf und bot dem Spitzenreiter im Rahmen ihrer Möglichkeiten Paroli. Beste Werferinnen: F/M: Burcin Özgentürk 8/2, Ariane Kiehne 7; Baar: Alina Spehar 9/7. Spielfilm: 4:2, 7:8, 11:18, 19:29, 20:35.

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II – HWB Winterlingen-Bitz 27:23 (14:12). Von Beginn an war es eine recht ausgeglichene Begegnung, wobei die Gastgeberinnen aber meist die Nase knapp vorne hatten und sich bis zur Halbzeit einen Vorsprung von zwei Toren erspielten. Nach dem Wechsel wurde die HSG im Angriff etwas stärker und setzte sich beim 19:15 in der 38. Minute erstmals mit vier Toren ab. Mit großem Kampfgeist kam der HWB nochmals zum 23:23-Ausgleich, doch die Schlussphase ging klar an die HSG. Beste Werferinnen: NTW: Raffaela Glunz 8/8, Lisa-Marie Lettau 7; HWB: Luana Errico 8/7.

TG Schwenningen – TV Weilstetten 30:20. Nicht gemeldet.

Bezirksklasse Frauen

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen III – HSG Rietheim-Weilheim 20:18 (11:9). In einem Spiel mit vielen Siebenmetern erwischte Rietheim-Weilheim den besseren Start. So stand es nach neun Minuten 1:6. Doch die Gastgeberinnen fingen sich und glichen beim 6:6 aus. NTW III erspielte sich dann bis zur Pause einen knappen Vorsprung und gab diesen bis zum Schluss nicht mehr aus der Hand. Für die Gastgeberinnen waren dies zwei wichtige Punkte im Abstiegskampf. Beste Werferinnen: NTW: Lena Riester 5, Maite Barquero Schwarz 5/2; R-W: Isabell Haffa 5, Daniela Thien 5/1.

Kreisliga A Frauen

TG Schömberg II – HSG Neckartal II 19:13 (7:5). Das kampfbetonte Spiel war geprägt von starken Abwehrreihen. Beste Werferinnen: TGS: Tatjana Geiger 6/1, Aline Frey 5/2; HSG: Johanna Jainsky 5.

HK Ostdorf/Geislingen II – HSG Baar III 24:23 (15:13). Es war von Beginn an ein offener Schlagabtausch, bei dem die Führung zunächst ständig wechselte. Den kappen Vorsprung, den sich die Gastgeberinnen bis zur Halbzeit erspielten, gaben sie nach dem Wechsel nicht mehr aus der Hand. Beim 17:17 kam die HSG das einzige Mal im zweiten Spielabschnitt zum Ausgleich. Beste Werferinnen: HK: Jasmin Dehner 6/3; HSG: Alexandra Schobel 8/4.