HSG Baar demontiert Donautal-HSG

Der Abstand an der Spitze der Handball-Bezirksliga Männer bleibt gleich, da Tabellenführer HSG Baar und Verfolger Schömberg ihre Spiele sicher gewannen. Auch der Tabellendritte Rottweil II konnte seine Position mit einem Heimsieg gegen die Reserve der HSG Albstadt festigen. Hossingen-Meßstetten verbesserte sich durch den Auswärtssieg in Spaichingen um eine Position, während die HSG Neckartal im Abstiegsduell gegen Ostdorf/Geislingen zu einem wichtigen Heimsieg kam.

Bezirksliga Männer

HSG Fridingen/Mühlheim II – HSG Baar 20:40 (10:20). Die Gastgeber mussten stark ersatzgeschwächt in die Partie gehen. Teilweise sind Spieler in der ersten Mannschaft festgespielt, und das Verletzungspech hat auch noch zugeschlagen. So musste dieses Spiel mit einem dezimierten Rückraum durchgespielt werden. Der Gast zog gleich über 1:5 und 6:16 weg. Dazu kam noch, dass die Heimmannschaft die wenigen klaren Chancen nicht verwerten konnten. Somit kam es zum 10:20 Halbzeitergebnis. In der zweiten Hälfte war es das gleiche Spiel. Die HSG Baar war überlegen und nutzte die viel zu vielen unnötigen Ballverluste der Gastgeber gnadenlos aus. Die zweite Hälfte endete somit gleich wie die Erste, was zum 20:40 Endergebnis führte. Beste Torschützen: Heim: Florian Jetter 4, Gast: Alfred Tafelmaier 9/3.

HSG Rottweil II – HSG Albstadt II 28:24 (15:13). Der bessere Start ging an die Gäste aus Albstadt, die bis zum 6:7 in der 14. Minute die Nase vorne hatten. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung drehten die Rottweiler das Spiel und gingen mit einem knappen Vorsprung in die Pause. Nach dem Wechsel gaben die Rottweiler die Führung dann nicht mehr aus der Hand und lagen beim 21:16 in der 45. Minute erstmals mit fünf Toren vorn. In der Schlussphase kam noch der 17-jährige Nachwuchsspieler Jan Züfle zum Einsatz, der mit einer 100-prozentigen Torquote zum verdienten Sieg beitrug. Beste Torschützen: Heim: Max Haberkorn 6, Gast: Sebastian Möck 9/1.

TV Streichen – TG Schömberg 20:30 (14:12). Streichen überraschte den Tabellenzweiten aus Schömberg und bot von Beginn an Paroli. Zunächst mussten die Gastgeber immer einem Rückstand hinterher laufen, ehe sie kurz vor der Halbzeit beim 13:12 erstmals in Führung gingen. Mit einer guten Abwehr hatte Streichen die Gäste bis zur 45. Minute im Griff. Dann machte sich aber ein Kräfteverschleiß bemerkbar, denn einige Spieler mussten bereits zuvor in der zweiten Mannschaft spielen. Die daraus resultierenden technischen Fehler nutzte Schömberg gnadenlos aus und ließ kein Gegentor mehr zu. Beste Torschützen: Heim: Fabian Holzmann 7, Gast: Simon Bohnert 9.

HSG Neckartal – HK Ostdorf/Geislingen 25:24 (13:9). Den Gästen gelang das erste Tor. Danach war es ein Hinundher, und bis zum 9:9 in der 23. Minute konnte sich keine Mannschaft Vorteile erspielen. Mit einem Zwischenspurt setzte sich die HSG dann bis zur Halbzeit mit vier Toren ab. Die HK kämpfte sich aber wieder heran und übernahm beim 16:17 erneut das Ruder. In einer spannenden Schlussphase hatten die Gastgeber dann das Glück auf ihrer Seite. Beste Torschützen: Heim: Sebastian Haaga 7, Gast: Lucas Herre 6, Jan Alexander Riccobono 6.

TV Spaichingen – HSG Hossingen-Meßstetten 27:32 (10:14). Die Spaichinger starteten gut und gingen mit 3:0 in Führung. Diesen Schwung konnten sie jedoch nicht mitnehmen. Da Hossingen-Meßstetten besser in der Abwehr stand, geriet der TV bis zur Halbzeit sogar mit vier Toren in Rückstand. Nach dem Wechsel bauten die Gäste ihren Vorsprung dann auf sechs Tore aus. Danach wurde Spaichingen wieder stärker, kam aber nie näher als bis auf vier Tore heran. Beste Torschützen: Heim: Daniel Koscher 5/1, Bryan Kopansky 5/2, Jonas Palilla 5, Gast: Stefan Reitspieß 10/3, Jonas Hauser 6.

