HSG Baar dominiert Derby

Mit einem deutlichen Heimsieg ist die HSG Baar in der Handball-Bezirksliga der Frauen in die neue Saison gestartet. Die Spitzenposition muss sich das Team von Trainer Oliver Ulrich aber mit dem TV Spaichingen teilen. Der Aufsteiger aus der Primstadt setzte sich klar gegen den TV Weilstetten II durch. Insgesamt war es auf Bezirksebene der Tag der Heimmannschaften. Nur die HSG Rottweil II nahm als Gast die Punkte mit, gewann in der Bezirksklasse 28:19 bei der HSG Baar II. Die HSG Fridingen/Mühlheim III ging bei der HSG Hossingen-Meßstetten leer aus. Das Spiel zwischen dem TV Onstmettingen und der HSG Rietheim-Weilheim fand nicht statt.

Bezirksliga Frauen

HSG Rottweil – TSV Dunningen 21:17 (10:8). In einer ausgeglichenen Anfangsphase ging Dunningen beim 1:2 das einzige Mal in diesem Spiel in Führung. Danach setzte sich Rottweil auf 6:3 ab. Die Gäste ließen sich aber nicht abschütteln und kämpften sich wieder heran. Bis zum 12:12 (38.) war die Partie völlig offen. Dann nutzten die Rottweilerinnen ihre Chancen besser und verschafften sich bis zum 15:12 etwas Luft. In der Schlussphase waren die Gäste nicht mehr in der Lage, dem Spiel noch eine Wende zu geben. Beste Werferinnen: Rottweil: Lena Rieble 6/5; Dunningen: Corinna Jähn 9/6.

TV Spaichingen – TV Weilstetten II 25:16 (14:9). Der Gast aus Weilstetten erwischte den besseren Start und ging mit zwei Toren in Führung. Nach 20 Minuten hatte sich die Abwehr der Spaichingerinnen aber besser auf die Angriffe der TVW-Reserve eingestellt. Im Angriff nutzten die Gastgeberinnen ihre Chancen konsequent und mit einem 7:0-Lauf zogen sie auf 18:9 davon. Die Schlussphase verlief wieder ausgeglichen, ohne dass der Sieg von Spaichingen in Gefahr geriet. Beste Werferinnen: TVS: Katharina Balk 8/3, Michelle Merkt 6; TVW: Christin Schlotterbeck 4/3, Phiromya Chanrueang 4/1.

HSG Baar – HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II 32:15 (16:6). Die Gastgeberinnen der HSG Baar standen von Beginn an sicher in der Abwehr. Nach einem guten Start führte die Heimmannschaft schnell 3:0 und baute den Vorsprung bis zur Pause auf zehn Tore aus. Auch nach dem Wechsel waren die Gäste chancenlos. Die HSG Baar hielt das Tempo bis zum Schluss hoch und kam so zu einem Kantersieg. Beste Werferinnen: Baar: Simone Laufer 7/2, Corinna Hermann 6/3; NTW: Philine Baur 4/4.

Bezirksklasse Frauen

HSG Baar II – HSG Rottweil II 19:28 (8:12). Die Gastgeberinnen erzielten zwar das erste Tor. Danach nahm der Gast aus Rottweil das Heft in die Hand und setzte sich bis zur 13. Minute auf 6:2 ab. Diesen Vorsprung von vier Toren konnten die Rottweilerinnen bis zur Halbzeit halten. Nach dem Wechsel blieb der Gast weiter am Drücker und zog auf 17:10 davon. Der Reserve der HSG Baar fehlte die Durchschlagskraft im Angriff. Beim 16:25 (51.) war die Vorentscheidung gefallen. Beste Werferinnen: Baar: Tabea Betzler 7/3, Jasmina Jovanovic 4/2; Rottweil: Madeleine Schirmer 11/1.

HSG Hossingen-Meßstetten II – HSG Fridingen/Mühlheim III 27:22 (14:11). Die Gastgeberinnen lagen von Beginn an in Führung. Die Gäste aus dem Donautal bissen sich immer wieder an der gut stehenden Abwehr von Hossingen-Meßstetten fest oder scheiteten an der gut aufgelegten Torhüterin. In der Schlussphase ließ es die Heim-HSG etwas ruhiger angehen, sodass die Gäste noch etwas Ergebniskosmetik betreiben konnten. H-M: Sonja Auer 11/4; F/M: Melissa Karl 8.

TV Onstmettingen – HSG Rietheim-Weilheim. Das Spiel wurde kurzfristig abgesagt, da die Gäste aus Rietheim-Weilheim keine spielfähige Mannschaft stellen konnten.