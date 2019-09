HSG Baar feiert knappen 14:13-Erfolg

Die Überraschung ist gelungen: Die Landesliga-Handballer der HSG Rietheim-Weilheim haben dem Favoriten TSV Altensteig auswärts ein 24:24-Unentschieden abgetrotzt. Für die HSG Baar begann die Landesliga-Rückkehr mit einem kuriosen 14:13-Erfolg über den TV Neuhausen/E. II. Die HSG Fridingen/Mühlheim musste die Heimreise aus Laupheim beziehungsweise Urach jeweils ohne Punkte antreten. In der Landesliga der Frauen bestätigte die HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen den positiven Eindruck aus der Vorbereitung (30:21 gegen die MTG Wangen).

Württembergliga Süd Männer

HV RW Laupheim – HSG Fridingen/Mühlheim 32:20 (18:10). Entscheidend für die Niederlage in Laup-heim war aus HSG-Sicht das erste Drittel des Spiels. „Die ersten 20 Minuten haben wir komplett verschlafen und lagen 3:10 in Rückstand“, sagt Ibrahim Parlak, seit wenigen Wochen Co-Trainer der Donautäler. Er und Trainer Mike Novakovic sahen nach dem 3:10 eine bessere Phase ihrer Mannschaft. Auf 8:11 (22. Minute) und 10:13 (26.) konnte man jeweils verkürzen, doch noch vor der Halbzeit zogen die Rot-Weißen mit fünf Treffern in Serie davon und legten den Grundstein für den zweiten Saisonsieg. „Es wird dann relativ schwierig. Am Ende hat es auch kräftemäßig nicht mehr gereicht“, bilanziert Parlak die entscheidenden Phasen im zweiten Durchgang. Hier verkürzten die Gäste unter anderem beim 19:23 (48.), mussten dann aber direkt wieder zwei Gegentreffer einstecken. „Wir hatten einige Verluste des zweiten Balles und so hatte unser Gegner immer den Nachschuss“, so Parlak. Taktisch habe man am Ende noch das ein oder andere versucht, aber zu keinem Zeitpunkt konnte man Laupheim wirklich gefährlich werden. Mehrere Heim-Tore in der Schlussphase schraubten das Ergebnis weiter hoch. Teilweise kämpfte sich Fridingen/Mühlheim gut heran, aber die hohe Pausenführung ließ sich der Gastgeber nicht mehr nehmen. - HSG Fridingen/Mühlheim: David Alber, Matthias Hipp (3), Emilian Merk (3), Ediz Parlak (5), Markus Buhl, Niklas Zepf (1), Florian Fritz (1), Andreas Epple, Joscha Slongo (1), Nico Singer, Daniel Hipp (2), Lasse Fuchs (6/4), Björn Efinger.

Württembergliga Süd Frauen

TSV Urach – HSG Fridingen/Mühlheim 32:24 (15:15). In den ersten 30 Minuten neutralisierten sich die Mannschaften. Erst mit dem 11:9 (19. Minute) für die Gäste setzte sich ein Team erstmals auf zwei Tore ab. Der Aufsteiger glich zum 11:11 (20.) und 13:13 (25.) jeweils aus, anschließend traf er selbst zum 14:13 (26.). Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein anderes Spiel. Der Gastgeber startete mit vier Toren in weniger als sieben Minuten. Von diesem Rückstand erholten sich die Donautälerinnen in der verbleibenden Zeit nicht mehr. Mehrfach blieb die Donautal-HSG im eigenen Angriff ohne Treffer und der TSV Urach baute die Führung aus. Zu Beginn der Schlussviertelstunde fiel das 24:18 für den TSV. In den letzten zehn Minuten setzte sich der Aufsteiger auf sieben bis acht Treffer ab. In der 54. Minute verkürzte die HSG nochmal auf sechs Tore (28:22). Ein erneuter 3:0-Lauf und 17 Tore im zweiten Durchgang ermöglichten den Heimsieg. Nachdem Caterina Schwarz und Tanja Seifert auf 31:24 verkürzten, markierte der TSV in der Schlussminute den Endstand von 32:24. Grundlage für den Sieg war die herausgespielte Führung direkt nach der Pause. - HSG Fridingen/Mühlheim: Jessica Krämer, Tanja Seiffert (3), Vanessa Dreer, Clara Frankenstein (3), Patricia Rebholz, Pia Langeneck, Vanessa Fritz (1), Rebecca Maurer (7), Caterina Schwarz (9/7), Burcin Özgentürk, Anna-Lena Gögelein (1).