Bezirksliga Frauen

Etwas überraschend musste Meister HSG Baar in Dunningen die erste Saisonniederlage hinnehmen. Rottweil setzte sich in einem Mittelfeldduell sicher gegen Spaichingen durch.

TSV Dunningen – HSG Baar 14:13 (7:7). Von Beginn an wurde das Spiel von beiden Mannschaften überhart geführt. Dadurch ging das spielerische Element verloren, und es kam nur zu wenigen Toren. Dabei erwischt die HSG Baar den besseren Start und legte zum 2:0 vor. Erst in der 7. Minute konnte Dunningen das erste Tor erzielen. Nach dem Ausgleich war es ein offener Schlagabtausch, bei dem sich keine Mannschaft mit mehr als einem Tor absetzen konnte. Beim 14:12 lag Dunningen dann erstmals mit zwei Toren vorne und brachte eine knappen Vorsprung über die Zeit. Beste Werferinnen: Heim: Corinna Jähn 11/2, Gast: Marilena Kratt 5.

HSG Rottweil – TV Spaichingen 31:24 (15:10). Die Rottweilerinnen fanden besser ins Spiel und lagen schnell mit 3:1 vorn. Sie blieben weiterhin am Drücker und bauten ihren Vorsprung zum 12:7 aus. Diesen Vorsprung konnten sie bis zur Halbzeit halten. Nach dem Wechsel konnten die Spaichingerinnen teilweise bis auf drei Tore verkürzen. Doch Rottweil zog das Tempo wieder an. Beim 24:17 in der 47. Minute war die Vorentscheidung gefallen, denn Spaichingen war nicht mehr in der Lage, dem Spiel noch eine Wende zu geben. Beste Werferinnen: Heim: Lena Rieble 9/5, Gast: Jacqueline Wibiral 8/4.

HSG Fridingen/Mühlheim – HWB Winterlingen-Bitz 26:22 (9:9). Das Spiel war von Beginn an geprägt von starken Abwehrleistungen beider Mannschaften. Bei wechselnder Führung konnte sich dabei bis zum Halbzeitstand von 9:9 keine Mannschaft Vorteile erspielen. Gleich nach dem Wechsel setzte sich die HSG dann zum 12:9 ab. Doch Winterlingen-Bitz hielt dagegen, und beim 18:17 in der 45. Minute war wieder alles offen. Mit einem Zwischenspurt setzte sich die HSG vorentscheidend zum 24:19 ab und ließ nichts mehr anbrennen. Beste Werferinnen: Heim: 13/4 Burcin Özgentürk 13/3, Gast: Luana Errico 7/5.

TV Weilstetten II – HK Ostdorf/Geislingen 23:21 (10:8). Das kampfbetonte Abstiegsduell war geprägt von vielen Zeitstrafen auf beiden Seiten. Dabei erwischten die Weil-stetterinnen den besseren Start und hatten in der ersten Halbzeit die Nase immer vorn. Der Beginn der zweiten Spielhälfte ging dann an die Gäste. Nach dem Ausgleich zum 10:10 hatten sie einen guten Lauf und setzten sich zum 14:18 ab. Doch der TVW stabilisierte sich wieder in der Abwehr und schaffte beim 18:18 den Ausgleich. Nun folgte eine spannende Schlussphase, wobei der TVW den längeren Atem besaß. Beste Werferinnen: Heim: Vivian Schäfer 8/8, Gast: Samira Poetsch 7/3.

HSG Neckartal – HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II 21:22 (12:10). Von Beginn an schenkten sich beide Mannschaften nichts. So entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Dabei ging der Start an die HSG Neckartal. Mit einem 6:0-Lauf drehten die Gäste dann die Partie, ehe die Gastgeberinnen beim 10:9 wieder konterten: Nach dem Wechsel konnte die HSG Neckartal den Vorsprung dann auf vier Tore ausbauen. Mit einer guten Abwehrleistung kam die HSG NTW aber wieder zurück ins Spiel und kam am Ende noch zu einem etwas glücklichen Auswärtssieg. Beste Werferinnen: Heim Sara Mäntele 8/3, Nadine Homuth 6/4, Gast: Cara Riester 9/6.