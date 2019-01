HSG Baar baut mit einem hartumkämpften Sieg Tabellenführung aus

Mit einem schwer erkämpften Auswärtssieg bei der HSG Hossingen-Meßstetten hat die HSG Baar ihre Tabellenführung in der Handball-Bezirksliga Männer ausgebaut. Zu den erwarteten Heimsiegen kamen Rottweil II und die TG Schwenningen gegen die HSG Neckartal beziehungsweise Fridingen/Mühlheim II.

Bezirksliga Männer

HSG Rottweil II – HSG Neckartal 28:19 (13:10). Nur in der Anfangsphase konnten die Gäste dagegen halten. Nach dem 1:2 nahmen die Rottweiler aber das Heft in die Hand und starteten einen 5:0-Lauf. Nach dem 10:5 schien alles seinen gewohnten Gang zu nehmen. Doch die HSG Neckartal zeigte Moral und kämpfte sich nach dem Wechsel auf 14:13 heran. Nach dem 19:16 erzielten die Gastgeber erneut fünf Tore in Folge und sorgten für die Vorentscheidung. Beste Torschützen: Rottweil: Felix Fleig 9/2; Neckartal: Tim Reule 5.

HSG Hossingen-Meßstetten – HSG Baar 27:30 (13:16). In einem hochklassigen Bezirksligaspiel standen sich zwei gleichwertige Mannschaften gegenüber. In der ersten Hälfte konnte sich bis zum Spielstand von 11:11 keine Mannschaft absetzen. In den letzten fünf Minuten vor der Pause ging die HSG Baar erstmals mit drei Toren in Führung. In den ersten zehn Minuten der zweiten Hälfte hatte dieser Vorsprung weiterhin Bestand. In der 45. Minute gelang der HSG Hossingen-Meßstetten aber wieder der Anschlusstreffer zum 22:23. In der Schlussphase brachte die HSG Baar ihren knappen Vorsprung dann nach Hause.

TG Schwenningen – HSG Fridingen/Mühlheim II 29:24. Nicht gemeldet.

Bezirksliga Frauen

HK Ostdorf/Geislingen – HWB Winterlingen-Bitz 25:29 (14:15). Die Gäste gingen beim 10:11 (20. Minute) erstmals in Führung. Danach hatte der HWB seine stärkste Phase und sorgte mit einem 5:0-Lauf für die Vorentscheidung. Ein großer Rückhalt war dabei die gut haltende Torhüterin Miriam Hess. Am Ende fehlten der HK die sechs vergebenen Siebenmeter. Beste Werferinnen: HK: Melissa Müller 6/1, Henriette Braun 6/1; HWB: Luana Errico 11/4.

HSG Rottweil – HSG Neckartal 33:23 (14:7). Nur in der Anfangsphase konnte die HSG Neckartal mithalten. Nach dem 2:2 standen die Rottweilerinnen sicher in der Abwehr und mit schnellen Angriffen zogen sie Tor um Tor davon. Nach dem Wechsel blieben die Gastgeberinnen weiter am Drücker und hielten das Tempo hoch. Beste Werferinnen: Rottweil: Katrin Lange 9, Lena Rieble 7/7; Neckartal: Marisa Schneider 5.

TG Schwenningen – HSG Fridingen/Mühlheim II 29:27 (15:14). Es war von Beginn an ein offener Schlagabtausch, bei dem die Schwenningerinnen die Nase immer knapp vorne hatten. Doch sie konnten sich nie so richtig absetzen, denn der Tabellenletzte hielt mit großem Kampfgeist dagegen. Beim 18:14 in der 36. Minute lagen die Gastgeberinnen erstmals mit vier Toren vorne. Sie taten sich aber weiter schwer, denn die HSG kämpfte sich erneut auf 20:19 heran. Dann gelang der TG der entscheidende Vorstoß zum 25:20 und die Gäste konnten nur noch etwas Ergebniskosmetik betreiben. Beste Werferinnen: TGS: Alexandra Klee 6/5; HSG: Burcin Özgentürk 8/4.