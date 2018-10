HSG Baar erwartet TVS zum Rückspiel

In der Handball-Bezirksliga der Männer gibt es ein schnelles Wiedersehen zwischen der HSG Baar und dem TV Spaichingen. Die Teams hatten schon am ersten Spieltag gegeneinander gespielt. Die HSG setzte sich durch und ist auch beim Rückspiel Favorit. In der Bezirksklasse will die HSG Baar II gegen den punktgleichen HWB Winterlingen-Bitz den Anschluss an Spitzenreiter VfH Schwenningen halten. Als Außenseiter geht der Tabellenletzte HSG Rietheim-Weilheim II in sein Heimspiel gegen den TV Spaichingen II.

Bezirksliga Männer

HSG Fridingen/Mühlheim II – TV Streichen (Sa., 16 Uhr; Sepp-Hipp-Halle Fridingen). Beide Mannschaften können mit dem Saisonstart nicht zufrieden sein und haben jeweils erst einen Sieg auf dem Konto. Mit einem weiteren Sieg wollen sich die Donautäler gegen den TVS Luft nach hinten verschaffen.

HSG Hossingen-Meßstetten – HSG Albstadt II (19.30 Uhr; Heuberghalle Meßstetten). Dieses Lokalderby verspricht immer viel Spannung. Bei beiden Mannschaften geht der Blick nach oben. Die Gastgeber stehen mit einem ausgeglichenen Punktekonto im Mittelfeld. Albstadt II hat erst eine Niederlage kassiert. Mit einem Sieg soll Anschluss an die Spitze gehalten werden.

HSG Neckartal – TSV Dunningen (Neckarhalle Oberndorf). Beide Mannschaften brauchen Punkte, um sich Luft nach hinten zu verschaffen. Die HSG hat erst einen Sieg auf dem Konto. Die Dunninger können nur einen Punkt mehr vorweisen.

HSG Baar – TV Spaichingen (Hohenlupfen-Sporthalle Talheim). Der gastgebende Tabellenführer ist als einzige Mannschaft ohne Verlustpunkt. Aufsteiger Spaichingen rechnet sich dennoch Chancen aus. Der Optimismus generiert sich nicht aus dem Hinspiel, das 21:33 verloren wurde.

TG Schömberg – TG Schwenningen (20 Uhr; Sporthalle Schömberg). Diese Teams sind in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen. Da jedoch nur der Sieger weiter vorne mitmischt, wird ein heißer Tanz erwartet.

Bezirksklasse Männer

HSG Rietheim-Weilheim II – TV Spaichingen II (Sa., 15 Uhr; Mühlau-Halle Tuttlingen). Beim Tabellenletzten Rietheim-Weilheim II läuft es noch nicht. Nach vier Spielen steht noch kein Punkt auf der Habenseite. Der Aufsteiger aus Spaichingen kann bereits zwei Siege vorweisen und steht im Mittelfeld.

HSG Baar II – HWB Winterlingen-Bitz (16 Uhr; Hohenlupfen-Sporthalle Talheim). Beide Mannschaften sind punktgleich und haben jeweils erst einen Minuspunkt auf dem Konto. Das Verfolgerduell wird interessant. Der Verlierer wird zunächst den Anschluss nach oben verlieren.

HK Ostdorf/Geislingen II – VfH Schwenningen (So., 17 Uhr; Kreissporthalle Balingen). Die Gastgeber stehen mit einem ausgeglichenen Punktekonto im Mittelfeld und wollen sich weiter nach vorne arbeiten. Dies wird wohl nicht einfach werden. Schließlich ist der Tabellenführer aus Schwenningen zu Gast.