HSG Baar empfängt in Talheim Rietheim-Weilheim

Im Mittelpunkt des anstehenden Spieltags der überbezirklich spielenden Handballmannschaften aus dem Kreis Tuttlingen steht am Samstag das Derby in der Landesliga der Männer. In Talheim erwartet die HSG Baar die HSG Rietheim-Weilheim zum Rückspiel. Der TV Aixheim spielt zeitgleich bei der TSG Reutlingen. Württembergligist HSG Fridingen/Mühlheim will mit den Männern daheim punkten und mit dem Frauenteam in Nürtingen gegen ein weiteres Topteam überzeugen. Beide Frauen-Landesligisten aus dem Kreis (HSG Baar und HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen) tragen Heimspiele aus.

Württembergliga Süd Männer

HSG Fridingen/Mühlheim – SG Hegensberg-Liebersbronn (Samstag, 20 Uhr; Sepp-Hipp-Halle Fridingen/Hinspiel: 29:33). In Fridingen stehen sich zwei Tabellennachbarn gegenüber, die nach 17 Spielen auch dementsprechend ähnliche Zahlen aufweisen. Insgesamt hat die Donautal-HSG einen Pluspunkt mehr und verweilt auf Rang zwölf (10:24-Punkte), gefolgt vor der SG Hegensberg-Liebersbronn (9:25). Mit einem dezimierten Aufgebot schaffte es die HSG Fridingen/Mühlheim vor einer Woche in Wangen nicht, das eigene Punktekonto aufzubessern. Die MTG behauptete sich mit 25:22 und beendete die Serie der Donautäler, die daheim wieder in die Erfolgsspur wollen. Verliert die HSG Ostfildern in Unterensingen und die HSG Fridingen/Mühlheim verbucht daheim Saisonsieg Nummer vier, dann wäre der nächste Platz gutgemacht. Daniel Ulmschneider ist nach abgelaufener Sperre aus dem Laupheim-Spiel wieder spielberechtigt. Matthias Hipp hingegen muss wegen eines Vorfalls gegen Laupheim noch ein weiteres Mal aussetzen. In der Hinrunde behauptete Hegensberg-Liebersbronn in der Schlussphase die eigene Führung.

Württembergliga Süd Frauen

TG Nürtingen II – HSG Fridingen/Mühlheim (Samstag, 17 Uhr; Theodor-Eisenlohr- Sporthalle Nürtingen/30:29). Die Frauen der HSG Fridingen/Mühlheim treffen auswärts auf den nächsten Hochkaräter der Württembergliga Süd. Erst fünf Punkte hat die Nürtinger Reserve (23:5-Punkte) in dieser Spielzeit abgegeben und ist aktuell Dritter. Mit der Donautal-HSG trifft die Turngemeinde auf einen Gegner, der seinen Aufwärtstrend im neuen Jahr fortsetzte. Die Mannschaft von Frank Rohrmeier und Uwe Langeneck stürzte am vergangenen Wochenende den bisherigen Spitzenreiter TV Weilstetten von Platz eins (31:30) und verbesserte die Punktebilanz auf 15:11. Nürtingen ließ Schlusslicht TSV Zizishausen beim 33:17 keine Chance. Im Schnitt kassierte die TG-Defensive weniger als 22 Gegentreffer pro Spiel.