Landesliga 2 Männer

TSV Altensteig – HSG Rietheim-Weilheim 24:24 (11:8). Gegen den Absteiger ist der Punktgewinn für die HSG Rietheim-Weilheim ein Erfolg zum Ligastart. In den ersten 14 Minuten führte der TSV. Der Treffer zum 5:5 (15. Minute) markierte erstmals den HSG-Ausgleich. Die Führung (19.) hatte nicht lange Bestand und die Heimmannschaft steigerte sich gegen Ende der ersten Halbzeit. Ein 4:0-Lauf sorgte für den Zwischenstand von 11:7, Thorsten Haag verkürzte noch kurz vor der Pause (30.). Auch nach dem Seitenwechsel sah es zunächst nicht nach einer Überraschung aus. Altensteig ließ sich die Führung nicht nehmen, führte zeitweise sogar mit sechs Toren (20:14). Doch dann setzte die HSG zur Schlussoffensive an – mit Erfolg. „Wir haben uns mit einer überragenden Deckung und Teamspirit zurückgekämpft“, sagt Gunter Haffa, sportlicher Leiter der HSG, zum Spiel. „In dieser Phase haben wir jeden Fehler ausgenutzt.“ Auch in Unterzahl kamen die Gäste zum Torerfolg. Sieben Minuten vor dem Ende stand es noch 23:18 für den TSV, ehe ein 6:0-Lauf das Spiel auf den Kopf stellte. In der 58. Minute stand es 24:23 für Rietheim-Weilheim, der letztjährige Württembergligist glich noch aus (59.). Haffa: „Das war ein Riesenerlebnis und ein Kampfspiel. Die Mannschaft hat sich mit dem Punkt belohnt und an sich geglaubt.“ - HSG Rietheim-Weilheim: Robert Brüßler, Markus Renz (3/2), Thorsten Haag (1), Luca Martin (1), Jan Schutzbach, Tobias Haffa (2), Yoann Mattes (1), Stefan Huber (4), Mario Stiefel, Dorian Sauer, Marius Marquardt (2), Till Oeschger (1), Niklas Vorwalder (3), Pascal Bensch (6).

HSG Baar – TV Neuhausen/E. II 14:13 (7:6). Das Endergebnis lässt eher auf einen Halbzeitstand schließen. „Es war einee Abwehrschlacht mit überragenden Abwehr- und Torhüterleistungen auf beiden Seiten“, sagte HSG-Trainer Martin Irion nach der gelungenen Rückkehr in die Landesliga. Sein Team nahm eine 7:6-Führung mit in die Kabine. Das erste HSG-Tor fiel erst in der zehnten Minute. Irion: „Es ist gefährlich, dass man dann das Konzept verliert. Aber wir sind ruhig geblieben und haben uns immer mehr rangekämpft.“ Nach 22 Minuten glich man aus (5:5). Nach dem 6:6-Ausgleich ging der Gastgeber zum zweiten Mal in Führung und egalisierte die schwache Anfangsphase. Im zweiten Spielabschnitt fiel insgesamt nur ein Tor mehr als in den ersten 30 Minuten. Das Spiel habe gelebt von Szenen in der Abwehr und im Tor, so Irion. Acht Würfe vom Kreis konnte allein seine Mannschaft nicht verwerten. Der TVN kam erst gut aus der Pause zurück, rannte ab der 35. Minute aber einem Rückstand hinterher. Den Vorsprung gab der Aufsteiger nicht mehr aus der Hand und bewahrte auch beim 13:12 (55.) und 14:13 (60.) die Ruhe. Irion: „Es war ein emotionales, aber faires Spiel.“ Am Ende verbuchte die HSG Baar die ersten zwei Punkte. - HSG Baar: Christoph Hermann (2), Robin Simmerer (1), Vitali Dick, Thomas Ulrich (2), Albert Tafelmaier (1), Florian Conradi (1), Florian Wenzler (1), Dominic Platzer, Simon Sasse (2), Marco Böhnig (4/1), Daniel Chamula, Matthias Fleischer, Kevin Ott, Jannik Sasse.

Landesliga 3 Frauen

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen – MTG Wangen 30:21 (14:9). Die HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen bestätigte über die gesamten 60 Minuten die gute Verfassung aus der Vorbereitung. „Die Mannschaft hat sogar mehr gezeigt, als wir erwartet hatten“, zeigte sich Trainerin Zeljana Pfeffer begeistert von der guten Frühform ihrer Mannschaft. Gegen die MTG Wangen glückte mit 6:1 ein Traumstart. Nach 18 Minuten stand es 11:3. Im zweiten Abschnitt der ersten Hälfte wurde Wangen besser und kam zu sechs weiteren Toren bis zur Pause. „Sie haben auch wie erwartet schnell gespielt. Aber unsere Abwehr war trotz vieler Wechsel sehr stark“, so Pfeffer. Auch nach der Pause war es eine klare Angelegenheit. Die HSG NTW fand gut in ihr Tempospiel und kam zu 16 weiteren Toren. Eine Vorentscheidung war schon Minuten vor dem Ende gefallen. Als man zum 25:16 (55. Minute) traf war klar, dass die Punkte in der Mühlauhalle bleiben. Beide Teams kamen in den letzten fünf Minuten noch fünf weitere Male zum Torerfolg. - HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen: Anika Sattler, Cara Riester (8/3), Nina Esslinger (4), Katharina Beiswenger (3), Maite Barquero Schwarz, Lena Tröger (3), Romy Epple (1), Hanna Jetter, Laura Luz (1), Anna Schwender (6), Mirjana Misetic (4), Arzu Civelek, Magdalena Krämer.