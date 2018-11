HSG Baar erobert die Tabellenführung

In der Handball-Bezirksliga Frauen hat die HSG Baar mit einem überlegenen Heimsieg gegen Spaichingen die Tabellenführung übernommen. Fridingen/Mühlheim II und Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II kamen gegen die HSG Neckartal beziehungsweise Weilstetten II jeweils zum zweiten Sieg und somit zu wichtigen Punkten im Abstiegskampf.

Bezirksliga Frauen

HSG Fridingen/Mühlheim II – HSG Neckartal 24:22 (8:9). In einem von starken Torhüterinnen sowie hart aber nicht unfair zupackenden Abwehrreihen dominierten Spiel konnte sich über weite Strecken keine Mannschaft absetzen und die Führung wechselte ständig. So blieb es bis zum Schluss spannend. Letztendlich hatten die Gastgeberinnen in den Schlussminuten das Glück auf ihrer Seite und setzten sich knapp durch. Beste Werferinnen: F/M: Hannah Wirth 5, Svenja Diesenberger 5/2; Neckartal: Sara Mäntele 7/1.

HSG Baar – TV Spaichingen 29:16 (16:10). Die Gäste aus Spaichingen eröffneten den Torreigen und hielten bis zum 10:8 in der 20. Minute gut mit. Dann hatte sich die Abwehr der HSG aber besser auf den Angriff der Spaichingerinnen eingestellt und mit schnellen Angriffen setzte sich die HSG Baar bis zur Halbzeit mit sechs Toren ab. Nach dem Wechsel waren die Gäste chancenlos. Die HSG Baar zog unaufhaltsam davon und landete am Ende einen ungefährdeten Sieg. Beste Werferinnen: HSG: Simone Laufer 8, Nicole Hess 8, Aline Spehar 7/1; TVS: Michelle Merkt 5.

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II – TV Weilstetten II 22:17. Keine weiteren Angaben.

Bezirksklasse Frauen

Im Spitzenspiel musste Tabellenführer Rottweil II eine deutliche Niederlage beim Tabellendritten Hossingen-Meßstetten II hinnehmen. Die allein noch ungeschlagenen Onstmettingerinnen übernahmen durch den sicheren Auswärtserfolg beim Tabellenvorletzten Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen III die Tabellenführung. Der Tabellenletzte Fridingen/Mühlheim III musste gegen die Reserve der HSG Baar eine knappe Heimniederlage hinnehmen und wartet weiter auf den ersten Punktgewinn.

HSG Fridingen/Mühlheim III – HSG Baar II 16:17 (7:7). Das Spiel verlief ausgeglichen. Nach einigen Führungswechseln schienen die Gastgeberinnen bei der 16:13-Führung dem Sieg nahe. Doch in den letzten acht Minuten gelang den Donautälerinnen kein Treffer mehr, sodass die Gäste mit vier Toren in Folge noch zum Auswärtserfolg kamen. Beste Werferinnen: F/M: Tara Wäschle 5/2; Baar: Alida Racz 5/1.

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen III – TV Onstmettingen 15:26 (8:10). Nach einem guten Start der Onstmettingerinnen fand die HSG besser ins Spiel und glich zum 5:5 aus. Bis zur Halbzeit konnte sich dann keine Mannschaft entscheidende Vorteile erspielen. Nach dem Wechsel machten die Gäste dann aber den Sack zu und setzten sich mit sechs Toren vorentscheidend ab. Die besten Werferinnen: HSG: Maite Barquero Schwarz 4/3, Sophie Jock 4; TVO: Melanie Kirsch 8/2, Franziska Dehner 8/5.

HSG Hossingen-Meßstetten II – Rottweil II 26:15. Nicht gemeldet.

Kreisliga A Frauen

HSG Baar III – HSG Frittlingen-Neufra 31:20 (18:6). Die HSG Baar war die spielbestimmende Mannschaft und legte bereits in der ersten Hälfte den Grundstein zum Erfolg. In der Schlussphase ließen es die Gastgeberinnen dann etwas ruhiger angehen und so kam Frittlingen-Neufra noch zu einigen Torerfolgen. Beste Werferinnen: Baar: Alexandra Schobel 7/2, Vanessa Mattes 6; F-N: Ann-Kathrin Betting 7/5.

VfH Schwenningen – TG Schömberg II 12:29 (7:13). Die Schwenningerinnen verschliefen den Start und ölagen schnell aussichtslos zurück. Beste Werferinnen: VfH: Julia Dietrich 5; TGS: Aline Frey 12/3.