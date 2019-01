HSG Baar erwartet Verfolger TG Schwenningen

Im Spitzenspiel der Handball-Bezirksliga der Männer trifft der Tabellenführer HSG Baar auf den Dritten TG Schwenningen. Dabei sind die Gastgeber in der Favoritenrolle. Während die HSG Fridingen/Mühlheim II die HSG Rottweil II empfängt, dürfte der TV Spaichingen beim TSV Dunningen gute Aussichten auf Zählbares haben. In der Bezirksliga haben alle Kreisteams mit Ausnahme des TV Spaichingen II Heimrecht.

Bezirksliga Männer

HSG Fridingen/Mühlheim II – HSG Rottweil II (Sa., 16.15 Uhr; Sporthalle in Mühlheim). Die Gastgeber stehen noch im Abstiegskampf. Mit den Zuschauern im Rücken wollen die Donautäler den 25:21-Sieg aus dem Hinspiel wiederholen. Die zuletzt gezeigten Leistungen sprechen eher für einen Erfolg des Vierten aus Rottweil.

TV Streichen – HSG Albstadt II (19.30 Uhr; Kreissporthalle in Balingen). Beide Mannschaften sind Tabellennachbarn im hinteren Mittelfeld, können sich aber nicht in Sicherheit wiegen. Es wird eine kampfbetonte Begegnung erwartet. Beide Teams wollen sich etwas Luft nach hinten verschaffen. Mit dem Heimvorteil im Rücken möchte sich Streichen für die 26:27-Niederlage revanchieren. Es gibt keinen erkennbaren Favoriten.

HK Ostdorf/Geislingen – HSG Hossingen-Meßstetten (20 Uhr; Schloßparkhalle in Geislingen). Der Tabellenletzte Ostdorf/Geislingen musste sich im Hinspiel 29:30 geschlagen geben und rechnet sich in eigener Halle durchaus etwas aus. Die HK wird versuchen, die rote Laterne abzugeben. Hossingen-Meßstetten geht ohne Druck in die Partie. Die Gäste stehen im gesicherten Mittelfeld, sind Favorit.

HSG Baar – TG Schwenningen (Solweghalle in Trossingen). Der gastgebende Tabellenführer hat erst einmal verloren und beste Chancen im Titelrennen. Mit dem Publikum im Rücken will man einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Der Dritte aus Schwenningen verlor im Hinspiel 27:44, ist auch dieses Mal nur als Außenseiter.

TSV Dunningen – TV Spaichingen (Wehle-Sporthalle). Der Vorletzte Dunningen braucht dringend ein Erfolgserlebnis und wird alles versuchen, um weitere Punkte im Abstiegskampf einzufahren. Das dürfte nicht so einfach werden. Die Gäste aus Spaichingen stehen im vorderen Mittelfeld. Nach dem 30:26-Sieg im Hinspiel liegen die größeren Siegchancen wieder beim TV.

Bezirksklasse Männer

HSG Frittlingen-Neufra – TG Schömberg II (Sa., 19.45 Uhr; Leintalhalle in Frittlingen). In diesem Abstiegsduell braucht Schlusslicht Frittlingen-Neufra ein Erfolgserlebnis. Die HSG hat bereits vier Punkte Rückstand auf den Vorletzten aus Schömberg. Im Hinspiel konnten sich die Schömberger beim 16:25 sicher durchsetzen.

HSG Baar II – VfH Schwenningen (So., 14 Uhr; Solweghalle in Trossingen). Durch die Heimniederlage am vergangenen Wochenende gegen den Zweiten Winterlingen-Bitz (25:29) wurden die Schwenninger im Titelrennen zurückgeworfen. Nun wollen sie sich rehabilitieren, um die kleine Chancen aufrecht zu erhalten. Auch die HSG hat Chancen auf den zweiten Platz, der eventuell zum Aufstieg reicht. Es wird ein offener Schlagabtausch erwartet.

HWB Winterlingen-Bitz – TV Spaichingen II (15.20 Uhr; Sporthalle in Bitz). Die Gastgeber haben sich auf den zweiten Platz vorgeschoben. Die Gäste aus Spaichingen liegen derzeit auf dem drittletzten Platz und können sich – sollte es zwei Absteiger geben – nicht in Sicherheit wiegen.

TSV Balgheim – TV Onstmettingen (17 Uhr; Schillersporthalle in Spaichingen). Beide Mannschaften rechnen sich noch Chancen auf den zweiten Platz aus. Vor eigenem Publikum werden die Balgheimer versuchen ihren 29:23-Sieg aus dem Hinspiel zu wiederholen. Doch die kampfstarken Onstmettinger werden dagegen halten. Die Tagesform wird über den Erfolg entscheiden.