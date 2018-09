HSG Baar fährt selbstbewusst zur TG Schömberg

In der Handball-Bezirksliga Männer reist die HSG Baar zum Spitzenspiel zur TG Schömberg. In der Partie Hossingen-Meßstetten gegen Fridingen/Mühlheim II gibt es keinen klaren Favoriten. Dagegen muss man der Rottweiler Reserve und der TG Schwenningen einen leichten Heimvorteil gegen Dunningen beziehungsweise die HSG Neckartal einräumen.

Bezirksliga Männer

HSG Rottweil II – TSV Dunningen (Samstag, 18.10 Uhr; Doppelsporthalle 1). Aufsteiger Rottweil II setzte gleich im ersten Spiel eine Duftmarke und kam zu einem sicheren Auswärtssieg. Dieser gibt Selbstvertrauen für das erste Heimspiel. Dunningen startete mit einer Heimniederlage und will diese wettmachen.

HSG Hossingen-Meßstetten – HSG Fridingen/Mühlheim II (Samstag, 19.30 Uhr; Heuberghalle in Meßstetten). Für beide Mannschaften ist es das erste Saisonspiel. Die beiden Teams machten jedoch bereits mit guten Leistungen im Pokal auf sich aufmerksam. Beide Teams wollen es auf jeden Fall erfolgreicher machen als in der vergangenen Saison. Es wird ein offener Schlagabtausch erwartet.

TG Schömberg – HSG Baar (Samstag, 20 Uhr; Sporthalle in Schömberg). Der Landesliga-Absteiger HSG Baar landete im ersten Spiel einen deutlichen Auswärtserfolg und deutete an, dass er bei der Vergabe der Meisterschaft ein Wörtchen mitreden will. Doch die heimstarken Schömberger werden sich davon nicht beeindrucken lassen und ihre ganze Kampfkraft in die Waagschale werfen.

TG Schwenningen – HSG Neckartal (Sonntag, 17 Uhr; Deutenberghalle 1). Der Auswärtssieg am vergangenen Wochenende hat der TG sicher das nötige Selbstvertrauen für die nächsten Aufgaben gegeben. Die TG geht daher auch sehr zuversichtlich in das Heimspiel gegen die HSG Neckartal. Doch die Gäste sollten keinesfalls unterschätzt werden, denn sie sind immer für eine Überraschung gut. Der Heimvorteil spricht jedoch für einen Erfolg der TG.

Bezirksklasse Männer

Mit Vorteilen geht der VfH Schwenningen in sein Heimspiel gegen Onstmettingen. Auch der HSG Frittlingen-Neufra muss man einen leichten Heimvorteil gegen Ostdorf/Geislingen II einräumen. Dagegen geht Spaichingen II vor eigenem Publikum nur als Außenseiter in die Partie gegen die Aixheimer Reserve.

VfH Schwenningen – TV Onstmettingen (Sonntag, 17 Uhr; Deutenberghalle 2). Bezirksliga-Absteiger VfH Schwenningen konnte gleich einen überlegenen Auswärtssieg landen und geht daher mit breiter Brust in die Partie gegen Onstmettingen. Der Gast kassierte dagegen eine Heimniederlage und will sich rehabilitieren.

TV Spaichingen II – TV Aixheim II (Sonntag, 17 Uhr; Schillersporthalle). Aufsteiger Spaichingen II musste im ersten Spiel Lehrgeld zahlen und will es dieses Mal besser machen. Die Gäste aus Aixheim gehören aber seit Jahren zu den Spitzenmannschaften in der Bezirksklasse und werden sich bestimmt nicht so leicht überlisten lassen. Sie gehen daher auch mit den größeren Erfolgsaussichten in dieses Lokalderby.

HSG Frittlingen-Neufra – HK Ostdorf/Geislingen II (Sonntag, 17 Uhr; Leintalhalle in Frittlingen). Frittlingen-Neufra kam im ersten Spiel zu einem sicheren Auswärtssieg und geht daher zuversichtlich in das Heimspiel gegen Ostdorf/Geislingen II. Die Gäste müssen sich gegenüber der deutlichen Auftaktniederlage aber mächtig steigern, wenn sie etwas Zählbares mitnehmen wollen.

Kreisliga B Männer

Die Reserve der TG Schwenningen startete mit einem Auswärtssieg und geht daher mit leichten Vorteilen in das Heimspiel gegen HSG Neckartal II. Viel Spannung verspricht das Spiel zwischen Schömberg III und Rietheim-Weilheim III. - Die Spiele im Einzelnen: TG Schömberg III– HSG Rietheim-Weilheim III (Samstag, 18 Uhr; Sporthalle in Schömberg), TG Schwenningen II – HSG Neckartal II (Sonntag, 15.15 Uhr; Deutenberghalle 1).