Landesliga Männer

HSG Baar – HSG Rietheim-Weilheim (Samstag, 19.30 Uhr; Hohenlupfen-Sporthalle Talheim/22:22). In Talheim steht am Samstagabend ein Derby von großer Bedeutung an. Martin Irion, Trainer der HSG Baar, bringt die Ausgangslage auf den Punkt: „Wir haben den Druck auch. Es ist für beide ein wichtiges Spiel. Rietheim-Weilheim will den Anschluss, wir wollen mit unten nichts zu tun haben.“ Das ist aktuell auch nicht der Fall: Mit 12:18-Punkten nach 15 Partien liegt Aufsteiger Baar auf Rang elf. Die HSG Rietheim-Weilheim kam zuletzt nicht aus der Abwärtsspirale raus, steckt mit 8:24-Punkten auf dem vorletzten Platz fest und hat 16 Partien absolviert. „Die Brisanz ist da. Zum Derbycharakter kommt noch dazu, dass es um viel geht“, sagt Gästetrainer Alexander Job, der auf das phasenweise gute Spiel gegen den VfL Pfullingen II (24:29) aufbauen will. „Es ist ein positiver Trend zu sehen“, sagt er in Bezug auf die Trainingsbeteiligung, die schon vergangene Woche verbessert war. Ein Erfolgserlebnis ausgerechnet im Derby könnte für die Gäste immens wichtig sein. Laut Job könnten darüber auch Kleinigkeiten entscheiden. Beide Trainer verlangen von ihrem Team, dagegenzuhalten. Job: „Eine offensive, aggressive Verteidigung wird uns erwarten. Diese ist variabel, wir müssen uns darauf einstellen. Es geht darum, dagegenzuhalten.“ Auch bei den Gastgebern weiß man über Stärken und Schwächen auf der Gegenseite Bescheid und kann sich vorbereiten: Irion hebt das gute Deckungsverhalten der HSG Rietheim-Weilheim hervor und spricht die Probleme im Angriffsspiel an. Das hat den Gästen mehrfach Punkte verwehrt. Fünfmal blieb Rietheim-Weilheim unter 20 eigenen Treffern. Mit Hinblick auf das Hinspiel (22:22) spricht Job an, wie nah die Teams beieinanderliegen. Personell wird es voraussichtlich nur eine Änderung geben: Baar tritt unverändert zur Vorwoche an, bei Rietheim-Weilheim rückt Thomas Aicher für Martin Bauer in den Kader.

TSG Reutlingen – TV Aixheim (Sporthalle Bildungszentrum Nord Reutlingen-Rommelsbach/22:26). Personell sieht es beim TV Aixheim vor der Auswärtsfahrt nicht optimal aus, auch wenn man in der Vorwoche spielfrei war. Aufgrund eines Mittelhandbruchs im Spiel gegen den TSV Altensteig müssen die Grün-Weißen mehrere Wochen auf Michael Klaritsch verzichten. Neben dem guten Werfer fehlen in Reutlingen auch die Torhüter Frank Plaumann und Andreas Haller. „Wir dürfen nicht in die Gegenstöße des Gegners laufen“, sagt TVA-Coach Holger Hafner, der eine offensive 3:2:1-Deckung erwartet. Es wird sich zeigen, wie die Gäste ohne Klaritsch und den gewohnten Rückhalt zurechtkommen.

Landesliga Frauen

HSG Baar – HSG Hossingen-Meßstetten (Samstag, 17.40 Uhr; Hohenlupfen-Sporthalle Talheim/24:16). Nach elf von 20 Spielen steht Baar (12:10) zwei Punkte vor Hossingen-Meßstetten (10:14, zwölf Spiele) und will versuchen, wieder in einen Lauf wie in der Hinrunde zu kommen. „Wir brauchen den einen oder anderen Angriff mehr für ein Tor“, sagt Oliver Ulrich, Trainer der HSG Baar, und hofft daher wieder auf eine stabile Defensive seines Teams. Nach dem 20:18 gegen Mössingen ist es das zweite Pflichtspiel im neuen Jahr. Die Gäste trafen nach der Winterpause bereits auf den abgeschlagenen TV Rottenburg (31:9) und die HSG Albstadt (20:16). „Personell ändert sich nichts“, so Ulrich.

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen – SpVgg Mössingen (18.30 Uhr; Elta-Halle Wurmlingen/28:21). Gegen den Vorletzten will die HSG NTW daheim den Hinspielerfolg wiederholen und den zweiten Durchgang gegen die HSG Langenau/Elchingen (19:23) vergessen machen. Für ein überraschendes Ergebnis sorgte die SpVgg in der Vorwoche, als sie daheim dem Ligaprimus Böblingen/Sindelfingen nur knapp mit 27:29 unterlegen war. Die HSG NTW will mit einem Sieg unter den ersten vier Mannschaften bleiben und trotz der aktuellen Umstände durch die schlechte Personallage versuchen, in die im Sommer neu gegründete Verbandsliga zu kommen. Gegen Mössingen werden Nina Esslinger, Maite Barquero-Schwarz und Laura Luz ausfallen.