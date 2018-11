HSG Baar baut Tabellenführung aus

Mit dem Heimsieg gegen die HSG Fridingen/Mühlheim II hat die HSG Baar die Tabellenführung in der Handball-Bezirksliga der Männer ausgebaut. Der Tabellenzweite HSG Rottweil II kam bei der Reserve der HSG Albstadt nicht über ein Unentschieden hinaus. Durch den Heimsieg gegen den TV Streichen, der auf den letzten Platz zurückfiel, verbessterte sich die TG Schömberg auf den zweiten Platz. In einem Mittelfeldduell teilten sich die HSG Hossingen-Meßstetten und der TV Spaichingen die Punkte.

HSG Baar – HSG Fridingen/Mühlheim II 31:23 (16:12). Die Gastgeber lagen von Beginn in Führung. Die Reserve aus dem Donautal ließ sich aber nicht abschütteln und schaffte bis zum 10:10 immer wieder den Ausgleich. Danach wurde die HSG Baar etwas stärker und setzte sich bis zur Halbzeit mit vier Toren ab. Doch die Gäste kämpften sich nach dem Wechsel bis auf ein Tor heran. Nach dem 17:16 stand die Abwehr der Gastgeber wieder besser und so war Fridingen/Mühlheim II in den letzten 20 Minuten chancenlos. Beste Torschützen: Baar: Thomas Ulrich 6, Albert Tafelmaier 6/3; F/M: Markus Buhl 5/1.

HSG Hossingen-Meßstetten – TV Spaichingen 31:31 (15:17). Die HSG konnte nicht immer überzeugen. Vor allem die Abwehr zeigte Schwächen. Während der ersten 20 Minuten war das Spiel ausgeglichen. Bis zur Halbzeit erspielten sich die Spaichinger dann leichte Vorteile. Nach dem Wechsel machten die Spaichinger dort weiter, wo sie vor der Pause aufgehört hatten und setzten sich bis zur 39. Minute auf 23:18 ab. Der HSG gelang mit dem Schlusspfiff noch der Ausgleich. Beste Torschützen: HSG: Stefan Reitspieß 11/4; TVS: Fabian Simmerer 8/2, Daniel Koscher 8/1.

HK Ostdorf/Geislingen – HSG Neckartal 34:24 (14:13). Die Partie wurde mit harten Bandagen geführt. Es gab viele Zeitstrafen auf beiden Seiten. Von Beginn an legten die Gastgeber vor, doch bis zur Halbzeit zogen die Gäste immer nach. Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit verlief das Spiel zunächst ausgeglichen. Die HK zog dann zum 23:16 davon. Der Widerstand der Gäste war damit gebrochen. Beste Torschützen: HK: Jannik Walter 6/1; HSG: René Kopf 7, Alex Mäntele 6/1.

HSG Albstadt II – HSG Rottweil II 27:27 (14:14). Mit einem Unentschieden musste die Reserve der HSG Albstadt zufrieden sein. Die Gastgeber waren in den ersten 15 Minuten nicht anwesend. Rottweil spielte sich eine Fünf-Tore-Führung heraus. Danach übernahmen die Gastgeber das Kommando und drückten dem Spiel den Stempel auf. Mit einigen schlechten Entscheidungen wurden die Rottweiler in der Schlussphase wieder stark gemacht. Die Gäste kamen zu einem glücklichen Punktgewinn. Beste Torschützen: Albstadt: Michael Maier 10/4; Rottweil: Marvin Alf 6.

TG Schömberg – TV Streichen 34:21 (19:10). Die Schömberger waren von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft. Die Abwehr stand gut und im Angriff wurden die Chancen konsequent genutzt. So war bereits zur Halbzeit eine Vorentscheidung gefallen. Streichen ließ die Durchschlagskraft im Angriff vermissen. Auch im zweiten Spielabschnitt war Streichen nie in der Lage, dem Spiel eine Wende zu geben. Die Schömberger fuhren einen ungefährdeten Heimsieg ein. Beste Torschützen: TGS: Nico de Bellis 8, Simon Bohnert 7; TVS: Oliver Kiefer 5.